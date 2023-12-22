Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:50

moveton писал(а): Кстати, откуда вообще взялась идея, что налоги должны быть в процентах от дохода? Кстати, откуда вообще взялась идея, что налоги должны быть в процентах от дохода?

Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.Я бы подоходный налог вообще убрал. Самая тупая и деморализующая штука. Вместо него оставил бы повышенный НДС (ну или налог с продаж, кому как больше нравится), налог на недвижимость и на использование природных ресурсов. Но для всех без исключения. Никаких ФОП 2-й группы, никаких "малоимущих с единственным жильём" и т.д.