sergey_sryvkin написав:
Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.
І чому, власне, на голові?
Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?
Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.
А інакше совок та комунізм.
По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.
А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу
Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
Давайте це і розберемо...
1 Є бідні які живуть за зарплату - офіційна статистика Вам на допомогу-середня зарплата 12 млн осіб в 2025 році приблизно 25000 грн...
Якщо це середня, і є Смілянський з його 100 млн.... то вийде що
10 000 000 працівників_створюють 23 000 грн___отримують 15 000 грн__податки 8000грн
І є 2 млн працівників з середньою зарплатою 100 000 грн ( серед них затесався смілянський)
Питання на засипку...
Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн...
Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...
Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим....
Плюс врахуємо ще тих 5-8 млн , про яких ви пишите що якщо їх не зловили і не змусили - то це проблема тих 12 млн які платять не очікуючи поки їх зловлять...
От і виходить
Замість того що
7 млн працювали і утримували БЕЗ субсидій -себе
10 млн працювали і утримували себе+ інфраструктуру
3 млн працювали і утримували себе+інфраструктуру+розвиток
У нас
5-8 млн сховались
3 млн все одно нічого не відчислюють бо те що відчислили отримали назад у вигляді субсидій
5 млн ледве ледве утримують себе і відчисляють на інфраструктуру
4 млн крутять фігвами отримуючи від 100 000 і сплачуючи з них менше ніж 5 млн сплачують з своїх 20000...
Все
І що Ви хочете побудувати , крім гадюшника де кожен вважає що його дурять, або хочуть в нього його забрати?