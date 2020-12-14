RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11797117981179911800
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10

  Бетон написав:Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги

Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05

  Олежан написав:
  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.

На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе


Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует


Можно подробности?
Где именно в Майами?

Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16671
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8358 раз.
Подякували: 5246 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08

  flysoulfly написав:
  Олежан написав:"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает

люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали


В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16671
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8358 раз.
Подякували: 5246 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 04:31

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)

Ну там не все так просто. Потрібне додаткове обладнання. Недешеве.
airmax78
 
Повідомлень: 42912
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 06:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да
На маршрутном такси «Дебальцево-Цюрих» работаю
Отвожу состоятельных донецких кротов в никуда
барабашов
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 07:23

  rjkz написав:
  flysoulfly написав:
  Олежан написав:"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает

люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали


В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.

в майами нотариусы делают прямо на укр языке
перевод не надо
Олежан
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11797117981179911800
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16583397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 48805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2962)
25.05.2024 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron