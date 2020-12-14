dr_bastm написав:
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
Скipo подешевеютЪ бенз/солярка/газ, услуги СТO, абонка Болта и Уклона и пропадут блокпосты спиксельными дебилоидами на всех трассах во всех городах(вместе с мастерами на СТО и таксистами само собой)
Поэтому светлое будущее с такси-копейкой брежневских времён не за горами
И ловить его будем ручками «Шэф-ты свободен???»