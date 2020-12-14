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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10
Бетон написав:
Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05
Олежан написав: vitaliiangel написав: Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.
На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе
Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует
Можно подробности?
Где именно в Майами?
Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08
flysoulfly написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметьи не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 04:31
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
Ну там не все так просто. Потрібне додаткове обладнання. Недешеве.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 06:30
Да
На маршрутном такси «Дебальцево-Цюрих» работаю
Отвожу состоятельных донецких кротов в никуда
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:23
rjkz написав: flysoulfly написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметьи не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
в майами нотариусы делают прямо на укр языке
перевод не надо
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Олежан
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