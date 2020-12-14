RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12428124291243012431
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 00:19

  pesikot написав:
  Бетон написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках


  Бетон написав:А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар


Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.

Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )

Вы все хотите задницу девахи как орех, правильно?
Вы её получите
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 00:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
Hotab
 
Повідомлень: 15814
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 01:15

  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар


ипанутая. извиняюсь.
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
Олежан
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Бетон написав:А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар


ипанутая. извиняюсь.
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
какой это центр?)
это как раз отшиб и есть, голимая солома, комплекс уже старый и ушатанный, ремонты походу тоже, до метро пилить и пилить, а район второй после Лукьяновки по плотности прилетов
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11794
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

уязвили самолюбие баклажана :)
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
fox767676
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:уязвили самолюбие баклажана :)
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому

зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11794
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12428124291243012431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25328 17128172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лип, 2025 10:22
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6558292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 71778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9254)
29.07.2025 08:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.