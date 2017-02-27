Hotab написав:anduzenko Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.
Всё-таки я сомневаюсь, что можно скирдовать выше официальных доходов и при этом никак не уклоняться от налогообложения. С учётом наличия (по легенде) маленького ребёнка. Ведь не будет же уважающая себя айтишница спонсировать заграничную недвижимость мужа?
За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.
Лідирує за витратами українців Польща, за три місяці 2025 року українці там витратили $304 млн, а за весь 2024 рік – $1,36 млрд (з них $221 млн приходиться на отримання готівки, а $1,14 млрд – на оплату у торговельних точках).
На другому місці у 2025 році опинилася Німеччина – $159 млн. За весь 2024 рік витрати українців там становили $699 млн (із них $183 млн – це отримання готівки, а $516 млн – оплата товарів та послуг).
Цьогорічну трійку лідерів замикає Іспанія, де українці витратили $124 млн.