Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49

sergey_sryvkin написав: Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.

І чому, власне, на голові?

Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?

Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.

А інакше совок та комунізм.



По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.

А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п. Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.І чому, власне, на голові?Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.А інакше совок та комунізм.По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводуКористується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.

Давайте це і розберемо...1 Є бідні які живуть за зарплату - офіційна статистика Вам на допомогу-середня зарплата 12 млн осіб в 2025 році приблизно 25000 грн...Якщо це середня, і є Смілянський з його 100 млн.... то вийде що10 000 000 працівників_створюють 23 000 грн___отримують 15 000 грн__податки 8000грнІ є 2 млн працівників з середньою зарплатою 100 000 грн ( серед них затесався смілянський)Питання на засипку...Чи є резон БІДНОМУ напрягатись ,якщо 3 млн з тих 10 млн йде субсидія в розмірі від 3000 грн...Бо якщо ці 3 млн напряжуться... їм просто знімуть субсидію...Таким чином НАДМІРНЕ оподаткування бідних створює умови коли їм працювати в рази менш вигідно ніж середнім і багатим....Плюс врахуємо ще тих 5-8 млн , про яких ви пишите що якщо їх не зловили і не змусили - то це проблема тих 12 млн які платять не очікуючи поки їх зловлять...От і виходитьЗамість того що7 млн працювали і утримували БЕЗ субсидій -себе10 млн працювали і утримували себе+ інфраструктуру3 млн працювали і утримували себе+інфраструктуру+розвитокУ нас5-8 млн сховались3 млн все одно нічого не відчислюють бо те що відчислили отримали назад у вигляді субсидій5 млн ледве ледве утримують себе і відчисляють на інфраструктуру4 млн крутять фігвами отримуючи від 100 000 і сплачуючи з них менше ніж 5 млн сплачують з своїх 20000...ВсеІ що Ви хочете побудувати , крім гадюшника де кожен вважає що його дурять, або хочуть в нього його забрати?