Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: П'ят 09 чер, 2023 06:49



Брати Грім

Van Gog

Коли в січні сукупний дефіцит фінансування ЗСУ склав 16,2% міністр фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen) приїхавши до Києва (27.02.2023), попередила Зеленського, що подальше скорочення фінансування ЗСУ з бюджету викличе зменшення американської допомоги.

Зеленський попередження ігнорував.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за лютий 2023 склав 12,6%.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за березень 2023 склав 18,4%.

Сукупний дефіцит фінансування ЗСУ за квітень 2023 склав 19,1%.

При зустрічі в Хіросимі (Японія) президентів США і України президент Байден повідомив своєму українському колезі що :

1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.

2. Військова допомога буде надаватись на умовах LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ.

3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.

4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.

Ще два пункти нам невідомі.



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До прийняття рішення про передачу від США функцій прямого поповнення військового бюджету України МВФ і СБ , грошове забезпечення особового складу ЗС України, яке розраховувалось в загальній фінансовій допомозі США, розраховувалось по принципу 33% ($1055) від середньої по США($3166) заробітної платні військовослужбовців, з можливим внутрішнім перерозподілом 20% ($633) поза зоною активних бойових дій і 40% ($1266) -в зоні активних бойових дій. Міністерство оборони України повністю ігнорувало ці домовленості, змішуючи ці кошти в загальний військовий бюджет.

