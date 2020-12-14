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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11798117991180011801
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:33

  dr_bastm написав:
  Бетон написав:Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги

Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися

Скipo подешевеютЪ бенз/солярка/газ, услуги СТO, абонка Болта и Уклона и пропадут блокпосты спиксельными дебилоидами на всех трассах во всех городах(вместе с мастерами на СТО и таксистами само собой)
Поэтому светлое будущее с такси-копейкой брежневских времён не за горами
И ловить его будем ручками «Шэф-ты свободен???»
барабашов
 
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