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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2026 17:36
tester3373 написав:
а то нічого що я наприклад питав чи зливати доллари
маючи на увазі що в мене основна валюта доллар?
Ну навіщо ж так маніпулювати, коли це легко перевірити?
tester3373 написав:
хтось вже переходить з бакса у євро
? де це найкраще зробити по кросу
?
Ви питали не про злив бакса, а про перехід по кросу - вам про крос і відповіли.
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Додано: Чет 25 чер, 2026 17:37
Так. Але тестер не справився 😅 Мабуть довідку не отримав. Очевидно він тестує не додатки, а бачки в санвузлах айті компаній 😅
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