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Капіталізація Xiaomi
перевищила $100 млрд

Капіталізація Xiaomi перевищила $100 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:08

Капіталізація Xiaomi перевищила $100 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і голова Xiaomi Лей Цзюнь має привід для святкування: ринкова вартість його компанії нарешті перевищила $100 млрд. Саме цієї позначки китайській Xiaomi не вдалося досягнути в 2018 році в ході первинного розміщення своїх акцій на біржі.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:09

Не знаю какие там у них телефоны, но приобрел умный дом .... руки бы поотбивал кто это делал, глюк на глюке, после знакомства с ним побоялся брать телефон.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:14

Igorten, так они же специализируются как раз на телефонах, а не на умных домах.
Это то же, что преподавателя математики нанять для репетиторства английского и после выявления пробелов в его знаниях и недостаточного уровня языка, бояться нанимать его репетитором математики.
Beazeni
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:42

Beazeni А стоит ли доверять преподавателю математики который прикидывается преподавателем английского нихрена в нем не понимая ? Я уж поищу преподавателя математики который преподаватель математики и преподавателя английского который преподаватель английского. А выпускать и уже не первый год фуфло с косяками себя не уважать.
Igorten
 
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