Зник дуже давноLoft написав:Я на кілька років випав з цієї теми форуму, нагадайте, а де Влад22 - той що з Харкова і власник панельок від Аркади?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:58
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:37
За бугром такой дурью не надо заниматься.
Только если как один из самых консервативных активов.
5 августа 24 года СП500итф стоил 523 доллара, на момент закрытия вчера вечером он стоил 648.13. Рост 23.81%
И это самый консервативный актив на стокмаркете. Он не может исчезнуть, а упасть может только со всей американской экономикой. А, ну и еще мелочь такая, на каждый ИТФ раз в квартал дивиденд идет, примерно 1,8 доллара.
Есть еще НВидия, производитель видеокарт, которые в тч используются в майнинге, 24 июня, это уже после сплита, одна акция стоила примерно 118 долларов, на вчера вечер (сегодня еще не отрылась сессия) 182.02, рост 53.44%. Дивиденты фиговые - 1 цент на акцию в квартал.
И это при том, что после июля 24 года, рынок вел себя вяло.
Если говорить об еще более консервативном активе - СД (но нашему депозит), то на данный момент в районе 4% годовых. Под гарантии ФДАЙСИ (типа ФГВФЛ).
И в той или иной мере это доступно гражданам Украины.
Есть еще ИТФ привязанный к рынку недвиги, есть фонды, которые управляют недвигой, некоторые коммерческой, некоторые жилой. Купил акцию или ИТФ и она дорожает или падает вместе с рынком недвиги и приносит дивиденды от операций с недвигой, в тч аренды.
ЗЫ. В НЙ после ковида дофига объектов коммерции стоят на продаже - первые этажи и просто отдельно стоящие помещения. Причем, многие в довольно оживленных местах. Разве что в местах больших транспотных хабов такого нет, но шаг в сторону - бери не хочу. Народ ушел в Интернет.
Поверте, рано или поздно в Киеве народ обленится и начнет заказывать все от машин до ковырялки в носу в Интернете. И бОльшая часть коммерции уйдет в никуда.
Даже кафешки, которых дофига, после ковида продают в бОльшей части еду с доставкой. Незадолго до ковида, я посетил турецкое заведение Анатолиан Джайро, там офигенно вкусно делают это самое джайро. Отстояв в очереди минут 10 я получил то, что хотел. Во время ковида я один раз заходил и брал это на вынос и пару раз заказывал на дом. Некоторое время назад, ковида давно нет, я зашел туда - столики пустые. Только очередь из деливерщиков стоит. Народ перестал "наслаждаться атмосфЭрой заведения", интересует конечный продукт и лень ходить.
Да чего далеко ходить, вчера выбрались на Литтл Айленд - очень интересное с точки зрения строительной инженерии сооружение, искусственный полуостров на сваях, с ландшафтом и инстаграмными видами на Манхеттен - туристов море.
Ну, в 10 минутах оттуда, а это пуповой центр Манхеттена, зашли в пиццерию, взяли на вынос пиццы - столики пустые все. Это и туристическая и деловая локация. Так что делайте выводы. И это довольно небедные владельцы бизнесов содержат свои заведения как шоу-румы, а логичней иметь сайт и в подвале кухню и делать доставки. В Украине к этому раньше придут чем в США.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:44
Именно в 79- наверное нет.
Знакомый водитель автобуса вышел на пенсию в 76 лет, на курсах Инглиша познакомился с дядькой, который приехал в 2018 году, сейчас ему 74 года, работает инспектором по прокладке водопроводных магистралей.
3 года назад приехал чувак из Грузии, сейчас ему 62 года, Инглиш - ноль, работает ННА.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:48
тому якраз там є потенціал росту
