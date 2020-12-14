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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 08:46
Striker написав: Hotab написав:
А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
Так і все життя можна просидіти в оренді.
А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано.
Ну тому і продажі в основному по є-оселям.. Щоб віддати не зелену цеглину, а розписку про гривні, за які невідомо скільки їжі в супермаркеті дадуть завтра , але точно відомо, що менше, ніж сьогодні.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:51
Hotab написав:
Ну тому і продажі в основному по є-оселям..
Також думав такий варіант, але там наче має пройти рік після останнього відчуження. І також ризиковано.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:54
Striker написав: Hotab написав:
А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
Так і все життя можна просидіти в оренді.
А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано. Я вже думав купити однушку для "пересидіти", а потім думаю, що і так поки нормально, в оренді.
А гроші де зберігаєте?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:55
Striker написав: Hotab написав:
А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
Так і все життя можна просидіти в оренді.
А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано. Я вже думав купити однушку для "пересидіти", а потім думаю, що і так поки нормально, в оренді.
А гроші де зберігаєте?
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Investor_K
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:00
Investor_K написав:
А гроші де зберігаєте?
Під матрацом в орендній хаті, в гривні!
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:02
kingkongovets написав: Hotab написав:Хомякоид
Всі очікують подальших подій.
Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так
під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме
а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду
як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха
ваша думка щодо Чернігівської губерні відома, а от чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:56
flyman написав:чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?
взагалі не Київ, далеко від метро
це що, так неочевидно?
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