#ЩоДеннаРубрика#ЩоРічнаРубрика#зубоЖіння#зубоЖителі#ВсеПропалоЯкщо не зараз -- то коли?Якщо не ми -- то хто??2023 рік дивний -- почався і поволі повз під знаками кріпацтва/рабства (в ЗСУ) та безглуздих мрій про “контрнаступи” (в тиловому народі). Мрії безглузді -- бо за останнє століття (і не одне), у нас таке успіху не мало (проти повсякчас масовішого ворога).“Північ, Харків, Херсон...” -- декламуватиме допитливий читач. Так, так... Але подейкують, що там окупанти самі повтікали. Майже і без усіляких контрнаступів. Просто відчули, мабуть, що от саме там у меншості, а вони такого не люблять... бо по суті це ж типові “парні із вяткі -- сємєро аднаво не баятся, кагда он пабіт і связан...”Мрії як ми їх ракетами-дронами-вундервафлями... ухххх... Ага, ага. Нас так ухають вже понад рік, і це по набагато меншій території, і по щільнішій концентрації інфраструктури. І що? Дуже воно діє? А як би діяло якби ми мали яд.зброю?Війна від початку була сюрна, коли чомусь на фронті не розгортали триангуляційну систему визначення місця виходів за звуками (от як вже давно шукають місця пострілів у великих містах США) і спалахами. А потім втрачали купу дронів, замість знайти і знищити засоби РЕБ так само (але за аномальною потужністю його радіовипромінювання). Нині чомусь не можуть випустити в небо хмару дешевеньких дронів і шукати чужі за звуком неба (вирізавши власні ддерела програмно).Все так -- ніби ми в минулому столітті, а не у ХХІ і з підтримкою найрозвинутіших країн світу.Сюр то сюр. Грець з ним.Тому цікавіше питання --А ось тутДосі не можу визначити яке слово пасує краще.Кріпацтво ніби автентичніше. Втім, кріпаки полюбляли повстання. Але після століть окупації ця звичка майже вичерпалась, мабуть. Страшний 1933р... Але невже насправді аж до стану рабів? (настільки не здатні повстати, що от у США за них білі воювали; а у решті світу комусь стало гидко, мабуть, і рабство просто скасували).Донбас -- так, пересічні раби. Хто ще з укр.прізвищем воюватиме проти України з 2014. Хто, крім нью-яничар...?А от решта країни (і міста) не так страшно вимирала у 1933 як півд.-сх. (там кожен другий). Тому й дивно, що великі міста + області (харькави, днєпри, адєсси та ін.) вже понад рік не здатні забезпечити свій захист власними піхотними силами. Чи може і їм теж не треба захист? Може і їм окупація була би норм. і вони би “дагаварілісь пасрєдінє” з кадирівцями й вагнерівцями?Також повинен вже вкотре зазначити, що особисто я маю сумніви щодо існування зубожіння.ЗСУ в дивовижному, незбагненному, сонцесяйному прояві людинолюбства й гуманізму дало волю майже на два тижні навесні... Заїхав в ЗУ. Глянув ціни розраховані на тилових людей. І о диво -- ті ціни не зубоЖальні! Напр., аби харчуватись самим лише тверд.сиром -- досить буде 200грв/добу == 6100грв/міс.! (і це хороший, смачний сир 200/0.6кг=333грв -- є багато видів по ~такій ціні навіть і без знижки, укр. і пол.; зовсім не такий як у зсу на донбабве... там майже неїстівний, на жаль). А більше 2000ккал/добу радять не жерти, бо потім у людей складається враження, що у вас жир прагне вилізти крізь щоки, і вони ж можуть поставити клеймо як у відомій рекламі.Коли ще в історії людства мін.зарп. давала змогу їсти не саму лише пісну кашу й траву, а самий лише хороший сир!? Скажіть же ж зубожителі?? А... мовчите...Куди ж без неї.Розмножував стовпчики в ел.табл., аби дістатись до 2013 (відколи веду записи). І на якомусь етапі отримав тисячу % інфляції. Тобто 11кратне зростання ці. Я аж впрів. От воно, думаю. Це про ось-це-от люди стогнали повсякчас... Але потім виявилось, що просто при копіюванні стовпчиків вони множились не на річну інфл., а на якусь з багаторічних. Виправив помилку і все стало на свої місця. Інфл. грудень2012-грудень2022 = 268%. Тобто в 3.68рази зросли ціни. А курс 40.7/8.14 = в 5разів... Йой. А так стогнали зубожителі, так стогнали. А тут виявляється, що ціни в Україні впали за 10років у 1.36рази у валюті (по суч.курсу менше, мабуть, але як хочете дані свіжіші -- за ост.міс, то самі добувайте інфо і робіть розрахунки).Ось таке-от зубожіння в Україні ХХІст.Але. Якщо млн чи млрд людей вірять у зубожіння, то, отже, воно і мислить, і існує. І, отже, його треба побороти! Інакше ніяк.І хай там як, та деяким героям в зсу таки вдаєтьсяАле особливості цього квантового переходу настільки драматичні, що затьмарюють, мабуть, навіть і плач Ярославни...* уявіть дядька, що вшивається із зсу для “за тещею”... тещею(!), а це ж на все життя...;* а хтось давно вже мав ”три дитини” -- і от нарешті вирішив повернутись до них,, а тут підступне зсу гальмонуло -- дуже довго, місяці, не оформлювало, з незрозумілих причин, і я зрештою дійшов висновку, що після ситуації з тещею вони щось таки запідозрили і вирішили залучити детективів, і навіть самого Меґре, для з`ясуванння -- а відколи ж це той солдат так полюбив тих дітей...;* подейкують також, що тупо не відпускають навіть і нью-молодят!за дружинонькою -- це про тих, хто одружився з бабцями -- а зсу, на жаль, дуже вузьколобе, недовірливе, нездатне до openmind і “відкрити мозок”, і от “розслідує завелику різницю у віці...”; та ви Мадонну або Сталоне (“король Талси”) бачили, дурбецели?* а от я здивований, бо досі не чув і не читав, що вояки розлучаються, аби оформити на себе самого дитину і потім звільнитись для, а ще цікавіше якби тилові жінки подавали на розлучення, з формулюванням “завдяки довгій відсутності чоловіка я раптом чітко усвідомила, що ми не споріднені душі, і прошу розлучення, а також передати йому дитину, аби вона не нагадувала тут, які ж ми різні... аааааааа...”, а далі, коли зсу вчергове тупорилитиме зі звільненням -- ще й негайно поширять це по всіх інетах: “зсу хоче віддати дитину героя в сиротинець”. Завіса.