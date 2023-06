Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 20212223 Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:02 greenozon написав: Bobua



Останній робочий день в надважкому 2022-му.. Останній робочий день в надважкому 2022-му..

Вчора

А сьогодні за Бахмут

ВчораА сьогодні за Бахмут Ромасик

Останній робочий день в надважкому 2022-му..



Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!

дуже цікаво вас читати

Можливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..



Дякую наперед! Останній робочий день в надважкому 2022-му..Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!дуже цікаво вас читатиМожливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..Дякую наперед!







Рік і справді незвичний...



Долар підріс. Але доволі скромно (~40/~29 = лише +38%; або якщо 37.5/29 = то тільки +29%).

А інфляція -- то й ще стриманіша. За 11міс усього 19.6% (25.9% по їжі; див. цю милу, лампову сторінку: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm і https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... p10_u.html ). Або й менша, якщо враховувати вже помічену мною схильність ДержСтату до завищень:



Загадкова вся ця неквапливість.

Втім, вже було схоже. У 2014 +12% офіц. інфл. А от у 2015 аж +49%! І курс тоді ріс значно суттєвіше, аніж нині.



Інша новинка -- конверт.депо.

От якщо уявити найприємніший сценарій, у якому укр.влада (і НБУ з МінФіном теж), узгоджують всі свої дії із Заходом (і про ці депо теж), то, схоже, що відбувається масоване вирощування середнього класу в Україні.

Всіх ощадливих людей хоч тепер нарешті заохочують, і дозволяють не лише зберегти, а й добряче заробити, мабуть.

Отже, середній клас збережеться.



І ще й зрости може -- за рахунок хоч би частини військових. Є все ж таки і ті, хто не напивається ціною втрати всієї премії (всіх 100к₴!) і не купує сумнівних "мєстних кудєсніц" за десятки к₴.

Хтось може збереже на потім, для розумного життя. Від когось може перетече іншим, які вже зможуть зберегти. Але є таки надія що не все й одразу дістанеться кпептархам.

От хто пішов на фронт у березні -- вже мав би отримати майже 1млн₴. За рахунок конверт.депо -- навіть і більше. А це понад 12років життя посеред нашого середн.класу (2.5прож.мін -- див. першу сторінку) для однієї людини. Чи понад 4 роки для трьох. А за ті 4роки вже маємо увійти і в НАТО, і в ЄС, а отже з'являться і умови для сталого існування і розвитку цього прошарку.





Схоже, що наразі все це є проявом щедрого, ніби аж і бездонного фінансування військ.витрат Заходом:

Все так -- ніби вони вишукують спосіб дати нам грошенят.

І може статись, що наступного року і гривня не впаде, й інфл. не буде. А якщо припустити, що наявна великувата інфл. була зумовлена лише тимчасовими транспортними і виробничими проблемами -- то х.з., може ще й офіц.дефляцію знову побачимо? Давно пора...







Втім, найцікавіше нас чекає далеко попереду, мабуть. От скільки людям треба для докорінних змін свідомості?

Припускаю, що досі (останні кілька століть) скиглення українців, підлаштування, мімікрія, прогинання -- були зумовлені страхом перед московією і її геноцидами, голодоморами, репресіями, катуваннями, вбивствами...

І от, раптом, виявилось, що боятись вже й нічого. Не захопили ні за 3 доби, ні за 30, ні навіть за 300. Жести якоїсьтам "волі" -- йдуть косяками. Трупи москвинів угноюють і без того родючу, масну, й скажено липучу степову землю. Бе.

Раніше скиглення українців мало сенс (аби вони не дізнались як добре жила країна), а тепер москвини таки приповзли, полазили, побачили всі ті незліченні унітази, приховані плінтуси, та ще й мурали -- обурились, щось гавкнули, але здохли. Та й по всьому.



Отже, нарешті й справді "все буде Україна".

Треба лише здерти той "пластир". І закопати









У світі в цілому -- все ще цікавіше.

Нова версія Апокаліпсису в серіалі The Peripheral - S01E0х (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt на диво пізнавальна. Крім того, там після вимирання більшості населення буде не гидка пустеля зі скаженими максами, і не "живі заздритимуть мертвим", а напрочуд високотехнологічне життя. І без натовпів...





Втім, вимирати таки буде неприємно:



690

00:49:21,250 --> 00:49:22,791

Ми назвали це Джекпотом.



691

00:49:23,583 --> 00:49:26,291

Це була не одна подія. А все зразу.



692

00:49:27,708 --> 00:49:29,333

Усе разом,



693

00:49:30,000 --> 00:49:31,166

і з часом наростало.



694

00:49:32,166 --> 00:49:35,250

Вони й досі сперечаються,

коли все почалося.



...



703

00:50:05,958 --> 00:50:07,750

Своєрідний музей.



704

00:50:08,041 --> 00:50:11,416

Кожна з цих фігур уособлює

окрему фазу Джекпоту.



705

00:50:12,791 --> 00:50:14,166

Чому Джекпот?



706

00:50:14,791 --> 00:50:16,291

Чорний гумор, напевно.



707

00:50:16,375 --> 00:50:18,375

І менш зловісно, ніж апокаліпсис.



708

00:50:24,208 --> 00:50:27,458

Це мить,

яку зазвичай називають краєм прірви,



709

00:50:27,541 --> 00:50:31,375

після якого вороття вже нема.

Джекпот було не зупинити.



710

00:50:33,916 --> 00:50:36,541

Хакнута електромережа Північної Америки.



711

00:50:40,333 --> 00:50:41,291

Повне вимкнення.



712

00:50:42,458 --> 00:50:44,500

По всьому континенту, на місяці.



713

00:50:45,958 --> 00:50:48,250

Виявилося, що це дедалі поширеніше явище



714

00:50:48,666 --> 00:50:50,041

по всій планеті.



715

00:50:50,125 --> 00:50:51,500

2039 РІК



716

00:50:51,583 --> 00:50:53,458

У моєму світі це за сім років.



717

00:50:59,250 --> 00:51:00,416

Пандемія.



718

00:51:03,083 --> 00:51:04,166

Філовірус.



719

00:51:05,583 --> 00:51:09,250

Ми називали його Кривавою чумою.

Він вражав нутрощі.



720

00:51:09,583 --> 00:51:13,791

Печінка, селезінка, кишки

заповнювалися кров'ю аж до розриву живота.



721

00:51:15,583 --> 00:51:17,250

2041 РІК



722

00:51:18,750 --> 00:51:20,750

Екологічна катастрофа.



723

00:51:21,250 --> 00:51:25,000

Засухи. Голод. Антибіотики не діяли.



724

00:51:25,791 --> 00:51:27,791

За нею аграрний колапс.



725

00:51:30,000 --> 00:51:31,500

Повний колапс населення.



