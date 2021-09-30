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65 км/год та «нескінченний
запас ходу». Представлено...

65 км/год та «нескінченний запас ходу». Представлено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:50

65 км/год та «нескінченний запас ходу». Представлено...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Bounce представила електричний скутер Infinity e1 за ціною 920 доларів, але його можна купити лише за 600 доларів за підпискою «батарея як послуга». Так, особливістю Bounce Infinity E1 є його змінний акумулятор.

Дивися повний текст 65 км/год та «нескінченний запас ходу». Представлено електроскутер Bounce Infinity E1 (відео).
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де можна замовити ?)
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