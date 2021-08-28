Державна аудиторська служба виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60 мільярдів.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60 мільярдів.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
В Укрзалізниці є наглядова рада, яку нещодавно було звільнено. Коли вони працювали то отримували дуже високу винагороду за свою роботу. Якщо складається така ситуація як описано, то хай вони при звільнені повернуть отримані кошти тому що їхня робота привела до збитків . Как говорил Жванецкий : воруйте с прибылей - не воруйте с убытков!
Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:52
Вернут они вам,как же... Они уже давно в других "наблюдательных" советах за ту же зарплату что то опять "наблюдают" :)))
Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:59
Набсоветы-это такие очень тёплые местечки.. пьёшь себе кофе с коньяком и наблюдаешь) только за результат ответственности не несёшь. Выгонят- найдут себе по блату такие же должности..
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:32
Як же так сталося? Там же за роботою Укрзалізниці наглядав мега-антикорупціонер Сірожа Лещенко.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:54
Сірожа Лещенко. увійшов у нову наглядову раду за квотою каб міну. отак от лошари))
Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:47
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