726

00:51:31,583 --> 00:51:35,083

Трохи більше семи мільярдів людей.

Десь за сорок років.



727

00:51:39,750 --> 00:51:41,083

А тоді настав кінець.



728

00:51:54,083 --> 00:51:56,916

Внутрішній теракт у Сполучених Штатах.



729

00:51:58,416 --> 00:52:00,583

Підірвали ядерну пускову шахту.



......



538

00:39:54,750 --> 00:39:57,333

Кожен вектор Джекпоту



539

00:39:57,875 --> 00:40:00,208

став зброєю завдяки одному фактору.



540

00:40:01,500 --> 00:40:03,375

Людській натурі.



541

00:40:04,333 --> 00:40:07,291

Вона могла проявлятися як егоїстичність,



542

00:40:07,375 --> 00:40:09,916

продажність чи звичайна тупість,



543

00:40:10,625 --> 00:40:15,125

та по суті, усе звелося до однієї риси:



544

00:40:15,916 --> 00:40:18,541

Безупинного й саморуйнівного опору



545

00:40:18,625 --> 00:40:20,791

діям на колективне благо.









Але наразі є враження ніби Захід отямився і прилюдно шмагає, скажімо так, "уособлення опору діям на колективне благо", причому в найпринизливіший спосіб (нашими "слабкими" руками).

І, можливо, Земля таки не вимре. А особисто ми -- ще й позбудемось хворих на голову сусідів.

Bobua Повідомлень: 1235 З нами з: 24.08.10 Подякував: 100 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 16:35 Bobua написав: greenozon написав: Bobua



Останній робочий день в надважкому 2022-му..



Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!

дуже цікаво вас читати

Можливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..



Дякую наперед! Останній робочий день в надважкому 2022-му..Традиційно попрошу вас викласти фінальні спогади-думки-враження за 2022 рік!дуже цікаво вас читатиМожливо навіть у вас є бачення-прогноз на 23ій?..Дякую наперед!







Є така мислеформа "Межі зростання" ("The Limits to Growth") і теперішні події (ковід, БД) можна розглядати як реакцію еліт ("стабілізація населення") на очікуваний фінал "Межі".

flyman

Повідомлень: 31545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2652 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 17:45 flyman написав:

Хоча була колись теорія Мальтуса, згідно якої людство мало би весь час жити на рівні жебрацтва. Але щось пішло не так. Є така мислеформа "Межі зростання" ("The Limits to Growth") і теперішні події (ковід, БД) можна розглядати як реакцію еліт ("стабілізація населення") на очікуваний фінал "Межі".Хоча була колись теорія Мальтуса, згідно якої людство мало би весь час жити на рівні жебрацтва. Але щось пішло не так.



Ковід -- таки так.

Спалився. Коли відступив ще до того, як люди встигли витрати хоч би першу є1000



А от бойові дії "як частина плану" -- це важко уявити. От як? Дивно звісно ж, що якийсь там плюгавенький полковничок кгб-фсб зміг вилізти на царство. Але ще дивніше уявляти, як його завербували в часи НДР, потім підтримували, допомогли захопити владу, і аж в 2022 наказали йому спрямувати московсьеу орду під хаймарси і до самогубства... І все це -- як частина виховного плану для всієї Землі? Чи як план відновлення гідності для України? Чи два в одному??

Азімов і його Ендрю Харлан та Гарі Селдон нервово курять збоку.



А "жебрацтво" -- поняття розтяжне. Я от в цій темі вже відколи розпинаюсь, розповідаючи людям як вони багато живуть, як мучать Землю надспоживацтвом, і як несправедливо оббріхують держстат. А вони всі чомусь носами крутять і раз за разом починають свої плачі ярославн.

І петиція присвячена річниці. Аби не було ще й 2,3,4... Але чомусь дуже повільно росте.





А у країні -- таке...

Війна-війна -- а річна інфляція смішна: 27% по їжі, і лише 20% загальна... І це треба врахувати, що держстат часто

Та для свідків ранніх 90-х і 2015-го -- то навіть і не інфляція!

А ще й -- % валют.конвертдепо (в екв.) і досі суттєво вищі (у валюті!) навіть за цю смішну інфл. (у гривні!)



А так стогнали тили, так стогнали...

Аж на сльозу пробивали...

Так і хотілось вискочити з окопу, напасти на москвинів, відібрати накрадені унітази, і роздати всім нужденним...





До речі, про унітази -- аби нарешті закрити тему...

Хе-хе.

Здається я вже знаю, чому ця тема така болюча.

Знаю, що всі хочуть спитати, але соромляться: "як перестати боятись унітазів..."



(Поза)торік я вже



Але люди вперто скаржились, що то не для них, що "дєнюг нєт, і всьо-всьо подорожало в 2...3...10... 100500! раз, і ми заклопотані, й ми не рахували, бо ми просто так чуйствуєм..., але все одно хочем жить по-бохатому..., і воду лить в унітази тіки чисту -- зі скаженого бачка..."



Ну шож..., "їжте, й не обляпайтесь..." ©





https://nauka.ua/



Лазер допоміг побачити бризки при змиві унітаза



Фізики поекспериментували з лазерами над унітазом, щоб оцінити, як розлітаються аерозольні частинки від змивання води. З'ясувалося, змив у туалеті створює потужний хаотичний струмінь швидкістю у 2 метри на секунду, що переносить частинки на висоту до півтора метра. А з ними може переносити і патогени, що могли бути у вмісті унітаза перед змиванням.



...



Після змивання води треба тікати від унітаза?



Результати експериментів вчених показали, що потік частинок демонструє струменеву поведінку зі швидкістю у метр на секунду і вище, що дозволяє аерозольним частинкам ефективно розсіюватися за межі унітаза після змивання. Найщільніша область частинок, що може містити найвищу концентрацію патогенів, здійнялась приблизно за 5,5 секунди.



Лазер допоміг побачити бризки при змиві унітазаФізики поекспериментували з лазерами над унітазом, щоб оцінити, як розлітаються аерозольні частинки від змивання води. З'ясувалося, змив у туалеті створює потужний хаотичний струмінь швидкістю у 2 метри на секунду, щоА з ними може переносити і патогени, що могли бути у вмісті унітаза перед змиванням....Результати експериментів вчених показали, що потік частинок демонструє струменеву поведінку зі швидкістю у метр на секунду і вище, що дозволяє аерозольним частинкам ефективно розсіюватися за межі унітаза після змивання. Найщільніша область частинок, що може містити найвищу концентрацію патогенів, здійнялась приблизно за 5,5 секунди.

+

припинять експорт унітазів у [московію] . Нарешті дошкульний удар. (с)

21. Країни ЄС. Нарешті дошкульний удар. (с)



Отаке...