Хай там як -- ще кілька таких сюрних років івсіх видів і мастей. Флорида нервово гризтиме пальці (чи острови, чи що там у неї...)Дивно як все склалось...Але, можливо, що навіть все це також є частиною стратегії великого і мудрого командування?Бо тил, випхавши лічені відсотки населення в ЗСУ, потім занадто активно їх героїзував. Бо, мабуть, не хотів повторити долю Бучі...Це могло вдарити простодушним солдатам у голову. А тут ще й кріпо-рабство нависало з іншого боку. І алко звідусіль... От як уникнути розщеплення сотень тисяч особистостей (тих, що й досі не вбиті спиртним)?А так -- ненав`язливі систематичні знущання проти охочих звільнитись, вкупі з невизначеністю строків звільнення для решти, які поки що не знайшли за ким би “подоглядати”... -- і все стає на свої місця. А ще б увімкнути укр.пісню якраз на словах “... ти не прокинешся ніколи, а ніч глуха хоч вовком вий...” Навіть пана Стефана Кінга пройняло -- він першим у США збагнув всі глибини глибин хорору укр.війська...А насправді, як ми тепер розуміємо, все це -- лише турбота про солдатів і про суспільство (аби воно не надто різко наповнилось багатими доглядальниками,).І ще от що цікаво.“Цивілізаційний розлом”. “Боротьба Добра зі Злом”. “Вільний Світ проти отоговсього...”А воюють не ремби, термінатори, джекічани... -- а, здебільшо, якісь майже ненавчені селяни. І, якщо рахувати лише передову (посадки на глибину 1.5км) і з розрахунку що там всього 50-60людей (позмінно) на 1.5км лінії фронту (≈ 1.5км*1.5км площа), то це сумарно 50-60тис на 1500км активного нині фронту (та й ті не всі одночасно). Звісно ж, ще є в рази більше на 2-3-4 лініях, але то таке..., і якщо по чесному, то вони і не повинні бути першими гравцями цієї епічної боротьби із зубожінням.Півсотні тисяч селян, у ХХІст., на вістрі всього цього пафосу. І якось аж дивує -- що пафосові ніби навіть і не соромно... Ні нашому, ні західному.Щоправда вже одна півсотня тисяч вбиті, мабуть, і х.з. скільки поранені... І замінені на інших, на других, на третіх чи х.з. яких.Аж цікаво який вигляд все це матиме в історії... Колись же мають розсекретити всю цю інфо. От про фашистів усяку гидоту казали, але факт, що вся нація зібралась і воювала за щось там -- приховати неможливо (+ див. карту “країни Осі”). Так само і тут не вдасться приховати, що нація була під загрозою винищення (як-от білорусь), а на передовій постійно були всього лиш частки 1% населення... Можна спробувати приписати якихось віпів, але якщо не “виписати” справжніх -- то буде помітне розходження сумарн.стажу і реал.наповнення передової.Отже, єдине розумне пояснення --Яка дивовижна мудрість і далекоглядність...Втім, можливо, що наразі зубожіння здебільшо вже подолане і далі нема сенсу тримати сотні тис. кріпо-рабів? Особливо для “звільнення” територій, які вперто і наполегливо, впродовж десятиліть, ненавиділи Україну і все українське...Крім того, і Захід (який і оплачує весь цей “контрнаступ”) не схоче, мабуть, потім почути від “мєстних: зачєм ви ета сдєлалі”,нашу боротьбу із нашим таки зубожінням..., а особливо коли плата йде аж дуже не туди...:І якщо оплату вже ріжуть і ще різатимуть (може навіть івтричі підіймуть, до 95(!?!), аби 1266$ якраз і було 120тис.грв), то це наштовхує на давню думку, що воювати мали би всі. Але потрошки. Так, аби оплата і не мала значення.Поки що-- їх майже довнесли за 2022, і кажуть що колись ще й потроять стаж, і, може, напишуть про пенс в 55років..., якщо тоді ще існуватимуть пенсії...; але що цікаво -- середня зарпл. в Україні майже не росла у 2021-2022!, а на поч. 2023 навіть знизилась..., а так стогнали тили, так стогнали, буцімто їхня єдина життєва роль -- податки платити..., і от -- навіть з цим не впорались: ні праці, ні зарплат, ні податків..., бо і справді -- навіщо їм працювати, якщо зсу наввипередки хоче їх доглядати і зубожіння вже майже подолане?)До речі, цікаво досліджувати середньорічні коеф.зарплати. Чітко видно рік, коли до влади в країні (і на моїй тодішній роботі) прийшли упирі з “данбаса” -- зарплата замерзла,коеф.зарплати надалі падав щороку, і коли впав до рівня першого “стажувального”(!) року, то я інтуїтивно вирішив звільнятись (а мо й не інтуїтивно, бо за коеф. зарпл./прож.мін вже тоді стежив).Ще цікаво -- ПФУ додатково і “безплатно” видаляє невигідні коеф. якщо вони припали на ковідно-карантинний час.Тих упирів прогнали. Влада вже двічі змінилась...Але петиціяі законпро ДЕмобілізацію -- і досі заморожені...Під безглуздими і надуманими приводами. Типу “нема чим виплачувати вихідну допомогу”.Мова про ~80тис.грв/солдата -- як я порахував. Але може спитайте солдатів як їм краще? Чекати в рабстві “допомогу”, чи йти на волю без неї... Може ж так вийти, що майже всі радісно підпишуть відмову від тих виплат, і ще й радітимуть що аж так допомогли країні, і ще й вдома продовжать радіти, а от країна неабияк зекономить!Дивно це.Упирів нема, а упирська справа жива...І оскільки з цим колись та треба кінчати, то постає питання -- кого шукати для “догляду”? Тещу, дружину-бабцю-Мадонну, сироту...? Цікаво, які варіанти нині робочі?Це однозначно краще, аніж платити мерзенним, гидким, жирним пацюкам у військкоматах, недолікар.комісіях, митницях... Антисанітарія клята.Ні.І коли дивлюсь на вже наявний потік таких борців, то є стійке відчуття, що і мені теж пора би потрошку готуватись під ці хоругви. Це саме той рік, коли свідомі громадяни не можуть стояти осторонь!! Всіх нас потім можуть спитати про славний 2023. Спитати, кого ми доглядали і як боролись із зубожінням країни!!! І що тоді? Скиглити, що “ми були в зсу, нас не пускали...” А вони раз -- і насиплють купу героїчних прикладів про солдатів, що таки змогли успішно виконати свою доглядальну місію...