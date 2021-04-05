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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:29
Re: Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...
Списання грошей і блокування рахунків, - це цілком законно, але бажано попередньо повідомляти боржника і давати певний термін на добровільну оплату. alt42, правий, і у моїх знайомих минулого тижня виникла подібна ситуація з авто.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55
Че такой агрессивный? В жеке работаете или просто "прикуриваете" от сферы жкх?
У каждого свои причины не платить. Кто то осознанно, как тот же Кучеренко, не платит за т.н. "обслуживание придомовой территории", так как придомовой территории нет и юридически она - коммунальная собственность. Кто то - потому что услуги - говно.
Ну вот вам пример. У меня из-за плохого (никакого) качества отопления в феврале появилась плесень. Я ее убрал химией. но в конце марта она появилась опять, притом в разы больше, притом в этот раз уже даже на трубе идущей к батарее отопления (недогрев фиксировали актами, по 15-20 градусов недогревали систему, так вот "класно" топили "печники". - НЕТ). Ну ладно, позвонил на 1551, написал заявление в жек, мол, пришлите комиссию, зафиксируйте проблему, чтобы прокалькулировать убыток и установить кто виноват. Чего уж проще?
Ответ феерический: - У нас карантин, мы никуда не ходим. Дадим письменный ответ в установленный срок (30 дней).
ЧО?
Вот и за что я им должен платить, спрашивается?
И это при том, что только 2 месяца назад жек наконец то погасил всю сумму за ремонт (несколько лет назад залили квартиру по вине жека) и я не платил 3 года коммунальные так как их покрыла компенсация убытков.
Разных бездельников спонсировать желания нет, потому многие грамотные люди сознательно не платят.
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