А потім москвини писатимуть у підручниках історії, що намагались врятувати нас всіх від тих патогенів, ризикуючи своїми життями, імпортуючи і викрадаючи ці злочинні унітази... (найтаємніша частина "даклада путлєра сабранію").

І як країна зможе заперечити таку блискучу, героїчну, жертовну версію? Як?? І досі не практикуючи безпечний злив...







"А я ж давно казав..." ©

Але ніщо не зупинить правду, час якої настав. Прийшли науковці з лазерами, і от -- все.

А ви, майже всі ви, мене не слухали, і от -- наковтались патогенів, і от -- вже рік як нездатні пройти ВЛК і потрапити на фронт. Це так сумно...



Нині я пишу (задля справедливості: 2, 5, 6, на фронт, на свій законний тиждень чи місяць. Але ви, майже всі ви, кажете оте дитиняче "а ми не знаєм як..." (чи щось таке).



І мені здається, що вже мали би застосовуватись потужніші й непомітніші заходи впливу для мобілізації (як ото писав раніше: блокування фін.рахунків і навіть ненав'язливі перевірки військ.квитків на касах...) Х.з. чи так когось знайдуть, бо #зубоЖителі рахунків не мають, мабуть, і грошей -- теж (живуть, ймовірно, з городів...), й інетів та телевізорів теж не мають -- тому і про війну не чули.

Але, хай там як -- щокварталу нові люди, хоч би сотня-друга... тисяч, мали би набувати військ.досвіду. Поки відпочивають всі попередні. І це питання навіть не справедливості -- а виживання країни.

Але цього чомусь не відбувається... І це кепсько, бо може стати причиною поразки і втрати територій (значно суттєвішої аніж досі...)

Бо реал.зубожіння проти вірт.зубожіння -- що переможе на війні?

От, напр., коли в московії стане взагалі скрутно, голодно жити (реал.зубожіння), навіть не як у нас в ранні 90-ті, а от як у воюючому Єревані тоді -- то бандити зможуть за зовсім убогі недоїдки з "барського столу" мобілізовувати мільйони. А ще й обіцянки "унітазного раю -- ідіть і візьміть собі..." От саме так варто було би розуміти путлєрське марення про "нам ат санкцій тока лучче..." Воно й справді може бути саме так (для нього, який говорить про себе в множині, чи про банду наближених) -- бо хіба ж багатий, ситий житель країни піде воювати за вживаний унітаз!? Здихаючий з голоду теж не піде. Бо не матиме сил. Але ж є тижні-місяці проміжного стану... І біда в тому, що санкції не лише заважатимуть робити "калібри" ті ін. технологічну гидоту, а й підкидатимуть путлєру моб.резерв з голодних.

А що буде у нас? Виснажене (1р+?) й мале (відносно) військо й купа вже аж проф.ухилянтів у тилах. І жирне життя у тилах. Навіть і для ухилянтів -- жалісливий Захід роздаватиме не лише бонус.гроші для вигоди конверт.депо, але й просто гроші (для ВПО чи для всіх?), і їдло на вулицях, і т.п., і т.д. Навіть не питаючи, чому ж вони всі не підуть на фронт і не зароблять...

І от, проти ймовірної масовості москвинів (хай навіть і примітивного автомат. та міномет. вогню), масовості більшої аніж під Бахмутами -- у нас буде виснаження незамінних (бо не замінюють...) солдатів. І це якийсь поганий захист. Особливо коли з тилів приходять звістки схожі на грандіозне марення -- "вони воюють, аби ми тут могли радіти життю, купувати нові сукні і всяке таке, покажімо їм, хай радуюцця..." -- тобто вірт.зубожіння у повний зріст і всій своїй "красі..."

От якщо зовсім по простому -- якісь нові "галадающіє с паволж'я" з промитими мізками, повні впевненості, що "запад атабрал у нас єду..." рушать на фронт просто заробити на харчі. І їх аж тут добре нагодують. І пообіцяють ще. Але після штурму... Пішки, чи повзком -- але хаймарс чи джавелін вже не поможе. А лише пильність чатових. От все як у КНДР. До речі, хіба ж не смішно вважати ніби у московії вся яд.зброя прострочена, якщо навіть занюхане кндр її вже має і випробовувало?

А з нашого боку будуть все ті ж самі, давно зламані безвихіддю і пияцтвом, солдати. І дивна влада, яка чомусь не займалась оборонкою 3роки до ВВ, і яка зараз чомусь не готується до справді масової і частої, повільної і неуникної як повзучі льодовики, але, водночас, добре поясненої і розрекламованої, а отже й терпимої (населенням) мобілізації з нашого боку.



Втім, може то й на краще, все оте, що є наразі... Я завжди мав сумніви, чи потрібен нам схід і південь (далі за Полтаву, напр., чи може й за Збруч??) От і глянемо... І вчіть скоромовки "явнєпалітікі, какаяразніца, намвсьоравно..." О, вже вивчили? Молодці, молодці... Гут, гут...



Але ж потім все одно знову майже всі скажете, що вас не попереджали, ага?





Отже, інше таємне знання ("як легко й безболісно зберегти унітаз у чистоті") -- приховуватиму. І поширюватиму лише серед обраних. А як інакше -- "This is the way..." і до езотерики він і не може бути іншим...

