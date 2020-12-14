RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:46

  барабашов написав:Бетон они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?

Не. Они варшавский опять хотят покупать. 2к
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:48

Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:57

  Бетон написав:
  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе

Мапед не мой (с)
вы в курсе этой фразы?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:06

  Vadim_ написав:Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...

Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я в Польшу выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:10

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...

Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я там никогда не был. Выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку

Цель - обратно?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:12

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...

Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я там никогда не был. Выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку

Цель - обратно?

Я совершил ошибку. Возможно, роковую. Каждому в жизни даётся шанс. Я его упустил.
С другой стороны, я не мог не вернуться и подставить людей.
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...

Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я в Польшу выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку

И я "еврей гей и фашист коммунистически-НАТО вский" так достаточьно ? :mrgreen:
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:23

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Я совершил ошибку. Возможно, роковую. Каждому в жизни даётся шанс. Я его упустил.
С другой стороны, я не мог не вернуться и подставить людей.

Если вам там не хуже чем тут и нету ностальгии.можете добровольцем .не заморачивайтесьтут наразі ВІЙНА а не пизд'ж тампона с ху лом
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:31

  Бетон написав:Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.

Гроші / бабло/ шекелі- тупий чі прикидуєся і вважаеш нас тупими ?
Ціль написання ?воно мабуть на це не здатне... вибачусь якщо....
Vadim_
