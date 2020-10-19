таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:13
таёта пошла другим путём, более рациональным - В О Д О Р О Д
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:35
Re: Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
СЭС и ВЭС в опу! Только ядерная генерация спасает: ночью ее некуда сливать, вот и лить в электрички по ночному тарифу. Только в Украине ее гробят, конкуренты никому не нужны.
Додано: Нед 27 гру, 2020 01:20
проблема только в том, что и производство солнечных панелей тоже неслабо загрязняет экологию и производство аккумуляторов тоже далеко не экологичное, да ещё и ценник на эти панели и аккумуляторы не детский.
А еще производство литий-ионных аккумуляторов требует приличных затрат электричества, примерно 150 кВт-часов на каждый кВт-час ёмкости производимого аккумулятора.
Вот и получается что весь смысл этой зеленой энергетики только в выкачивании денег налогоплательщиков, с помощью зеленого тарифа и повышения тарифов на электричество.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 гру, 2020 01:28
только в телефоне одна батарейка, а в автомобиле почти 10 тысяч (Tesla – 7104 шт, емкость 85 кВт-часов)...
А потом начнут брать деньги за утилизацию аккумуляторов - это целый клондайк для доения людей
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:23
Кстати, любопытно - производство 85 кВт-час аккумулятора Tesla по выбросам CO2 эквивалентно поездке на бензине на 97142 километра
И это без учета электричества - только производство аккумулятора. Вот тебе и "забота" об экологии...
Додано: Нед 27 гру, 2020 04:29
Re: Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
Бред сивої кобили. В штатах коли купляєш нову батарею (звичайну свинцеву до авто) то якщо повертаєш їм стару то дають тобі $20-30 за неї і ти говориш в мусор. Можеш звичайно залишити її собі ніхто силою не примушує, але 99% беруть гроші.
Почитай на дозвілі про recycling
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:28
Re: Глава Toyota: перехід на електромобілі не покращить...
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