Крім того, не треба нам чисті унітази у країні. Не на часі це. Забагато завидющих мишебратських очисьок у світі... Річниця як почалась Велика Війна (ВВ). Яку потім у світі назвуть: "психопати напали задля унітазів..."Але чомусь дуже повільно росте.А у країні -- таке...Війна-війна -- а27% по їжі, і лише 20% загальна... І це треба врахувати, що держстат часто завищує інфл. (бо, мабуть, не вміє чи не хоче шукати акційні пропозиції..., слабак).Та для свідків ранніх 90-х і 2015-го -- то навіть і не інфляція!А ще й -- % валют.конвертдепо (в екв.) і досі суттєво вищі (у валюті!) навіть за цю смішну інфл. (у гривні!)А так стогнали тили, так стогнали...Аж на сльозу пробивали...Так і хотілось вискочити з окопу, напасти на москвинів, відібрати накрадені унітази, і роздати всім нужденним...До речі, про унітази -- аби нарешті закрити тему...Хе-хе.Здається я вже знаю, чому ця тема така болюча.Знаю, що всі хочуть спитати, але соромляться: "як перестати боятись унітазів..."(Поза)торік я вже писав , що воду варто використовувати тричі (помити руки, помити підлогу, і вилити в унітаз при потребі [й коту зрозуміло ж, що виливати треба плавно, без бризок, без турбулентності, ламінарним потоком!]Але люди вперто скаржились, що то не для них, що "дєнюг нєт, і всьо-всьо подорожало в 2...3...10... 100500! раз, і ми заклопотані, й ми не рахували, бо ми просто так чуйствуєм..., але все одно хочем жить по-бохатому..., і воду лить в унітази тіки чисту -- зі скаженого бачка..."Ну шож..., "їжте, й не обляпайтесь..." ©Отаке...А потім москвини писатимуть у підручниках історії, що намагались врятувати нас всіх від тих патогенів, ризикуючи своїми життями, імпортуючи і викрадаючи ці злочинні унітази... (найтаємніша частина "даклада путлєра сабранію").І як країна зможе заперечити таку блискучу, героїчну, жертовну версію? Як?? І досі не практикуючи безпечний злив..."А я ж давно казав..." ©Але ніщо не зупинить правду, час якої настав. Прийшли науковці з лазерами, і от -- все.А ви, майже всі ви, мене не слухали, і от -- наковтались патогенів, і от -- вже рік як нездатні пройти ВЛК і потрапити на фронт. Це так сумно...Нині я пишу (задля справедливості: 1, 3; задля перемоги: 4, 7; задля гідності: 8; і просто задля майбутнього -- аби воно було придатне для життя: 9... ), що треба правдами й неправдами таки прориватись крізь бюрократію і навіть крізь найстрашніше (орфографічні помилки повісток), будь-що прориватисьАле ви, майже всі ви, кажете оте дитиняче "а ми не знаєм як..." (чи щось таке).І мені здається, що вже мали би застосовуватись потужніші й непомітніші заходи впливу для мобілізації (як ото писав раніше: блокування фін.рахунків і навіть ненав'язливі перевірки військ.квитків на касах...) Х.з. чи так когось знайдуть, бо #зубоЖителі рахунків не мають, мабуть, і грошей -- теж (живуть, ймовірно, з городів...), й інетів та телевізорів теж не мають -- тому і про війну не чули.Але, хай там як -- щокварталу нові люди, хоч би сотня-друга... тисяч, мали би набувати військ.досвіду. Поки відпочивають всі попередні. І це питання навіть не справедливості -- а виживання країни.Але цього чомусь не відбувається... І це кепсько, бо може стати причиною поразки і втрати територій (значно суттєвішої аніж досі...)От, напр., коли в московії стане взагалі скрутно, голодно жити (реал.зубожіння), навіть не як у нас в ранні 90-ті, а от як у воюючому Єревані тоді -- то бандити зможуть за зовсім убогі недоїдки з "барського столу" мобілізовувати мільйони. А ще й обіцянки "унітазного раю -- ідіть і візьміть собі..." От саме так варто було би розуміти путлєрське марення про "нам ат санкцій тока лучче..." Воно й справді може бути саме так (для нього, який говорить про себе в множині, чи про банду наближених) -- бо хіба ж багатий, ситий житель країни піде воювати за вживаний унітаз!? Здихаючий з голоду теж не піде. Бо не матиме сил. Але ж є тижні-місяці проміжного стану... І біда в тому, що санкції не лише заважатимуть робити "калібри" ті ін. технологічну гидоту, а й підкидатимуть путлєру моб.резерв з голодних.А що буде у нас? Виснажене (1р+?) й мале (відносно) військо й купа вже аж проф.ухилянтів у тилах. І жирне життя у тилах. Навіть і для ухилянтів -- жалісливий Захід роздаватиме не лише бонус.гроші для вигоди конверт.депо, але й просто гроші (для ВПО чи для всіх?), і їдло на вулицях, і т.п., і т.д. Навіть не питаючи, чому ж вони всі не підуть на фронт і не зароблять...І от, проти ймовірної масовості москвинів (хай навіть і примітивного автомат. та міномет. вогню), масовості більшої аніж під Бахмутами -- у нас буде виснаження незамінних (бо не замінюють...) солдатів. І це якийсь поганий захист. Особливо коли з тилів приходять звістки схожі на грандіозне марення -- "вони воюють, аби ми тут могли радіти життю, купувати нові сукні і всяке таке, покажімо їм, хай радуюцця..." -- тобто вірт.зубожіння у повний зріст і всій своїй "красі..."От якщо зовсім по простому -- якісь нові "галадающіє с паволж'я" з промитими мізками, повні впевненості, що "запад атабрал у нас єду..." рушать на фронт просто заробити на харчі. І їх аж тут добре нагодують. І пообіцяють ще. Але після штурму... Пішки, чи повзком -- але хаймарс чи джавелін вже не поможе. А лише пильність чатових. От все як у КНДР. До речі, хіба ж не смішно вважати ніби у московії вся яд.зброя прострочена, якщо навіть занюхане кндр її вже має і випробовувало?А з нашого боку будуть все ті ж самі, давно зламані безвихіддю і пияцтвом, солдати. І дивна влада, яка чомусь не займалась оборонкою 3роки до ВВ, і яка зараз чомусь не готується до справді масової і частої, повільної і неуникної як повзучі льодовики, але, водночас, добре поясненої і розрекламованої, а отже й терпимої (населенням) мобілізації з нашого боку.Втім, може то й на краще, все оте, що є наразі... Я завжди мав сумніви, чи потрібен нам схід і південь (далі за Полтаву, напр., чи може й за Збруч??) От і глянемо... І вчіть скоромовки "явнєпалітікі, какаяразніца, намвсьоравно..." О, вже вивчили? Молодці, молодці... Гут, гут...Але ж потім все одно знову майже всі скажете, що вас не попереджали, ага?Отже, інше таємне знання ("як легко й безболісно зберегти унітаз у чистоті") -- приховуватиму. І поширюватиму лише серед обраних. #ЩоРічнаРубрика

#зубоЖіння

#зубоЖителі

#ВсеПропало









У 2023 році нам треба рішуче побороти зубожіння!



Якщо не зараз -- то коли?

Якщо не ми -- то хто??



2023 рік дивний -- почався і поволі повз під знаками кріпацтва/рабства (в ЗСУ) та безглуздих мрій про “контрнаступи” (в тиловому народі). Мрії безглузді -- бо за останнє століття (і не одне), у нас таке успіху не мало (проти повсякчас масовішого ворога).

“Північ, Харків, Херсон...” -- декламуватиме допитливий читач. Так, так... Але подейкують, що там окупанти самі повтікали. Майже і без усіляких контрнаступів. Просто відчули, мабуть, що от саме там у меншості, а вони такого не люблять... бо по суті це ж типові “парні із вяткі -- сємєро аднаво не баятся, кагда он пабіт і связан...”

Мрії як ми їх ракетами-дронами-вундервафлями... ухххх... Ага, ага. Нас так ухають вже понад рік, і це по набагато меншій території, і по щільнішій концентрації інфраструктури. І що? Дуже воно діє? А як би діяло якби ми мали яд.зброю?

