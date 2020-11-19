Оборонний концерн Укроборонпром можуть ліквідувати до середини літа 2021 року
Дивися повний текст Названі терміни ліквідації Укроборонпрому.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 02:44
Названі терміни ліквідації Укроборонпрому
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Дивися повний текст Названі терміни ліквідації Укроборонпрому.
Додано: Суб 26 гру, 2020 02:44
Під час війни , смертельного вірусу і тотального падіння економіки. Клас
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