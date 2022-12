Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Форуми / Казна: бюджет, податки,

Останній робочий день в надважкому 2022-му.. Останній робочий день в надважкому 2022-му..

Вчора

А сьогодні за Бахмут

Останній робочий день в надважкому 2022-му..



Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!

дуже цікаво вас читати

Можливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..



Дякую наперед! Останній робочий день в надважкому 2022-му..Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!дуже цікаво вас читатиМожливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..Дякую наперед!







Рік і справді незвичний...



Долар підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).

А інфляція -- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm і https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... p10_u.html ). Або й менша, якщо враховувати вже помічену мною схильність ДержСтату до завищень:



Загадкова вся ця неквапливість.

Втім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. А от у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.



Інша новинка -- конверт.депо.

От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масоване вирощування середнього класу в Україні.

Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.

Отже, середній клас збережеться.



І ще й зрости може -- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.

Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.

От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.





Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом:

Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.

І може статись, що наступного року і гривня не впаде, й інфл. не буде. А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...







Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. От скільки людям треба для докорінних змін свідомості?

Припускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...

І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.

Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.



Отже, нарешті й справді "все буде Україна".

Треба лише здерти той "пластир". І закопати









У світі в цілому -- все ще цікавіше.

Нова версія Апокаліпсису в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...





Втім, вимирати таки буде неприємно:



690

00:49:21,250 --> 00:49:22,791

Ми назвали це Джекпотом.



691

00:49:23,583 --> 00:49:26,291

Це була не одна подія. А все зразу.



692

00:49:27,708 --> 00:49:29,333

Усе разом,



693

00:49:30,000 --> 00:49:31,166

і з часом наростало.



694

00:49:32,166 --> 00:49:35,250

Вони й досі сперечаються,

коли все почалося.



...



703

00:50:05,958 --> 00:50:07,750

Своєрідний музей.



704

00:50:08,041 --> 00:50:11,416

Кожна з цих фігур уособлює

окрему фазу Джекпоту.



705

00:50:12,791 --> 00:50:14,166

Чому Джекпот?



706

00:50:14,791 --> 00:50:16,291

Чорний гумор, напевно.



707

00:50:16,375 --> 00:50:18,375

І менш зловісно, ніж апокаліпсис.



708

00:50:24,208 --> 00:50:27,458

Це мить,

яку зазвичай називають краєм прірви,



709

00:50:27,541 --> 00:50:31,375

після якого вороття вже нема.

Джекпот було не зупинити.



710

00:50:33,916 --> 00:50:36,541

Хакнута електромережа Північної Америки.



711

00:50:40,333 --> 00:50:41,291

Повне вимкнення.



712

00:50:42,458 --> 00:50:44,500

По всьому континенту, на місяці.



713

00:50:45,958 --> 00:50:48,250

Виявилося, що це дедалі поширеніше явище



714

00:50:48,666 --> 00:50:50,041

по всій планеті.



715

00:50:50,125 --> 00:50:51,500

2039 РІК



716

00:50:51,583 --> 00:50:53,458

У моєму світі це за сім років.



717

00:50:59,250 --> 00:51:00,416

Пандемія.



718

00:51:03,083 --> 00:51:04,166

Філовірус.



719

00:51:05,583 --> 00:51:09,250

Ми називали його Кривавою чумою.

Він вражав нутрощі.



720

00:51:09,583 --> 00:51:13,791

Печінка, селезінка, кишки

заповнювалися кров'ю аж до розриву живота.



721

00:51:15,583 --> 00:51:17,250

2041 РІК



722

00:51:18,750 --> 00:51:20,750

Екологічна катастрофа.



723

00:51:21,250 --> 00:51:25,000

Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.



724

00:51:25,791 --> 00:51:27,791

За нею аграрний колапс.



725

00:51:30,000 --> 00:51:31,500

Повний колапс населення.



726

00:51:31,583 --> 00:51:35,083

Трохи більше семи мільярдів людей.

Десь за сорок років.



727

00:51:39,750 --> 00:51:41,083

А тоді настав кінець.



728

00:51:54,083 --> 00:51:56,916

Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.



729

00:51:58,416 --> 00:52:00,583

Підірвали ядерну пускову шахту.



......



538

00:39:54,750 --> 00:39:57,333

Кожен вектор Джекпоту



539

00:39:57,875 --> 00:40:00,208

став зброєю завдяки одному фактору.



540

00:40:01,500 --> 00:40:03,375

Людській натурі.