Війна від початку була сюрна, коли чомусь на фронті не розгортали триангуляційну систему визначення місця виходів за звуками (от як вже давно шукають місця пострілів у великих містах США) і спалахами. А потім втрачали купу дронів, замість знайти і знищити засоби РЕБ так само (але за аномальною потужністю його радіовипромінювання). Нині чомусь не можуть випустити в небо хмару дешевеньких дронів і шукати чужі за звуком неба (вирізавши власні ддерела програмно).

Все так -- ніби ми в минулому столітті, а не у ХХІ і з підтримкою найрозвинутіших країн світу.

Сюр то сюр. Грець з ним.



Тому цікавіше питання --

Як же ж нам побороти зубожіння в країні?

А ось тут -- може стати в нагоді кріпацтво/рабство ЗСУ.



Досі не можу визначити яке слово пасує краще.

Кріпацтво ніби автентичніше. Втім, кріпаки полюбляли повстання. Але після століть окупації ця звичка майже вичерпалась, мабуть. Страшний 1933р... Але невже насправді аж до стану рабів? (настільки не здатні повстати, що от у США за них білі воювали; а у решті світу комусь стало гидко, мабуть, і рабство просто скасували).

Донбас -- так, пересічні раби. Хто ще з укр.прізвищем воюватиме проти України з 2014. Хто, крім нью-яничар...?

А от решта країни (і міста) не так страшно вимирала у 1933 як півд.-сх. (там кожен другий). Тому й дивно, що великі міста + області (харькави, днєпри, адєсси та ін.) вже понад рік не здатні забезпечити свій захист власними піхотними силами. Чи може і їм теж не треба захист? Може і їм окупація була би норм. і вони би “дагаварілісь пасрєдінє” з кадирівцями й вагнерівцями?



Також повинен вже вкотре зазначити, що особисто я маю сумніви щодо існування зубожіння.

ЗСУ в дивовижному, незбагненному, сонцесяйному прояві людинолюбства й гуманізму дало волю майже на два тижні навесні... Заїхав в ЗУ. Глянув ціни розраховані на тилових людей. І о диво -- ті ціни не зубоЖальні! Напр., аби харчуватись самим лише тверд.сиром -- досить буде 200грв/добу == 6100грв/міс.! (і це хороший, смачний сир 200/0.6кг=333грв -- є багато видів по ~такій ціні навіть і без знижки, укр. і пол.; зовсім не такий як у зсу на донбабве... там майже неїстівний, на жаль). А більше 2000ккал/добу радять не жерти, бо потім у людей складається враження, що у вас жир прагне вилізти крізь щоки, і вони ж можуть поставити клеймо як у відомій рекламі.

Коли ще в історії людства мін.зарп. давала змогу їсти не саму лише пісну кашу й траву, а самий лише хороший сир!? Скажіть же ж зубожителі?? А... мовчите...



Й інфляція. Куди ж без неї.

Розмножував стовпчики в ел.табл., аби дістатись до 2013 (відколи веду записи). І на якомусь етапі отримав тисячу % інфляції. Тобто 11кратне зростання ці. Я аж впрів. От воно, думаю. Це про ось-це-от люди стогнали повсякчас... Але потім виявилось, що просто при копіюванні стовпчиків вони множились не на річну інфл., а на якусь з багаторічних. Виправив помилку і все стало на свої місця. Інфл. грудень2012-грудень2022 = 268%. Тобто в 3.68рази зросли ціни. А курс 40.7/8.14 = в 5разів... Йой. А так стогнали зубожителі, так стогнали. А тут виявляється, що ціни в Україні впали за 10років у 1.36рази у валюті (по суч.курсу менше, мабуть, але як хочете дані свіжіші -- за ост.міс, то самі добувайте інфо і робіть розрахунки).

Ось таке-от зубожіння в Україні ХХІст.

Але. Якщо млн чи млрд людей вірять у зубожіння, то, отже, воно і мислить, і існує. І, отже, його треба побороти! Інакше ніяк.



І хай там як, та деяким героям в зсу таки вдається вирватись з кріпо-рабства, і, я не побоюсь цього слова, -- стати найвизначнішими поборниками зубожіння у новітній історії!

Але особливості цього квантового переходу настільки драматичні, що затьмарюють, мабуть, навіть і плач Ярославни...

* уявіть дядька, що вшивається із зсу для “догляду за тещею”... тещею(!), а це ж на все життя...;

* а хтось давно вже мав ”три дитини” -- і от нарешті вирішив повернутись до них, подоглядати..., а тут підступне зсу гальмонуло -- дуже довго, місяці, не оформлювало, з незрозумілих причин, і я зрештою дійшов висновку, що після ситуації з тещею вони щось таки запідозрили і вирішили залучити детективів, і навіть самого Меґре, для з`ясуванння -- а відколи ж це той солдат так полюбив тих дітей...;

* подейкують також, що тупо не відпускають навіть і нью-молодят! доглядати за дружинонькою -- це про тих, хто одружився з бабцями -- а зсу, на жаль, дуже вузьколобе, недовірливе, нездатне до openmind і “відкрити мозок”, і от “розслідує завелику різницю у віці...”; та ви Мадонну або Сталоне (“король Талси”) бачили, дурбецели?

* а от я здивований, бо досі не чув і не читав, що вояки розлучаються, аби оформити на себе самого дитину і потім звільнитись для догляду..., а ще цікавіше якби тилові жінки подавали на розлучення, з формулюванням “завдяки довгій відсутності чоловіка я раптом чітко усвідомила, що ми не споріднені душі, і прошу розлучення, а також передати йому дитину, аби вона не нагадувала тут, які ж ми різні... аааааааа...”, а далі, коли зсу вчергове тупорилитиме зі звільненням -- ще й негайно поширять це по всіх інетах: “зсу хоче віддати дитину героя в сиротинець”. Завіса.



Хай там як -- ще кілька таких сюрних років і країна буде по вінця заповнена доглядальниками всіх видів і мастей. Флорида нервово гризтиме пальці (чи острови, чи що там у неї...)

І зубожіння буде побороте.



Дивно як все склалось...

Але, можливо, що навіть все це також є частиною стратегії великого і мудрого командування?

Бо тил, випхавши лічені відсотки населення в ЗСУ, потім занадто активно їх героїзував. Бо, мабуть, не хотів повторити долю Бучі...

Це могло вдарити простодушним солдатам у голову. А тут ще й кріпо-рабство нависало з іншого боку. І алко звідусіль... От як уникнути розщеплення сотень тисяч особистостей (тих, що й досі не вбиті спиртним)?

А так -- ненав`язливі систематичні знущання проти охочих звільнитись, вкупі з невизначеністю строків звільнення для решти, які поки що не знайшли за ким би “подоглядати”... -- і все стає на свої місця. А ще б увімкнути укр.пісню якраз на словах “... ти не прокинешся ніколи, а ніч глуха хоч вовком вий...” Навіть пана Стефана Кінга пройняло -- він першим у США збагнув всі глибини глибин хорору укр.війська...

