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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11797117981179911800
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:57

  kingkongovets написав:як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі

життя - то є біль, як нас вчать класики

Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяка ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось

зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:55

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Все може статися. Але ж спроможності нашої ППО тільки зростатимуть (сподіваюсь). Київ не кинуть напризволяще.
не блюзнірствуйте
ніяке ппо не замінить втрачену генерацію
все на жаль вже сталось

зи: до речі, а де там Бетон з його казками про те як ліфти заживлюють від генераторів?)

Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра

помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Е оселя продлена до сентября, сообщили в ощаде. Поэтому, продаю с ростом + 6 куе за полтора месяца.
Варшавский имеет котельные на каждом доме, поэтому покупают, невысокие этажи.
Зимой будет массовый отток из Киева и крупных городов в Европу. Рынок недвижимости замрёт в конце октября и полностью умрёт в январе вместе с экономикой.

Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:57

  Прохожий написав:
  Олежан написав:цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра

помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)

Прохожий, не страждай!
Ти вже продав свою прелесць "за скільки дають"?
Тому що завтра дадуть ще менше
Frant
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