Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

shapo написав:
Независимы от работодателя,говорите. Самому не смешно? Да и конкурируете вы на мировом рынке с подтанцовкой из представителей таких же малоразвитых стран как Украина.Солисты из другого места.
Про электриков все верно. Вот только мир сейчас меняется гораздо быстрее чем 120 лет назад и повышенный спрос на ваши услуги закончится гораздо быстрее чем вам сейчас кажется, вернее, он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.
Но,главное, никого вы в Украине не содержите кроме себя и кичиться вам просто нечем.
В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.
Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.
Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером.
он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.
Как он может закончится, если процесс автоматизация только начался. В идеале на всех заводах и полях -- роботы (комбайны, станки)
P.S. В Китае роботов для любви делают, кто им мозги запрограммирует?