А насправді, як ми тепер розуміємо, все це -- лише турбота про солдатів і про суспільство (аби воно не надто різко наповнилось багатими доглядальниками, аби зубожіння зникало поступовіше, без шокуючого впливу).



І ще от що цікаво.

“Цивілізаційний розлом”. “Боротьба Добра зі Злом”. “Вільний Світ проти отоговсього...”

А воюють не ремби, термінатори, джекічани... -- а, здебільшо, якісь майже ненавчені селяни. І, якщо рахувати лише передову (посадки на глибину 1.5км) і з розрахунку що там всього 50-60людей (позмінно) на 1.5км лінії фронту (≈ 1.5км*1.5км площа), то це сумарно 50-60тис на 1500км активного нині фронту (та й ті не всі одночасно). Звісно ж, ще є в рази більше на 2-3-4 лініях, але то таке..., і якщо по чесному, то вони і не повинні бути першими гравцями цієї епічної боротьби із зубожінням.

Півсотні тисяч селян, у ХХІст., на вістрі всього цього пафосу. І якось аж дивує -- що пафосові ніби навіть і не соромно... Ні нашому, ні західному.

Щоправда вже одна півсотня тисяч вбиті, мабуть, і х.з. скільки поранені... І замінені на інших, на других, на третіх чи х.з. яких.

Аж цікаво який вигляд все це матиме в історії... Колись же мають розсекретити всю цю інфо. От про фашистів усяку гидоту казали, але факт, що вся нація зібралась і воювала за щось там -- приховати неможливо (+ див. карту “країни Осі”). Так само і тут не вдасться приховати, що нація була під загрозою винищення (як-от білорусь), а на передовій постійно були всього лиш частки 1% населення... Можна спробувати приписати якихось віпів, але якщо не “виписати” справжніх -- то буде помітне розходження сумарн.стажу і реал.наповнення передової.

Отже, єдине розумне пояснення -- всі моб.плани планувались як боротьба із зубожінням передусім у найбіднішого населення країни, сільського! Яка дивовижна мудрість і далекоглядність...





Втім, можливо, що наразі зубожіння здебільшо вже подолане і далі нема сенсу тримати сотні тис. кріпо-рабів? Особливо для “звільнення” територій, які вперто і наполегливо, впродовж десятиліть, ненавиділи Україну і все українське...

Крім того, і Захід (який і оплачує весь цей “контрнаступ”) не схоче, мабуть, потім почути від “мєстних: зачєм ви ета сдєлалі”, і, схоже, Захід вже трошки втомився фінансувати нашу боротьбу із нашим таки зубожінням..., а особливо коли плата йде аж дуже не туди...:



Брати Грім

Van Gog

Коли в січні сукупний дефіцит фінансування ЗСУ склав 16,2% міністр фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen) приїхавши до Києва (27.02.2023), попередила Зеленського, що подальше скорочення фінансування ЗСУ з бюджету викличе зменшення американської допомоги.

Зеленський попередження ігнорував.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за лютий 2023 склав 12,6%.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за березень 2023 склав 18,4%.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за квітень 2023 склав 19,1%.

При зустрічі в Хіросимі (Японія) президентів США і України президент Байден повідомив своєму українському колезі що :

1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.

2. Військова допомога буде надаватись на умовах LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ.

3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.

4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.

Ще два пункти нам невідомі.



[+ в коментарі]

До прийняття рішення про передачу від США функцій прямого поповнення військового бюджету України МВФ і СБ , грошове забезпечення особового складу ЗС України, яке розраховувалось в загальній фінансовій допомозі США, розраховувалось по принципу 33% ($1055) від середньої по США($3166) заробітної платні військовослужбовців, з можливим внутрішнім перерозподілом 20% ($633) поза зоною активних бойових дій і 40% ($1266) -в зоні активних бойових дій. Міністерство оборони України повністю ігнорувало ці домовленості, змішуючи ці кошти в загальний військовий бюджет.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=9 ... 5790593749



І якщо оплату вже ріжуть і ще різатимуть (може навіть і курс$ втричі підіймуть, до 95(!?!), аби 1266$ якраз і було 120тис.грв), то це наштовхує на давню думку, що воювати мали би всі. Але потрошки. Так, аби оплата і не мала значення.





Поки що в зсу ще можна втішатись цікавими даними з порталу пенс.фонду (великі фронтові коеф. -- їх майже довнесли за 2022, і кажуть що колись ще й потроять стаж, і, може, напишуть про пенс в 55років..., якщо тоді ще існуватимуть пенсії...; але що цікаво -- середня зарпл. в Україні майже не росла у 2021-2022!, а на поч. 2023 навіть знизилась..., а так стогнали тили, так стогнали, буцімто їхня єдина життєва роль -- податки платити..., і от -- навіть з цим не впорались: ні праці, ні зарплат, ні податків..., бо і справді -- навіщо їм працювати, якщо зсу наввипередки хоче їх доглядати і зубожіння вже майже подолане?)

До речі, цікаво досліджувати середньорічні коеф.зарплати. Чітко видно рік, коли до влади в країні (і на моїй тодішній роботі) прийшли упирі з “данбаса” -- зарплата замерзла,

коеф.зарплати надалі падав щороку, і коли впав до рівня першого “стажувального”(!) року, то я інтуїтивно вирішив звільнятись (а мо й не інтуїтивно, бо за коеф. зарпл./прож.мін вже тоді стежив).

Ще цікаво -- ПФУ додатково і “безплатно” видаляє невигідні коеф. якщо вони припали на ковідно-карантинний час.



Тих упирів прогнали. Влада вже двічі змінилась...

Але петиція https://petition.president.gov.ua/petition/185770

і закон https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41635

про ДЕмобілізацію -- і досі заморожені...

Під безглуздими і надуманими приводами. Типу “нема чим виплачувати вихідну допомогу”. https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zak ... bilizatsii

Мова про ~80тис.грв/солдата -- як я порахував. Але може спитайте солдатів як їм краще? Чекати в рабстві “допомогу”, чи йти на волю без неї... Може ж так вийти, що майже всі радісно підпишуть відмову від тих виплат, і ще й радітимуть що аж так допомогли країні, і ще й вдома продовжать радіти, а от країна неабияк зекономить!



Дивно це.

Упирів нема, а упирська справа жива...



І оскільки з цим колись та треба кінчати, то постає питання -- кого шукати для “догляду”? Тещу, дружину-бабцю-Мадонну, сироту...? Цікаво, які варіанти нині робочі?

Це однозначно краще, аніж платити мерзенним, гидким, жирним пацюкам у військкоматах, недолікар.комісіях, митницях... Антисанітарія клята.

Ні. Тільки під прапором боротьби із зубожінням наше повернення у тили матиме сенс, побратими і посестринки! І коли дивлюсь на вже наявний потік таких борців, то є стійке відчуття, що і мені теж пора би потрошку готуватись під ці хоругви. Це саме той рік, коли свідомі громадяни не можуть стояти осторонь!! Всіх нас потім можуть спитати про славний 2023. Спитати, кого ми доглядали і як боролись із зубожінням країни!!! І що тоді? Скиглити, що “ми були в зсу, нас не пускали...” А вони раз -- і насиплють купу героїчних прикладів про солдатів, що таки змогли успішно виконати свою доглядальну місію... #ЩоДеннаРубрика#ЩоРічнаРубрика#зубоЖіння#зубоЖителі#ВсеПропалоЯкщо не зараз -- то коли?Якщо не ми -- то хто??2023 рік дивний -- почався і поволі повз під знаками кріпацтва/рабства (в ЗСУ) та безглуздих мрій про “контрнаступи” (в тиловому народі). Мрії безглузді -- бо за останнє століття (і не одне), у нас таке успіху не мало (проти повсякчас масовішого ворога).“Північ, Харків, Херсон...” -- декламуватиме допитливий читач. Так, так... Але подейкують, що там окупанти самі повтікали. Майже і без усіляких контрнаступів. Просто відчули, мабуть, що от саме там у меншості, а вони такого не люблять... бо по суті це ж типові “парні із вяткі -- сємєро аднаво не баятся, кагда он пабіт і связан...”Мрії як ми їх ракетами-дронами-вундервафлями... ухххх... Ага, ага. Нас так ухають вже понад рік, і це по набагато меншій території, і по щільнішій концентрації інфраструктури. І що? Дуже воно діє? А як би діяло якби ми мали яд.зброю?Війна від початку була сюрна, коли чомусь на фронті не розгортали триангуляційну систему визначення місця виходів за звуками (от як вже давно шукають місця пострілів у великих містах США) і спалахами. А потім втрачали купу дронів, замість знайти і знищити засоби РЕБ так само (але за аномальною потужністю його радіовипромінювання). Нині чомусь не можуть випустити в небо хмару дешевеньких дронів і шукати чужі за звуком неба (вирізавши власні ддерела програмно).Все так -- ніби ми в минулому столітті, а не у ХХІ і з підтримкою найрозвинутіших країн світу.Сюр то сюр. Грець з ним.Тому цікавіше питання --А ось тутДосі не можу визначити яке слово пасує краще.Кріпацтво ніби автентичніше. Втім, кріпаки полюбляли повстання. Але після століть окупації ця звичка майже вичерпалась, мабуть. Страшний 1933р... Але невже насправді аж до стану рабів? (настільки не здатні повстати, що от у США за них білі воювали; а у решті світу комусь стало гидко, мабуть, і рабство просто скасували).Донбас -- так, пересічні раби. Хто ще з укр.прізвищем воюватиме проти України з 2014. Хто, крім нью-яничар...?А от решта країни (і міста) не так страшно вимирала у 1933 як півд.-сх. (там кожен другий). Тому й дивно, що великі міста + області (харькави, днєпри, адєсси та ін.) вже понад рік не здатні забезпечити свій захист власними піхотними силами. Чи може і їм теж не треба захист? Може і їм окупація була би норм. і вони би “дагаварілісь пасрєдінє” з кадирівцями й вагнерівцями?Також повинен вже вкотре зазначити, що особисто я маю сумніви щодо існування зубожіння.ЗСУ в дивовижному, незбагненному, сонцесяйному прояві людинолюбства й гуманізму дало волю майже на два тижні навесні... Заїхав в ЗУ. Глянув ціни розраховані на тилових людей. І о диво -- ті ціни не зубоЖальні! Напр., аби харчуватись самим лише тверд.сиром -- досить буде 200грв/добу == 6100грв/міс.! (і це хороший, смачний сир 200/0.6кг=333грв -- є багато видів по ~такій ціні навіть і без знижки, укр. і пол.; зовсім не такий як у зсу на донбабве... там майже неїстівний, на жаль). А більше 2000ккал/добу радять не жерти, бо потім у людей складається враження, що у вас жир прагне вилізти крізь щоки, і вони ж можуть поставити клеймо як у відомій рекламі.Коли ще в історії людства мін.зарп. давала змогу їсти не саму лише пісну кашу й траву, а самий лише хороший сир!? Скажіть же ж зубожителі?? А... мовчите...Куди ж без неї.Розмножував стовпчики в ел.табл., аби дістатись до 2013 (відколи веду записи). І на якомусь етапі отримав тисячу % інфляції. Тобто 11кратне зростання ці. Я аж впрів. От воно, думаю. Це про ось-це-от люди стогнали повсякчас... Але потім виявилось, що просто при копіюванні стовпчиків вони множились не на річну інфл., а на якусь з багаторічних. Виправив помилку і все стало на свої місця. Інфл. грудень2012-грудень2022 = 268%. Тобто в 3.68рази зросли ціни. А курс 40.7/8.14 = в 5разів... Йой. А так стогнали зубожителі, так стогнали. А тут виявляється, що ціни в Україні впали за 10років у 1.36рази у валюті (по суч.курсу менше, мабуть, але як хочете дані свіжіші -- за ост.міс, то самі добувайте інфо і робіть розрахунки).Ось таке-от зубожіння в Україні ХХІст.Але. Якщо млн чи млрд людей вірять у зубожіння, то, отже, воно і мислить, і існує. І, отже, його треба побороти! Інакше ніяк.І хай там як, та деяким героям в зсу таки вдаєтьсяАле особливості цього квантового переходу настільки драматичні, що затьмарюють, мабуть, навіть і плач Ярославни...* уявіть дядька, що вшивається із зсу для “за тещею”... тещею(!), а це ж на все життя...;* а хтось давно вже мав ”три дитини” -- і от нарешті вирішив повернутись до них,, а тут підступне зсу гальмонуло -- дуже довго, місяці, не оформлювало, з незрозумілих причин, і я зрештою дійшов висновку, що після ситуації з тещею вони щось таки запідозрили і вирішили залучити детективів, і навіть самого Меґре, для з`ясуванння -- а відколи ж це той солдат так полюбив тих дітей...;* подейкують також, що тупо не відпускають навіть і нью-молодят!за дружинонькою -- це про тих, хто одружився з бабцями -- а зсу, на жаль, дуже вузьколобе, недовірливе, нездатне до openmind і “відкрити мозок”, і от “розслідує завелику різницю у віці...”; та ви Мадонну або Сталоне (“король Талси”) бачили, дурбецели?