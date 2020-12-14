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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11797117981179911800
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра

помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Е оселя продлена до сентября, сообщили в ощаде. Поэтому, продаю с ростом + 6 куе за полтора месяца.
Варшавский имеет котельные на каждом доме, поэтому покупают, невысокие этажи.
Зимой будет массовый отток из Киева и крупных городов в Европу. Рынок недвижимости замрёт в конце октября и полностью умрёт в январе вместе с экономикой.

Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:57

  Прохожий написав:
  Олежан написав:цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра

помню времена когда на этой ветке подобные утверждения подтверждались ссылками на РЕАЛЬНЫЕ предложения...это было признаком хорошего тона...
...хотя что от новоявленных "экспертов" можно ожидать ?)

Прохожий, не страждай!
Ти вже продав свою прелесць "за скільки дають"?
Тому що завтра дадуть ще менше
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10

  Бетон написав:Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги

Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05

  Олежан написав:
  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.

На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе


Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует


Можно подробности?
Где именно в Майами?

Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08

  flysoulfly написав:
  Олежан написав:"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает

люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали


В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:33

  dr_bastm написав:
  Бетон написав:Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги

Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися

Скipo подешевеютЪ бенз/солярка/газ, услуги СТO, абонка Болта и Уклона и пропадут блокпосты спиксельными дебилоидами на всех трассах во всех городах(вместе с мастерами на СТО и таксистами само собой)
Поэтому светлое будущее с такси-копейкой брежневских времён не за горами
И ловить его будем ручками «Шэф-ты свободен???»
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 04:31

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)

Ну там не все так просто. Потрібне додаткове обладнання. Недешеве.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 06:14

  барабашов написав:
  dr_bastm написав:
  Бетон написав:Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги

Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися

Скipo подешевеютЪ бенз/солярка/газ, услуги СТO, абонка Болта и Уклона и таксистами само собой)
Поэтому светлое будущее с такси-копейкой брежневских времён не за горами
И ловить его будем ручками «Шэф-ты свободен???»

Барабашов, ви таксист???
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 06:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да
На маршрутном такси «Дебальцево-Цюрих» работаю
Отвожу состоятельных донецких кротов в никуда
барабашов
 
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