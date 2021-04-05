Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...

Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55

p_a_l написав: taras_revol написав: И сейчас приходится выбирать - либо коммуналку оплатить либо кушать покупать.

И сейчас приходится выбирать - либо коммуналку оплатить либо кушать покупать.

Есть такие уро.. которым за комуналку заплатить это как пива неделю попить. Но все равно не платят.

Есть такие же, которым заплатить лишние 50 грн в месяц запа.ло, лучше пачку сигарет купить. А эти самые 50 грн пошли бы на погашение долгов по дому.

Бабушки исправно комуналку оплачивают. Бычье не платит. Я бы для таких в несколько раз от сумы долга накручивал. Есть такие уро.. которым за комуналку заплатить это как пива неделю попить. Но все равно не платят.Есть такие же, которым заплатить лишние 50 грн в месяц запа.ло, лучше пачку сигарет купить. А эти самые 50 грн пошли бы на погашение долгов по дому.Бабушки исправно комуналку оплачивают. Бычье не платит. Я бы для таких в несколько раз от сумы долга накручивал.

по вине жека

Че такой агрессивный? В жеке работаете или просто "прикуриваете" от сферы жкх?У каждого свои причины не платить. Кто то осознанно, как тот же Кучеренко, не платит за т.н. "обслуживание придомовой территории", так как придомовой территории нет и юридически она - коммунальная собственность. Кто то - потому что услуги - говно.Ну вот вам пример. У меня из-за плохого (никакого) качества отопления в феврале появилась плесень. Я ее убрал химией. но в конце марта она появилась опять, притом в разы больше, притом в этот раз уже даже на трубе идущей к батарее отопления (недогрев фиксировали актами, по 15-20 градусов недогревали систему, так вот "класно" топили "печники". - НЕТ). Ну ладно, позвонил на 1551, написал заявление в жек, мол, пришлите комиссию, зафиксируйте проблему, чтобы прокалькулировать убыток и установить кто виноват. Чего уж проще?Ответ феерический: - У нас карантин, мы никуда не ходим. Дадим письменный ответ в установленный срок (30 дней).ЧО?Вот и за что я им должен платить, спрашивается?И это при том, что только 2 месяца назад жек наконец то погасил всю сумму за ремонт (несколько лет назад залили квартиру) и я не платил 3 года коммунальные так как их покрыла компенсация убытков.Разных бездельников спонсировать желания нет, потому многие грамотные люди сознательно не платят.