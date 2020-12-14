Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)??? Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет??? Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
сталінки на Бессарабці з пристойними ремонтами по 3+к$
а ті хто робить ремонти в нормальних локаціях старого фонду та ще й з газовими колонками - тупо красені
_Mykola_ написав:В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно. Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.
В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого ноль .Пока раздуплились у кого это ещё два этажа залило.
Ну и даже после перекрытия такого бассейна оно всё равно всё это стекает ещё часа два при том что ведрами выгребали.
Дивно, на нових батареях, плоских металічних, які найчастіше використовуються, як правило один вузел під'єднання, на якому шестигранником перекривається відразу подача і обратка.
При запуску опалення, у теплопункті на поверсі поквартирно йде відкривання подачі і обратки, паралельно йде контроль підкачки води, якщо підкачка занадто велика, то зупиняють насоси, або припиняють подачу теплоносія у квартиру та зв'язуються з власником, і виясняють причину підвищеної підкачки, навіть у великих квартирах, якщо повністю пусті батареї, кількість теплоносія не може бути більше ніж літрів 100-200, тому шукають причину, це якщо відповідально підходити до запуску системи опалення будинку. У сучасних будинках з горизонтальною системою, вимірювальні системи дозволяють контролювати цей процес.
барабашов написав:А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)??? Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет??? Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
сталінки на Бессарабці з пристойними ремонтами по 3+к$
В Печерському районі пропонується в оренду 610 квартир, з яких сегмент 2000-7000 дол/міс - це 50 (п,ятдесят) квартир, тобто лише 8,2%. Всього навсього. Решта орендних квартир (91,2%) - дешевші квартири (від 238 до 1999 дол/міс), причому сегмент до 500 дол/міс - 65 квартир (10,7%).
барабашов написав:А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)??? Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет??? Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
сталінки на Бессарабці з пристойними ремонтами по 3+к$
а ті хто робить ремонти в нормальних локаціях старого фонду та ще й з газовими колонками - тупо красені
Хіба були за таку ціну в 2012, і то якщо іноземці знімали яким оплачувала організація) Зараз іноземців нема да в дурних також стало менше - за 3 тисячі можна вже дивитись на тетріс холл, ніяка сталінка там і близько валятись не буде)
_Mykola_ написав:В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно. Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.
В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого Дивно, на нових батареях, плоских металічних, які найчастіше використовуються, як правило один вузел під'єднання, на якому шестигранником перекривається відразу подача і обратка.
При запуску опалення, у теплопункті на поверсі поквартирно йде відкривання подачі і обратки, паралельно йде контроль підкачки води, якщо підкачка занадто велика, то зупиняють насоси, або припиняють подачу теплоносія у квартиру та зв'язуються з власником, і виясняють причину підвищеної підкачки, навіть у великих квартирах, якщо повністю пусті батареї, кількість теплоносія не може бути більше ніж літрів 100-200, тому шукають причину, це якщо відповідально підходити до запуску системи опалення будинку. У сучасних будинках з горизонтальною системою, вимірювальні системи дозволяють контролювати цей процес.
Дуже часто буває що прориває через тиждень після запуску опалення а не в момент його запуску тож той контроль дожопи)