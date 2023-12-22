RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12157121581215912160>
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит писал(а):Осталось только найти правильный стимул для этого кого-то 😁
Шара обычно обходится очень дорого.

Была идея "вкалывают роботы, счастлив человек". Теперь с очередной волной заменой человеков техникой вдруг оказалось, что человеки ни фига не счастливы и категорически против, чтобы вместо них роботы работали. Что этим кожаным мешкам надо-то?
moveton
Аватара пользователя
 
Сообщения: 7171
С нами с: 23.03.18
Благодарил (а): 141 раз.
Поблагодарили: 916 раз.
 
 
3
2
16
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton писал(а):Кстати, откуда вообще взялась идея, что налоги должны быть вообще в процентах от дохода? Рассказывают же сказку, что налоги - это плата за очень нужные тебе услуги, которые ты потребил у общака государства и поэтому, если от какой-то там нормы (мнения чему равна норма разнятся) не доплатил, то паразит на окружающих.
1 Капіталізм -це не про податки
Капіталізм це багато податків які МАКСИМАЛЬНО повертаються НАЗАД.
Тому яка фіг різниця що швед заплатив купуючи хотдог 5 доларів. якщо 3,5 йому повернули у виглядів наданих Державою послуг.
2 Відсоток від ПРИБУТКУ...
Тут нюанс
Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує.
Простий приклад
Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони.
Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ
Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять
Хочкть багаті понтуватись бо ЇХ діти в науку-хай платять...

Тому тут таке
Якщо людина багато створює - вона використовує більше ресурсів, якщо використовує ресурси - то або вони продаються за РЕАЛЬНУ ціну , або вони дотуються за рахунок податків...

Так що дійсно
Податки це не стільки зібрати -як розділити.
Але тут головна собака порилась
5-8 млн хитровимаханих вирішили не платити взагалі
1 млн багатих вирішили платити в рази менше по відсоткам ніж платить 10млн бідних.

Тому
Спочатку
ВСІ ПЛАТЯТЬ
потім
КОЖЕН ПЛАТИТЬ в ПРИВЯЗЦІ до того що ОТРИМУЄ НАЗАД.
budivelnik
Аватара пользователя
 
Сообщения: 29461
С нами с: 15.01.09
Благодарил (а): 306 раз.
Поблагодарили: 3074 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:31

  moveton писал(а):Идеальная, при которой вообще никаких вопросов не возникает: кто на сколько наел, тот столько и заплатил. Но обычно подсчитать это тяжело

Неудачное сравнение. Именно с этим проблем нет никаких - идете в ресторан, каждый сам себе заказывает, съедает и платит.
С налогами так не получится. Однако, если учесть, что одной из основных функций государства является защита, получается, что объем потреблённых услуг по защите зависит от объема защищаемого имущества.
Можно также рассматривать содержание государства по принципу "кто сколько может". В этом случае также оказывается, что богатые могут больше.
Можно найти ещё много разных справедливостей, но ни одна из них не устроит всех. Поэтому приходится строить систему, при которой собираемость получается выше. Таков звериный оскал капитализма 😁
И даже в этом варианте нет однозначности. Можно ориентироваться на сегодняшнюю собираемость, на собираемость в будущем или искать компромисс.
Сибарит
Аватара пользователя
Форумчанин року
 
Сообщения: 9675
С нами с: 02.09.15
Благодарил (а): 6540 раз.
Поблагодарили: 21821 раз.
 
 
136
85
39
2
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит писал(а):Поэтому приходится строить систему, при которой собираемость получается выше. Таков звериный оскал капитализма
Я якби тягну трошки в іншу сторону.
Логіка наступна
Якщо основна кількість і обєм субсидій йде бідним... то треба зменшити кількість тих кому ці субсидії нараховуються..
А раз так - то зменшивши ПОДАТКОВЕ навантаження на перших наприклад 10000 грн- можна ЗМЕНШИТИ кількість тих хто отримує субсидії... Грубо 5 млн з 12 млн працюючих отримують 10 000 з яких платять 4000-6000 податків( в залежності де працюють) і після цього з цих 5 млн - 2 млн йдуть в соцбез і починають надавати довідки щоб отримати 3000 грн субсидій....
А якщо дати можливість 2 млн жити за зароблене? за рахунок зменшення податків на ці суми для тих хто отримує 10 000
Тобто ЗМЕНШИТИ кількість працюючих бюрократів які займаються цим розподілом з одночасним зменшенням обємів перерозподіляємих коштів що ЗМЕНШИТЬ обєми корупції.
budivelnik
Аватара пользователя
 
Сообщения: 29461
С нами с: 15.01.09
Благодарил (а): 306 раз.
Поблагодарили: 3074 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:19

  budivelnik писал(а):Тобто ЗМЕНШИТИ кількість працюючих бюрократів які займаються цим розподілом з одночасним зменшенням обємів перерозподіляємих коштів що ЗМЕНШИТЬ обєми корупції.

