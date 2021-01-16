Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:39
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав: _hunter
Я обратил внимание на то, что даже ещё тогда рынки регулировались.
Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.
Я же конкретно про разделение писал -- про которое, кстати, не я вспомнил.
Разбирательства идут, конечно -- чего бы им не идти? -- "монополисты" получают штрафы, включают их в стоимость своих товаров/услуг -- и довольные уходят.
Я указал на регуляцию рынка даже в те далёкие времена сверхсободного рынка. На примере разделения Стандарт Ойл.
Если интересуют примеры именно разделения, гуглите.
По памяти из гигантов припоминаю AT&АТ в 80-х.
И что разбирательство длилось годами.
Длительность процесса разбивки указывает на сопротивление данных частных монополистов, но никак не на нецелесообразность возвращения к росту конкуренции.
И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:
_hunter написав:
Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?..
-- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.
_hunter
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:42
Амвросий написав: _hunter написав:
Так нет никаких монополий: уже ж не раз обсудили. Хош дули Ахметке крутить -- ставь генератор/ветряки/панели.
Ну как нет,
а у кого оседает разница между ценой электричества на АЭС и ценой для населения?
:)
_hunter написав:
Хош "газу" (уж, простите, не знаю кто у нас газовый "монополист")
а как-же Нафтогаз?
Понятия не имею: я до сих пор жду ту обещанную статью...
Там же явно подразумевалось: кто конечный "клятый алегарх-эксплуататор". Гос-компания не может быть монополистом по определению -- она вне рынка...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:47
_hunter написав:
Понятия не имею: я до сих пор жду ту обещанную статью...
к сожалению пока не нашел. Позже попробую еще поискать.
_hunter написав:
Гос-компания не может быть монополистом по определению -- она вне рынка...
госкомпания - это госмонополист. Это ещё хуже монополии. Это и есть совок в концентрированом виде. При совке одни госмонополисты были.
Этим госкомпании и плохи - они дают доступ олигархам к госбюджету и монополии.
Самый красочный пример ГП Гарпок, которая щедро отсыпает из госбюджета в карман олигархам.
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Амвросий
в Пон 18 січ, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01
Амвросий написав: _hunter написав:
Понятия не имею: я до сих пор жду ту обещанную статью...
к сожалению пока не нашел. Позже попробую еще поискать.
_hunter написав:
Гос-компания не может быть монополистом по определению -- она вне рынка...
госкомпания - это госмонополист. Это ещё хуже монополии. Это и есть совок в концентрированом виде. При совке одни госмонополисты были.
Этим госкомпании и плохи - они дают доступ олигархам к госбюджету и монополии.
Ок -- значит нет никакой разныцы.
Так именно для борьбы с этим монополистом и запустили рынок газа -- и тут все ОК.
_hunter
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:09
Амвросий написав: _hunter написав:
Так именно для борьбы с этим монополистом и запустили рынок газа -- и тут все ОК.
какой рынок, если они все через монополиста работают?
Обычный рыночный рынок:
С начала "анбандлинга" в 2011 году из состава "Нафтогаза" были выделены контрольные пакеты облгазов.
После этого были акционированы и переданы под контроль Министерства экономики основные производственные компании НАК – "Укртрансгаз" и "Укргаздобыча". Они унесли с улицы Богдана Хмельницкого, 6 основные финансовые потоки, миллиардные тендеры, а заодно и реальные механизмы влияния на отрасль. Еще один удар "Нафтогазу" нанесла передача функций ведения баланса газа "Укртрансгазу". Чиновники из НАК перестали влиять на выделение номинаций для строптивых потребителей, желающих покупать газ "где дешевле", а не у "Нафтогаза", и не у тех, кого "порекомендуют" в госмонополии. Даже сам "Укртрансгаз", вырвавшись из "материнских объятий", объявил тендер на закупку газа для нужд своей ГТС. Потребность "Укртрансгаза" – 2 с лишним миллиарда кубометров, или больше 5% годового потребления страны, которые раньше по "материнским ценам" поставлял "Нафтогаз".
Нафтогаз, если что, далеко не единственный поставщик газа в стране...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:13
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь?
В Польше полно людей с большим капиталом, владеющих банками, крупными производственными фирмами и т.п.
В Польше есть такие люди, которые контролируют суды и треть парламента?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:15
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.
Если и мы и Польша покупаем газ из одной трубы - почему отопление у нас должно стоить по разному с привязкой к средней зарплате в стране?
А кто такое говорил? Я писал что не хочу Ахметову платить навар в 300% от реальной стоимости отопления.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:27
_hunter написав:
Нафтогаз, если что, далеко не единственный поставщик газа в стране...
и что реально есть варианты, когда поставка газа мимо Нафтогаза и УкрГазВидобування идёт?
Если это так, тогда я похоже был не прав.
А пример можно? Через какую еще компанию поставляют газ бытовым потребителям?
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Амвросий
в Пон 18 січ, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:31
Амвросий написав: _hunter написав:
Нафтогаз, если что, далеко не единственный поставщик газа в стране...
и что реально есть варианты, когда поставка газа мимо Нафтогаза и УкрГазВидобування идёт?
Если это так, тогда я похоже был не прав. А пример можно?
Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят
Или вот:
На сегодняшний день четыре крупных поставщика газа – Статус Энерго, Нафтогаз, РГК (газсбыты), и ETG.ua – предлагают газ для населения по цене от 4,69 грн/куб.м до 6,80 грн куб/м.
-- Нафтогаз уже давно не монополист...
Про Укргаздобычу я же только в предыдущем посте писал -- это отдельная компания...
После этого были акционированы и переданы под контроль Министерства экономики основные производственные компании НАК – "Укртрансгаз" и "Укргаздобыча".
_hunter
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