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Чому Україна перетворилася з
експортера на розсадник...

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:19

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Пропонуємо до обговорення:
Безконтрольне ввезення секонд-хенду на єврономерах перетворило нашу країну на споживача старого автохлама.

Дивися повний текст Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник євроблях.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:19

Ну сколько можно нас пугать европейским "автохламом". А то на чем мы ездим это как назвать? Да половина автомобилей на наших дорогах европейскому "автохламу" в подметки не годится.
sumtsovvladimir
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:22

Это не европейский хлам мы покупаем, а покупали хлам с ЗАЗа, который после покупки нужно вести на СТО и еще подкручивать болты, гайки, делать шумку и тд и тп - и это за все провсе от 270 тыс грн. Если можно в Европе взять, как вы пишите "автохлам" vw jetta за 7000евро состоянии и комплектации лучше чем этот реальный хлам с ЗАЗа. Так что умники статейные молитесь на свой ЗАЗ и ездите до конца своих дней на ЗАЗе, только я почему то не встречал ни одного депутата на ЗАЗе, не знаете почему? не знаете почему этот ЗАЗовский хлам кушает 12-14л на 100 км? И еще миллион не знаете....? Вы ур** который наняли люди, выполняйте требование людей, сделайте доступными автомобили для всех и не нужно нам, людям которые вас наняли, вешать лапшу - а делайте то что требует народ. Да будет так!
at3c86
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:26

заказуха от васадзе
bagiraxx
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:37

Це ж якими рукожопами потрібно бути щоб при тотальній забороні будь якої конкуренції і аналогів, збанкрутувати. Щоб Врятувати ЗАЗ потрібно заборонити усі марки авто на світі і то вони умудряться збанкрутувати і знайдуть винних
be_black
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