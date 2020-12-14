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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10
Бетон написав:
Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
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dr_bastm
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05
Олежан написав: vitaliiangel написав: Олежан написав:
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
а что за 50-100куе можно в другой стране как то обустроиться? ну рычаги только на военнообязанных. я как то не вижу большого оттока. Самый большой был в блекауты 2022. у меня в жк ни одной пустующей квартиры. Может беженцы арендуют хз.
На первый взнос хватит
Если головы нет то без шансов
Все адекватные при работе
Товарищ за 2 года жизни в Майами купил квартиру на берегу океана, 1600 в месяц платеж по кредиту
Доход семьи - 12000
И в ус не дует
Можно подробности?
Где именно в Майами?
Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08
flysoulfly написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметьи не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 04:31
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Зараз переводимо один з ліфтів на генератор. Якщо експеримент вдастся - розповім.
якщо не вдасться - теж будь ласка розкажіть, хоча Бетон і запевняв, що це давно всюди прекрасно працює)
Ну там не все так просто. Потрібне додаткове обладнання. Недешеве.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 09:42
Бетон написав:
Е оселя продлена до сентября, сообщили в ощаде. Поэтому, продаю с ростом + 6 куе за полтора месяца.
Варшавский имеет котельные на каждом доме, поэтому покупают, невысокие этажи.
Е-оселя, насправді, ні на що не впливає.
Ціни вторинки падають на 1% щомісячно, якщо за перерахувати на 2 роки.
Первинка - взагалі нікому не цікава, ринок первинки мертвий. Весь Київ заставлений сотнями недобудів з 1991 р.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:22
dr_bastm написав: Бетон написав:
Уже сегодня такси нужно ждать 20 минут. Таксисты расскажут, кому интересно.
Бизнес ляжет пока молодая команда увеличивает налоги
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
Нейронные связи развивать нужно. Гугелом пользоваться, нужен айкью на уровне 30, понимаю.
Гетманцев підтвердив, що Кабмін хоче підвищити податки.
Таксистов мало, потому что работать боятся. Это часть общего плана: с одной стороны, ограничения и запреты, с другой- повышение налогов. И только человек абсолютно далёкий от бизнеса не увидит здесь связи
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:35
rjkz написав: flysoulfly написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметьи не хотят иметь любых рычагов давления
опіздали
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:50
Frant написав:
Е-оселя, насправді, ні на що не впливає.
впливає на ціни в доволі обмеженій множині об'єктів. Тільки не знаю кому ту оселю дають...
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:31
Дюрі-бачі написав: Frant написав:
Е-оселя, насправді, ні на що не впливає.
впливає на ціни в доволі обмеженій множині об'єктів. Тільки не знаю кому ту оселю дають...
Чиновники дають своїм. Як завжди в цій державі.
1001 засіб дерибанити бюджет
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58
Бетон написав: dr_bastm написав: Бетон написав:
Нейронные связи развивать нужно. Гугелом пользоваться, нужен айкью на уровне 30, понимаю.
Гетманцев підтвердив, що Кабмін хоче підвищити податки.
Таксистов мало, потому что работать боятся. Это часть общего плана: с одной стороны, ограничения и запреты, с другой- повышение налогов. И только человек абсолютно далёкий от бизнеса не увидит здесь связи
Поки єОселю не відмінили, то все як є. Тут ви думаєте. А коли податки ще не змінили, то чому це має щось змінили? Ще й для тих хто ніколи їх не платив. Смішно.
За заборону громадського транспорту в тривогу, таксисти навіть вдячні уряду. А якщо вони бояться, то тільки війни з росією, а не Гетманцева або Кабмін. Які б останні двоє не були, вони не мають ключового відношення до війни. Загальний план, бажання є у путіна, у нас тільки відповіді
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