541

00:40:04,333 --> 00:40:07,291

Вона могла проявлятися як егоїстичність,



542

00:40:07,375 --> 00:40:09,916

продажність чи звичайна тупість,



543

00:40:10,625 --> 00:40:15,125

та по суті, усе звелося до однієї риси:



544

00:40:15,916 --> 00:40:18,541

Безупинного й саморуйнівного опору



545

00:40:18,625 --> 00:40:20,791

діям на колективне благо.









Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).

І, можливо, Земля таки не вимре. А особисто ми -- ще й позбудемось хворих на голову сусідів.

Рік і справді незвичний...

Долар підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).

А інфляція -- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm і https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... p10_u.html ). Або й менша, якщо враховувати вже помічену мною схильність ДержСтату до завищень:

Загадкова вся ця неквапливість.

Втім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. Аот у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині. І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.Інша новинка -- конверт.депо.От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масованев Україні.Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.Отже, середній клас збережеться.І ще й-- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом: viewtopic.php?p=5522786#p5522786 Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. ОтПрипускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.Отже, нарешті й справді "все буде Україна".Треба лише здерти той "пластир". І закопатиУ світі в цілому -- все ще цікавіше.в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...Втім, вимирати таки буде неприємно:69000:49:21,250 --> 00:49:22,791Ми назвали це Джекпотом.69100:49:23,583 --> 00:49:26,291Це була не одна подія. А все зразу.69200:49:27,708 --> 00:49:29,333Усе разом,69300:49:30,000 --> 00:49:31,166і з часом наростало.69400:49:32,166 --> 00:49:35,250Вони й досі сперечаються,коли все почалося....70300:50:05,958 --> 00:50:07,750Своєрідний музей.70400:50:08,041 --> 00:50:11,416Кожна з цих фігур уособлюєокрему фазу Джекпоту.70500:50:12,791 --> 00:50:14,166Чому Джекпот?70600:50:14,791 --> 00:50:16,291Чорний гумор, напевно.70700:50:16,375 --> 00:50:18,375І менш зловісно, ніж апокаліпсис.70800:50:24,208 --> 00:50:27,458Це мить,яку зазвичай називають краєм прірви,70900:50:27,541 --> 00:50:31,375після якого вороття вже нема.Джекпот було не зупинити.71000:50:33,916 --> 00:50:36,541Хакнута електромережа Північної Америки.71100:50:40,333 --> 00:50:41,291Повне вимкнення.71200:50:42,458 --> 00:50:44,500По всьому континенту, на місяці.71300:50:45,958 --> 00:50:48,250Виявилося, що це дедалі поширеніше явище71400:50:48,666 --> 00:50:50,041по всій планеті.71500:50:50,125 --> 00:50:51,5002039 РІК71600:50:51,583 --> 00:50:53,458У моєму світі це за сім років.71700:50:59,250 --> 00:51:00,416Пандемія.71800:51:03,083 --> 00:51:04,166Філовірус.71900:51:05,583 --> 00:51:09,250Ми називали його Кривавою чумою.Він вражав нутрощі.72000:51:09,583 --> 00:51:13,791Печінка, селезінка, кишкизаповнювалися кров'ю аж до розриву живота.72100:51:15,583 --> 00:51:17,2502041 РІК72200:51:18,750 --> 00:51:20,750Екологічна катастрофа.72300:51:21,250 --> 00:51:25,000Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.72400:51:25,791 --> 00:51:27,791За нею аграрний колапс.72500:51:30,000 --> 00:51:31,500Повний колапс населення.72600:51:31,583 --> 00:51:35,083Трохи більше семи мільярдів людей.Десь за сорок років.72700:51:39,750 --> 00:51:41,083А тоді настав кінець.72800:51:54,083 --> 00:51:56,916Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.72900:51:58,416 --> 00:52:00,583Підірвали ядерну пускову шахту.......53800:39:54,750 --> 00:39:57,333Кожен вектор Джекпоту53900:39:57,875 --> 00:40:00,208став зброєю завдяки одному фактору.54000:40:01,500 --> 00:40:03,375Людській натурі.54100:40:04,333 --> 00:40:07,291Вона могла проявлятися як егоїстичність,54200:40:07,375 --> 00:40:09,916продажність чи звичайна тупість,54300:40:10,625 --> 00:40:15,125та по суті, усе звелося до однієї риси:54400:40:15,916 --> 00:40:18,541Безупинного й саморуйнівного опору54500:40:18,625 --> 00:40:20,791діям на колективне благо.Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).І, можливо, Земля таки не вимре. Останній робочий день в надважкому 2022-му..



Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!

дуже цікаво вас читати

Можливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..



Дякую наперед! Останній робочий день в надважкому 2022-му..Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!дуже цікаво вас читатиМожливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..Дякую наперед!







Рік і справді незвичний...



Долар підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).

А інфляція -- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm і https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... p10_u.html ). Або й менша, якщо враховувати вже помічену мною схильність ДержСтату до завищень:



Загадкова вся ця неквапливість.

Втім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. А от у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.



Інша новинка -- конверт.депо.

От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масоване вирощування середнього класу в Україні.

Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.

Отже, середній клас збережеться.



І ще й зрости може -- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.

Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.

От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.





Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом:

Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.

І може статись, що наступного року і гривня не впаде, й інфл. не буде. А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...







Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. От скільки людям треба для докорінних змін свідомості?

Припускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...

І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.

Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.



Отже, нарешті й справді "все буде Україна".

Треба лише здерти той "пластир". І закопати









У світі в цілому -- все ще цікавіше.

Нова версія Апокаліпсису в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...





Втім, вимирати таки буде неприємно:



690

00:49:21,250 --> 00:49:22,791

Ми назвали це Джекпотом.



691

00:49:23,583 --> 00:49:26,291

Це була не одна подія. А все зразу.



692

00:49:27,708 --> 00:49:29,333

Усе разом,



693

00:49:30,000 --> 00:49:31,166

і з часом наростало.



694

00:49:32,166 --> 00:49:35,250

Вони й досі сперечаються,

коли все почалося.



...



703

00:50:05,958 --> 00:50:07,750

Своєрідний музей.



704

00:50:08,041 --> 00:50:11,416

Кожна з цих фігур уособлює

окрему фазу Джекпоту.



705

00:50:12,791 --> 00:50:14,166

Чому Джекпот?



706

00:50:14,791 --> 00:50:16,291

Чорний гумор, напевно.



707

00:50:16,375 --> 00:50:18,375

І менш зловісно, ніж апокаліпсис.



708

00:50:24,208 --> 00:50:27,458

Це мить,

яку зазвичай називають краєм прірви,



709

00:50:27,541 --> 00:50:31,375

після якого вороття вже нема.

Джекпот було не зупинити.



710

00:50:33,916 --> 00:50:36,541

Хакнута електромережа Північної Америки.



711

00:50:40,333 --> 00:50:41,291

Повне вимкнення.



712

00:50:42,458 --> 00:50:44,500

По всьому континенту, на місяці.



713

00:50:45,958 --> 00:50:48,250

Виявилося, що це дедалі поширеніше явище



714

00:50:48,666 --> 00:50:50,041

по всій планеті.



715

00:50:50,125 --> 00:50:51,500

2039 РІК



716

00:50:51,583 --> 00:50:53,458

У моєму світі це за сім років.



717

00:50:59,250 --> 00:51:00,416

Пандемія.



718

00:51:03,083 --> 00:51:04,166

Філовірус.



719

00:51:05,583 --> 00:51:09,250

Ми називали його Кривавою чумою.

Він вражав нутрощі.



720

00:51:09,583 --> 00:51:13,791

Печінка, селезінка, кишки

заповнювалися кров'ю аж до розриву живота.



721

00:51:15,583 --> 00:51:17,250

2041 РІК



722

00:51:18,750 --> 00:51:20,750

Екологічна катастрофа.



723

00:51:21,250 --> 00:51:25,000

Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.



724

00:51:25,791 --> 00:51:27,791

За нею аграрний колапс.



725

00:51:30,000 --> 00:51:31,500

Повний колапс населення.



726

00:51:31,583 --> 00:51:35,083

Трохи більше семи мільярдів людей.

Десь за сорок років.



727

00:51:39,750 --> 00:51:41,083

А тоді настав кінець.



728

00:51:54,083 --> 00:51:56,916

Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.



729

00:51:58,416 --> 00:52:00,583

Підірвали ядерну пускову шахту.



......



538

00:39:54,750 --> 00:39:57,333

Кожен вектор Джекпоту



539

00:39:57,875 --> 00:40:00,208

став зброєю завдяки одному фактору.



540

00:40:01,500 --> 00:40:03,375

Людській натурі.



541

00:40:04,333 --> 00:40:07,291

Вона могла проявлятися як егоїстичність,



542

00:40:07,375 --> 00:40:09,916

продажність чи звичайна тупість,



543

00:40:10,625 --> 00:40:15,125

та по суті, усе звелося до однієї риси:



544

00:40:15,916 --> 00:40:18,541

Безупинного й саморуйнівного опору



545

00:40:18,625 --> 00:40:20,791

діям на колективне благо.









Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).

І, можливо, Земля таки не вимре. А особисто ми -- ще й позбудемось хворих на голову сусідів.

