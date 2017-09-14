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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:27

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Вот только то что мы конкурируем со всем миром,....

Ну по поводу профессий, да. Будет как с электриками в начале 20-го века. Вот только нам хватит этого минимум на 50 лет, ну и через 50 лет будет совсем другой мир, с искусственным интеллектом и базовым доходом.


Независимы от работодателя,говорите. Самому не смешно? Да и конкурируете вы на мировом рынке с подтанцовкой из представителей таких же малоразвитых стран как Украина.Солисты из другого места.
Про электриков все верно. Вот только мир сейчас меняется гораздо быстрее чем 120 лет назад и повышенный спрос на ваши услуги закончится гораздо быстрее чем вам сейчас кажется, вернее, он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.
Но,главное, никого вы в Украине не содержите кроме себя и кичиться вам просто нечем.

В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.
Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.

Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером. :)

он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.

Как он может закончится, если процесс автоматизация только начался. В идеале на всех заводах и полях -- роботы (комбайны, станки)
P.S. В Китае роботов для любви делают, кто им мозги запрограммирует? :D
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