* а от я здивований, бо досі не чув і не читав, що вояки розлучаються, аби оформити на себе самого дитину і потім звільнитись для, а ще цікавіше якби тилові жінки подавали на розлучення, з формулюванням “завдяки довгій відсутності чоловіка я раптом чітко усвідомила, що ми не споріднені душі, і прошу розлучення, а також передати йому дитину, аби вона не нагадувала тут, які ж ми різні... аааааааа...”, а далі, коли зсу вчергове тупорилитиме зі звільненням -- ще й негайно поширять це по всіх інетах: “зсу хоче віддати дитину героя в сиротинець”. Завіса.Хай там як -- ще кілька таких сюрних років івсіх видів і мастей. Флорида нервово гризтиме пальці (чи острови, чи що там у неї...)Дивно як все склалось...Але, можливо, що навіть все це також є частиною стратегії великого і мудрого командування?Бо тил, випхавши лічені відсотки населення в ЗСУ, потім занадто активно їх героїзував. Бо, мабуть, не хотів повторити долю Бучі...Це могло вдарити простодушним солдатам у голову. А тут ще й кріпо-рабство нависало з іншого боку. І алко звідусіль... От як уникнути розщеплення сотень тисяч особистостей (тих, що й досі не вбиті спиртним)?А так -- ненав`язливі систематичні знущання проти охочих звільнитись, вкупі з невизначеністю строків звільнення для решти, які поки що не знайшли за ким би “подоглядати”... -- і все стає на свої місця. А ще б увімкнути укр.пісню якраз на словах “... ти не прокинешся ніколи, а ніч глуха хоч вовком вий...” Навіть пана Стефана Кінга пройняло -- він першим у США збагнув всі глибини глибин хорору укр.війська...А насправді, як ми тепер розуміємо, все це -- лише турбота про солдатів і про суспільство (аби воно не надто різко наповнилось багатими доглядальниками,).І ще от що цікаво.“Цивілізаційний розлом”. “Боротьба Добра зі Злом”. “Вільний Світ проти отоговсього...”А воюють не ремби, термінатори, джекічани... -- а, здебільшо, якісь майже ненавчені селяни. І, якщо рахувати лише передову (посадки на глибину 1.5км) і з розрахунку що там всього 50-60людей (позмінно) на 1.5км лінії фронту (≈ 1.5км*1.5км площа), то це сумарно 50-60тис на 1500км активного нині фронту (та й ті не всі одночасно). Звісно ж, ще є в рази більше на 2-3-4 лініях, але то таке..., і якщо по чесному, то вони і не повинні бути першими гравцями цієї епічної боротьби із зубожінням.Півсотні тисяч селян, у ХХІст., на вістрі всього цього пафосу. І якось аж дивує -- що пафосові ніби навіть і не соромно... Ні нашому, ні західному.Щоправда вже одна півсотня тисяч вбиті, мабуть, і х.з. скільки поранені... І замінені на інших, на других, на третіх чи х.з. яких.Аж цікаво який вигляд все це матиме в історії... Колись же мають розсекретити всю цю інфо. От про фашистів усяку гидоту казали, але факт, що вся нація зібралась і воювала за щось там -- приховати неможливо (+ див. карту “країни Осі”). Так само і тут не вдасться приховати, що нація була під загрозою винищення (як-от білорусь), а на передовій постійно були всього лиш частки 1% населення... Можна спробувати приписати якихось віпів, але якщо не “виписати” справжніх -- то буде помітне розходження сумарн.стажу і реал.наповнення передової.Отже, єдине розумне пояснення --Яка дивовижна мудрість і далекоглядність...Втім, можливо, що наразі зубожіння здебільшо вже подолане і далі нема сенсу тримати сотні тис. кріпо-рабів? Особливо для “звільнення” територій, які вперто і наполегливо, впродовж десятиліть, ненавиділи Україну і все українське...Крім того, і Захід (який і оплачує весь цей “контрнаступ”) не схоче, мабуть, потім почути від “мєстних: зачєм ви ета сдєлалі”,нашу боротьбу із нашим таки зубожінням..., а особливо коли плата йде аж дуже не туди...:І якщо оплату вже ріжуть і ще різатимуть (може навіть івтричі підіймуть, до 95(!?!), аби 1266$ якраз і було 120тис.грв), то це наштовхує на давню думку, що воювати мали би всі. Але потрошки. Так, аби оплата і не мала значення.Поки що-- їх майже довнесли за 2022, і кажуть що колись ще й потроять стаж, і, може, напишуть про пенс в 55років..., якщо тоді ще існуватимуть пенсії...; але що цікаво -- середня зарпл. в Україні майже не росла у 2021-2022!, а на поч. 2023 навіть знизилась..., а так стогнали тили, так стогнали, буцімто їхня єдина життєва роль -- податки платити..., і от -- навіть з цим не впорались: ні праці, ні зарплат, ні податків..., бо і справді -- навіщо їм працювати, якщо зсу наввипередки хоче їх доглядати і зубожіння вже майже подолане?)До речі, цікаво досліджувати середньорічні коеф.зарплати. Чітко видно рік, коли до влади в країні (і на моїй тодішній роботі) прийшли упирі з “данбаса” -- зарплата замерзла,коеф.зарплати надалі падав щороку, і коли впав до рівня першого “стажувального”(!) року, то я інтуїтивно вирішив звільнятись (а мо й не інтуїтивно, бо за коеф. зарпл./прож.мін вже тоді стежив).Ще цікаво -- ПФУ додатково і “безплатно” видаляє невигідні коеф. якщо вони припали на ковідно-карантинний час.Тих упирів прогнали. Влада вже двічі змінилась...Але петиціяі законпро ДЕмобілізацію -- і досі заморожені...Під безглуздими і надуманими приводами. Типу “нема чим виплачувати вихідну допомогу”.Мова про ~80тис.грв/солдата -- як я порахував. Але може спитайте солдатів як їм краще? Чекати в рабстві “допомогу”, чи йти на волю без неї... Може ж так вийти, що майже всі радісно підпишуть відмову від тих виплат, і ще й радітимуть що аж так допомогли країні, і ще й вдома продовжать радіти, а от країна неабияк зекономить!Дивно це.Упирів нема, а упирська справа жива...І оскільки з цим колись та треба кінчати, то постає питання -- кого шукати для “догляду”? Тещу, дружину-бабцю-Мадонну, сироту...? Цікаво, які варіанти нині робочі?Це однозначно краще, аніж платити мерзенним, гидким, жирним пацюкам у військкоматах, недолікар.комісіях, митницях... Антисанітарія клята.Ні.І коли дивлюсь на вже наявний потік таких борців, то є стійке відчуття, що і мені теж пора би потрошку готуватись під ці хоругви. Це саме той рік, коли свідомі громадяни не можуть стояти осторонь!! Всіх нас потім можуть спитати про славний 2023. Спитати, кого ми доглядали і як боролись із зубожінням країни!!! І що тоді? 