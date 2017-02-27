Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31

sergey_sryvkin написав: budivelnik написав: Якщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсв

а якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ) Якщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсва якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ)

ЄСВ - це тільки якщо ви весь дохід пустите на ЗП, що не факт.

А щодо депозиту - ставка депозиту зазвичай сильно менша ніж дохід виробництва. Інакше це не рентабельне виробництво. Тому тре порівнювати не відсотки, а суми.

Взагалі я вважаю що податок на депозити це дурня, ніякий то не "дохід".

Треба як мінімум враховувати інфляцію, а також збирати такі "податки" з сотні банків, а не з мільйонів громадян. Хай закладуть це в ставки (знизять їх на 2-3 відсотки за необхідності) і не морочать людям голову. ЄСВ - це тільки якщо ви весь дохід пустите на ЗП, що не факт.А щодо депозиту - ставка депозиту зазвичай сильно менша ніж дохід виробництва. Інакше це не рентабельне виробництво. Тому тре порівнювати не відсотки, а суми.Взагалі я вважаю що податок на депозити це дурня, ніякий то не "дохід".Треба як мінімум враховувати інфляцію, а також збирати такі "податки" з сотні банків, а не з мільйонів громадян. Хай закладуть це в ставки (знизять їх на 2-3 відсотки за необхідності) і не морочать людям голову.

Розкажіть но мені-як ВИ легально можете вивести гроші? так щоб мали можливість їх ЛЕГАЛЬНО витратити....Ну вклали ви 1 млн..... тут ще +/- ясно , поки не повернете доти податків немає, а тепер Ви ВИРІШИЛИабо - вивести цей млн з бізнесу? якщо фірма акцій не має і по чорному у Вас її не куплять -Ви вже заплатите по повній...або - виводити прибуток з цього млн... тут також без шансів... щось заховаєте як 1% корпоративних витрат , щось запустите на купівлю авто на фірму але використовувати будете самі, можливо навіть замовите обіди... але все це не вільний вивід і менінгіт.А вільно це ЄСВ+ПДФО+Військовий.Тому просто порівняйтеВклали в депо 10 млн ( щоб легше рахувати) отримали 1,5 млн з яких у Вас зняли 0,3Чистими на руки 1,2..Тепер ті самі яйця але в профільХочете отримати 1,2 на руки чистими +23% ПДФО+Військовий+22% ЄСВ+20ПДВ=маєте заробити1,2+23%+22%+20=2,1 млнОтже на тих самих 10 млн+праця треба отримати 21% прибутку... так можна звичайно і 30% а можна й прогоріти.....