А через тисячоліття в книгах історії писатимуть, що "Україна, підтримувана найрозвинутішими країнами світу, шляхом систематичних знущань і принижень над оскаженілими моск.фашистами, покінчила з війнами та й усіма іншими зловживаннями на Землі. Більше охочих не було..." Рік і справді незвичний...підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).-- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку:). Або й менша, якщо враховувати вже помічену мною схильність ДержСтату до завищень: viewtopic.php?p=5488058#p5488058 Загадкова вся цяВтім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. А от у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.Інша новинка -- конверт.депо.От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масованев Україні.Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.Отже, середній клас збережеться.І ще й-- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом: viewtopic.php?p=5522786#p5522786 Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. ОтПрипускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.Отже, нарешті й справді "все буде Україна".Треба лише здерти той "пластир". І закопатиУ світі в цілому -- все ще цікавіше.в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...Втім, вимирати таки буде неприємно:69000:49:21,250 --> 00:49:22,791Ми назвали це Джекпотом.69100:49:23,583 --> 00:49:26,291Це була не одна подія. А все зразу.69200:49:27,708 --> 00:49:29,333Усе разом,69300:49:30,000 --> 00:49:31,166і з часом наростало.69400:49:32,166 --> 00:49:35,250Вони й досі сперечаються,коли все почалося....70300:50:05,958 --> 00:50:07,750Своєрідний музей.70400:50:08,041 --> 00:50:11,416Кожна з цих фігур уособлюєокрему фазу Джекпоту.70500:50:12,791 --> 00:50:14,166Чому Джекпот?70600:50:14,791 --> 00:50:16,291Чорний гумор, напевно.70700:50:16,375 --> 00:50:18,375І менш зловісно, ніж апокаліпсис.70800:50:24,208 --> 00:50:27,458Це мить,яку зазвичай називають краєм прірви,70900:50:27,541 --> 00:50:31,375після якого вороття вже нема.Джекпот було не зупинити.71000:50:33,916 --> 00:50:36,541Хакнута електромережа Північної Америки.71100:50:40,333 --> 00:50:41,291Повне вимкнення.71200:50:42,458 --> 00:50:44,500По всьому континенту, на місяці.71300:50:45,958 --> 00:50:48,250Виявилося, що це дедалі поширеніше явище71400:50:48,666 --> 00:50:50,041по всій планеті.71500:50:50,125 --> 00:50:51,5002039 РІК71600:50:51,583 --> 00:50:53,458У моєму світі це за сім років.71700:50:59,250 --> 00:51:00,416Пандемія.71800:51:03,083 --> 00:51:04,166Філовірус.71900:51:05,583 --> 00:51:09,250Ми називали його Кривавою чумою.Він вражав нутрощі.72000:51:09,583 --> 00:51:13,791Печінка, селезінка, кишкизаповнювалися кров'ю аж до розриву живота.72100:51:15,583 --> 00:51:17,2502041 РІК72200:51:18,750 --> 00:51:20,750Екологічна катастрофа.72300:51:21,250 --> 00:51:25,000Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.72400:51:25,791 --> 00:51:27,791За нею аграрний колапс.72500:51:30,000 --> 00:51:31,500Повний колапс населення.72600:51:31,583 --> 00:51:35,083Трохи більше семи мільярдів людей.Десь за сорок років.72700:51:39,750 --> 00:51:41,083А тоді настав кінець.72800:51:54,083 --> 00:51:56,916Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.72900:51:58,416 --> 00:52:00,583Підірвали ядерну пускову шахту.......53800:39:54,750 --> 00:39:57,333Кожен вектор Джекпоту53900:39:57,875 --> 00:40:00,208став зброєю завдяки одному фактору.54000:40:01,500 --> 00:40:03,375Людській натурі.54100:40:04,333 --> 00:40:07,291Вона могла проявлятися як егоїстичність,54200:40:07,375 --> 00:40:09,916продажність чи звичайна тупість,54300:40:10,625 --> 00:40:15,125та по суті, усе звелося до однієї риси:54400:40:15,916 --> 00:40:18,541Безупинного й саморуйнівного опору54500:40:18,625 --> 00:40:20,791діям на колективне благо.Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).І, можливо, Земля таки не вимре. А особисто ми -- ще й позбудемось хворих на голову сусідів.А через тисячоліття в книгах історії писатимуть, що "Україна, підтримувана найрозвинутішими країнами світу, шляхом систематичних знущань і принижень над оскаженілими моск.фашистами, покінчила з війнами та й усіма іншими зловживаннями на Землі. Більше охочих не було..."

Є така мислеформа "Межі зростання" ("The Limits to Growth") і теперішні події (ковід, БД) можна розглядати як реакцію еліт ("стабілізація населення") на очікуваний фінал "Межі".

