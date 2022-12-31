Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Вчора
А сьогодні за Бахмут
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:02
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:31
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Рік і справді незвичний...
Долар підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).
А інфляція -- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку:
Загадкова вся ця неквапливість.
Втім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. А от у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.
Інша новинка -- конверт.депо.
От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масоване вирощування середнього класу в Україні.
Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.
Отже, середній клас збережеться.
І ще й зрости може -- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.
Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.
От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.
Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом: viewtopic.php?p=5522786#p5522786
Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.
І може статись, що наступного року і гривня не впаде, й інфл. не буде. А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...
Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. От скільки людям треба для докорінних змін свідомості?
Припускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...
І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.
Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.
Отже, нарешті й справді "все буде Україна".
Треба лише здерти той "пластир". І закопати
У світі в цілому -- все ще цікавіше.
Нова версія Апокаліпсису в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...
Втім, вимирати таки буде неприємно:
690
00:49:21,250 --> 00:49:22,791
Ми назвали це Джекпотом.
691
00:49:23,583 --> 00:49:26,291
Це була не одна подія. А все зразу.
692
00:49:27,708 --> 00:49:29,333
Усе разом,
693
00:49:30,000 --> 00:49:31,166
і з часом наростало.
694
00:49:32,166 --> 00:49:35,250
Вони й досі сперечаються,
коли все почалося.
...
703
00:50:05,958 --> 00:50:07,750
Своєрідний музей.
704
00:50:08,041 --> 00:50:11,416
Кожна з цих фігур уособлює
окрему фазу Джекпоту.
705
00:50:12,791 --> 00:50:14,166
Чому Джекпот?
706
00:50:14,791 --> 00:50:16,291
Чорний гумор, напевно.
707
00:50:16,375 --> 00:50:18,375
І менш зловісно, ніж апокаліпсис.
708
00:50:24,208 --> 00:50:27,458
Це мить,
яку зазвичай називають краєм прірви,
709
00:50:27,541 --> 00:50:31,375
після якого вороття вже нема.
Джекпот було не зупинити.
710
00:50:33,916 --> 00:50:36,541
Хакнута електромережа Північної Америки.
711
00:50:40,333 --> 00:50:41,291
Повне вимкнення.
712
00:50:42,458 --> 00:50:44,500
По всьому континенту, на місяці.
713
00:50:45,958 --> 00:50:48,250
Виявилося, що це дедалі поширеніше явище
714
00:50:48,666 --> 00:50:50,041
по всій планеті.
715
00:50:50,125 --> 00:50:51,500
2039 РІК
716
00:50:51,583 --> 00:50:53,458
У моєму світі це за сім років.
717
00:50:59,250 --> 00:51:00,416
Пандемія.
718
00:51:03,083 --> 00:51:04,166
Філовірус.
719
00:51:05,583 --> 00:51:09,250
Ми називали його Кривавою чумою.
Він вражав нутрощі.
720
00:51:09,583 --> 00:51:13,791
Печінка, селезінка, кишки
заповнювалися кров'ю аж до розриву живота.
721
00:51:15,583 --> 00:51:17,250
2041 РІК
722
00:51:18,750 --> 00:51:20,750
Екологічна катастрофа.
723
00:51:21,250 --> 00:51:25,000
Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.
724
00:51:25,791 --> 00:51:27,791
За нею аграрний колапс.
725
00:51:30,000 --> 00:51:31,500
Повний колапс населення.
726
00:51:31,583 --> 00:51:35,083
Трохи більше семи мільярдів людей.
Десь за сорок років.
727
00:51:39,750 --> 00:51:41,083
А тоді настав кінець.
728
00:51:54,083 --> 00:51:56,916
Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.
729
00:51:58,416 --> 00:52:00,583
Підірвали ядерну пускову шахту.
......
538
00:39:54,750 --> 00:39:57,333
Кожен вектор Джекпоту
539
00:39:57,875 --> 00:40:00,208
став зброєю завдяки одному фактору.
540
00:40:01,500 --> 00:40:03,375
Людській натурі.
541
00:40:04,333 --> 00:40:07,291
Вона могла проявлятися як егоїстичність,
542
00:40:07,375 --> 00:40:09,916
продажність чи звичайна тупість,
543
00:40:10,625 --> 00:40:15,125
та по суті, усе звелося до однієї риси:
544
00:40:15,916 --> 00:40:18,541
Безупинного й саморуйнівного опору
545
00:40:18,625 --> 00:40:20,791
діям на колективне благо.
Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).
І, можливо, Земля таки не вимре. А особисто ми -- ще й позбудемось хворих на голову сусідів.
А через тисячоліття в книгах історії писатимуть, що "Україна, підтримувана найрозвинутішими країнами світу, шляхом систематичних знущань і принижень над оскаженілими моск.фашистами, покінчила з війнами та й усіма іншими зловживаннями на Землі. Більше охочих не було..."
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:35
Є така мислеформа "Межі зростання" ("The Limits to Growth") і теперішні події (ковід, БД) можна розглядати як реакцію еліт ("стабілізація населення") на очікуваний фінал "Межі".
Хоча була колись теорія Мальтуса, згідно якої людство мало би весь час жити на рівні жебрацтва. Але щось пішло не так.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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