Эти бюрократы станут безработными, создадут дополнительную конкуренцию на рынке труда, в результате чего уровень зарплат снизится, и ещё больше людей, включая бывших бюрократов, придут за субсидиями. И это при уменьшении собираемости налогов. Кроме того, упадет общий уровень потребления, что негативно скажется на развитии экономики.
Нельзя к экономике государства подходить с мерками семейного бюджета или даже бюджета предприятия.
Как ни парадоксально это выглядит, но экономика не терпит экономии.
Сибарит
Аватара пользователя
Форумчанин року
 
Сообщения: 9675
С нами с: 02.09.15
Благодарил (а): 6540 раз.
Поблагодарили: 21821 раз.
 
 
136
85
39
2
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит писал(а):Эти бюрократы станут безработными, создадут дополнительную конкуренцию на рынке труда, в результате чего уровень зарплат снизится, и ещё больше людей, включая бывших бюрократов, придут за субсидиями.
Дуже розповсюджене помилкове враження...
1 Нам ще як до неба - зрівнятись з рівнем споживанням тієї ж Польщі
2 Нам в два рази більше ніж до неба - зрівнятись з ефективністю праці в тій же Польщі.

Звідси висновок
В Країні 200 000 чиновників ( те що є 400 000 лікарів і 600 000 вчителів - це ж окремо) , на 12 млн працюючих -це навіть не 2%
А от продуктивність праці ( або кількість залучених до ВИРОБНИЦТВА) треба збільшити в рази...
З іншого боку
А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000
а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль
Так це зменшить ВПЛИВ Держави, але ж чим менше вплив Держави тим більше СВОБОДИ і ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ми ж за Свободу( за це 100% ) тепер залишилось навчити що Свобода тягне за собою відповідальність( про це цих самих 95% зі 100 мають погане уявлення)
Тобто треба будувати більш стійку модель.
budivelnik
Аватара пользователя
 
Сообщения: 29461
С нами с: 15.01.09
Благодарил (а): 306 раз.
Поблагодарили: 3074 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:44

  Сибарит писал(а):
  Дюрі-бачі писал(а):Правильний соціалізм - це коли всі багаті, а платить за то хтось зовні.

Осталось только найти правильный стимул для этого кого-то 😁
Шара обычно обходится очень дорого.

стимул зазвичай є. просто той, за кого платять не відразу про це знає :lol:
Shaman
Аватара пользователя
 
Сообщения: 13531
С нами с: 29.09.19
Благодарил (а): 846 раз.
Поблагодарили: 1804 раз.
 
 
2
4
5
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:00

  budivelnik писал(а):А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000
а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль

Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.
Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии.
Сибарит
Аватара пользователя
Форумчанин року
 
Сообщения: 9675
С нами с: 02.09.15
Благодарил (а): 6540 раз.
Поблагодарили: 21821 раз.
 
 
136
85
39
2
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton писал(а):Кстати, откуда вообще взялась идея, что налоги должны быть в процентах от дохода?
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Я бы подоходный налог вообще убрал. Самая тупая и деморализующая штука. Вместо него оставил бы повышенный НДС (ну или налог с продаж, кому как больше нравится), налог на недвижимость и на использование природных ресурсов. Но для всех без исключения. Никаких ФОП 2-й группы, никаких "малоимущих с единственным жильём" и т.д.
M-Audio
 
Сообщения: 3728
С нами с: 23.03.11
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
 
 
2
4
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:02

  M-Audio писал(а):Я бы подоходный налог вообще убрал. Самая тупая и деморализующая штука. Вместо него оставил бы повышенный НДС (ну или налог с продаж, кому как больше нравится), налог на недвижимость и на использование природных ресурсов. Но для всех без исключения.

Я согласен!
При моей склонности к накопительству, Я так стану платить значительно меньше. Пусть бюджет наполняют те, кто живёт от зарплаты до зарплаты.
А если серьезно, Я не уверен, что в экономике потребления стоит делать акцент на налогообложении потребления. Это делается только от безысходности, когда подоходного не хватает.
Сибарит
Аватара пользователя
Форумчанин року
 
Сообщения: 9675
С нами с: 02.09.15
Благодарил (а): 6540 раз.
Поблагодарили: 21821 раз.
 
 
136
85
39
2
  #<1 ... 12157121581215912160>
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3670, 3671, 3672
Искатель » Пн 27 фев, 2017 17:04
36715 39542568
Пт 03 июл, 2026 22:39
flyman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 222, 223, 224
Surfer » Ср 31 июл, 2019 03:53
2232 13941846
Вс 21 июн, 2026 09:05
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Сб 13 июн, 2009 22:15
7978 24110771
Пт 22 дек, 2023 23:55
Hotab

Сейчас обсуждается
ПУМБ (7073)
09.07.2026 21:18
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.