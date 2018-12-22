Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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AlifeSoft написав: Тоесть вы считаете, что основным источником дохода должен быть бюджет(налоги тех кто работает), а бизнес с товарами и услугами нужно ликвидировать как класс?
Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.
Так я ещё неправильно посчитал т. к. из ваших "отчислений" дай бог чтобы треть шла на зарплаты. Что касается НДС при продажах, ренты, акцизных сборах и т. д. то их в конечном итоге оплачивают все и гордится тут нечем
ЛАД написав:Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.
Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.
Так о чём мы и говорим! И тогда к чему ссылки на эти карты или фэйсбук Леусенко (или кого-то там), по кот. можно подумать, что у нас идёт бурный рост бизнеса вообще и промышленности в частности?
AlifeSoft
ЛАД писал(а): "нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?
Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
Вы, как многие, игнорируете суть вопроса и отвечаете не на заданный, а на какой-то свой вопрос. 1. Я там писал:
Вы всерьёз хотите найти 5 млн украинцев, способных работать программистами?
Вы это обрезали и на голубом глазу отвечаете, что собираетесь найти 5 млн. программистов в Украине. Вы серьёзно считаете, что каждый третий занятый в Украине способен переквалифицироваться в программисты? Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику. Или Вы считаете, что программирование проще?
2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать?
3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"? Понял, что не налоги, кот. Вы платите. (О налогах Вам хорошо ответил shapo) А что?
4. Я там ещё спрашивал:
Допустим даже найдётся 5 млн украинцев-программистов. Чем будут заниматься остальные 35 млн.?
Ну пусть не 35, а 12 млн. из 17 млн. занятых сейчас?
freeze
Агитаторы обмельчали, аргументы закончились, переходим к старому проверенному - врагам народа )))
Ну это обычная и привычная практика "агитаторов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику.
Если у нас 70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики), то почему оно недовольно африканскими зарплатами? Крутить провода или сидеть на кассе (там не нужно знать арифметику, там через штрихкоды все можно посчитать) - это максимальный их уровень.
ЛАД написав:2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать?
Переходят, но в Украине всего 120 тыс IT-шников и это во всех городах. В одной только Калифорнии более 2 млн IT-специалистов. Кроме отсутствия специалистов есть еще одна проблема - отсутствие инвестиций, так как оутсорс позволяет отбивать деньги с первого дня, а на продукт нужны деньги в дешевый кредит на несколько лет.
При этом многие формально зарубежные продукты имеют украинских разработчиков и команды (работают из Украины), хотя юридические права на продукт зарегистрированы на Западе.
ЛАД написав:3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"?
Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну. Можно сделать как в СССР, иностранные продукты продавать только тем кто зарабатывает в валюте. Уровень элитности IT тогда превысит уровень прокуроров и судей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Если у нас 70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики), то почему оно недовольно африканскими зарплатами? Крутить провода или сидеть на кассе (там не нужно знать арифметику, там через штрихкоды все можно посчитать) - это максимальный их уровень.
Не просветите чем уровень знаний арифметики в странах золотого миллиарда так сильно отличается от Украины учитывая кризис государственного образования в т.ч. и в этих странах?
AlifeSoft написав:Переходят, но в Украине всего 120 тыс IT-шников и это во всех городах. В одной только Калифорнии более 2 млн IT-специалистов.
https://lenta.ru/articles/2018/05/29/californication/ - вы когда что-нибудь пишите хотя бы старайтесь сравнивать соизмеримые вещи. Тем более в этот самый богатый штат США рвутся 1,5млрд китайцев и 1млрд индийцев которые учатся и работают чтобы пробиться так, как украинским айтишникам и не снилось.
AlifeSoft написав: Кроме отсутствия специалистов есть еще одна проблема - отсутствие инвестиций, так как оутсорс позволяет отбивать деньги с первого дня, а на продукт нужны деньги в дешевый кредит на несколько лет.
А в остальных отраслях экономики что, другая проблема?
AlifeSoft написав:Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну. Можно сделать как в СССР, иностранные продукты продавать только тем кто зарабатывает в валюте. Уровень элитности IT тогда превысит уровень прокуроров и судей.
Вы с какого дуба рухнули? Если убрать хотя бы внутреннею конвертируемость гривны, то СССР покажется раем т.к. при СССР большинство товаров производилось внутри СЭВ, т.е. стран Ост-блока. Про вклад IT-ников в приход валюты явное преувеличение. Строители с Польши или сиделки с Италии присылают ее побольше. Что касается завышенного самомнения о элитности этой профессии, то ближайшее будущее покажет что это не так. Уже сейчас сантехник или сварщик с мозгами может заработать не меньше. Нехватка уезжающих врачей также сделает свое дело. В начале 90-х была дефицитная профессия - бухгалтер, о ней даже песни складывали, потом юристы. Сейчас большинство из них не нужны. И вы , айтишники, рано или поздно будете там же.