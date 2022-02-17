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Finance.ua: Здоровий спосіб
життя – скільки потрібно грошей

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
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Як заощаджувати та економити
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунок на місяць
Здоровий спосіб життя має багато складових: фізичну активність, правила та режим харчування, утримання від шкідливих звичок, ментальне здоров’я. Часто на це бракує не лише часу, але й грошей.

Дивися повний текст Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:58

  rationalism2 написав:Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.

Спеціально порахував калорії: виходить 1559 ккал(Белки - 56.2, Жиры - 87.1, Углеводы - 132.4) в день. Це дуже мало. А якщо врахувати що потрібно ще займатись спортом, то це майже в 2 рази менше норми. Аналогічно по білкам - в 2 рази менше норми.
Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії.
Дуже мало м"яса(і риби). 500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно.
"300 г фруктів чи ягід" - звучить круто, але в підсумку взяли 9 кг. яблук :( .
І додам що завжди хочеться чого смачненького, наприклад шоколаду.
І не завжди вдається поїсти вдома, відповідно ціна продуктів не буде йти "по собівартості".
Висновок - вам точно не хватить 2000 для повноцінного здорового харчування. Десь 3000-4000 вам має хватити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:01

Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???
misavoronko681
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:36

  misavoronko681 написав:Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???

Комуналка 3500! - пропоную продати трикімнатну квартиру і жити в однокімнатній.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:19

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

Похід у гори -- 1 прож.мін/міс. 2400₴ нині? За все харчування. І це -- якщо по дорозі є небідні села. Якщо лише бідні -- 0.5 прож.мін/міс viewtopic.php?p=3229412#p3229412
Одяг, взуття -- доношую міський.
А психіку дуже заспокоює ліс і читання книг. :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:13

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:

9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; {84₴/кг}
2,25 кг бобових: 157,5 грн; {70₴/кг}
2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно;
60 яєць: 234 грн; {3.9₴/шт}
2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);{75₴/кг}
9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;{42₴/кг:в середньому...}
2 л олії: 260 грн; {130₴/л}
6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. {53₴/л, чи 73₴/л, чи 320₴/кг}
*За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.

Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).


Якісь ідіотські ціни...
І чому тепличні огірки по 84₴/кг -- то корисно, а вп'ятеро дешевший буряк навіть не згадали?
І що то за "бобові", вчетверо дорожчі за горох?
Яблуко-апельсини, олія, молоко -- теж у реалі вдвічі дешевші...
Чи це була антиреклама "онлайн" крамниць? :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:28

  misavoronko681 написав:Пенсия 2950! Коммуналка 3500!


Основная доля расходов по коммуналке - это отопление. Например у меня доля отопления составляет 85% от всех платежей за коммуналку. Для 3500 грн за коммуналку, отопление судя по всему занимает около 3000 грн - это слишком много.

Слишком высокая температура теплоносителя в системе отопления приводит к разложению пыли, порче мебели и пересушиванию воздуха, что приводит к астме, проблемам с кожей и другим заболеваниям. Дело в том, что зимой влажность воздуха низкая по естественным причинам, поэтому пересушивание возуха перетопом приводит к недопустимо низкому снижению влажности воздуха и проблемам со здоровьем. Особенно остро эта проблема стоит в помещениях со слабой вентиляцией помещений.

В норме температура воздуха в помещении в зимнее время днем должна быть в диапазоне +18..+22 градуса в жилых помещениях. Ночью допускается снижение температуры на 3 градуса. Оптимальная температура для сна +15..+18 градусов. Причем для здоровья полезнее спать при +15, чем при +18.

Если длительное время дышать пересушенным воздухом в перетопленном помещении, то это негативно сказывается на иммунитете - повышается риск заражения респираторными заболеваниями.

Так что в том что много людей болеют ковидом в какой-то мере приложили руку и теплосети, перетапливающие дома ради выполнения плана поступлений, ведь с каждого куба сожженного газа получается 700% прибыли (себестоимость 1 грн/м3, стоимость газа в тарифе на тепло для отопления - 8 грн/м3).


Есть две основных причины почему платежи по отоплению могут быть завышены:

1) Несоблюдение температурного графика теплоносителя из теплоцентрали на вводе в дом (вина котельной)

2) Несоответствие температурного графика теплоносителя на вводе в систму отопления дома (неисправность внутридомовой системы)

Вы можете проверить это спустившись в подвал и проверив температуры теплоносителя на вводе в дом из теплоцентрали и на подаче в систему отопления. Эти температуры должны выдерживаться в зависимости от внешней температуры (средней температуры на улице за сутки).

Например 17 февраля температура днем составляла +5, ночью -1, итого средняя внешняя темпераура (+5 + -1)/2 = +2 градуса.

Температура на вводе в дом подается по одному из трех температурных графиков - 150/70, 130/70 или 115/70. Обычно используется 130/70. Первая цифра - это температура на входе в дом при -35 градусах на улице, вторая цифра - температура на выходе из дома при -35 градусах. -35 градусов - это температура внешнего воздуха принятая для расчета температурных графиков.

Температура на вводе в систему отопления подается по одному из двух температурных графиков - 105/70 или 95/70. 90% домов у нас рассчитаны на 95/70. Первая цифра - температура на вводе в систему отопления, вторая цифра - температура на выходе из системы отопления.

Для температурного графика теплоцентрали 130/70 при внешней температуре +2 градуса температура теплоносителя на вводе в дом должна составлять 61.1 градус.

Посмотреть какие должны быть температуры и как они считаются можно например тут:
https://energoworld.ru/blog/otopitelnyj ... -vozduxa/#

Там на странице есть готовая таблица для температур внешнего возуха от -35 до +8 градусов.

Для температурного графика системы отопления дома 95/70 при внешней температуре +2 градуса температура подачи теплоносителя в систему отопления дома должна составлять 49.7 градусов.

Если у Вас температуры завышены, то это и есть причиной перетопа и как следствие - переплаты за отопление.

Кроме температур нужно также контролировать правильность установки теплосчетчика. Особое внимание уделить датчикам температуры и пускать теплосети к счетчику только в присутствии жильцов дома, чтобы ничего не накрутили.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:28

  Bobua написав:
За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:

9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; {84₴/кг}
2,25 кг бобових: 157,5 грн; {70₴/кг}
2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно;
60 яєць: 234 грн; {3.9₴/шт}
2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);{75₴/кг}
9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;{42₴/кг:в середньому...}
2 л олії: 260 грн; {130₴/л}
6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. {53₴/л, чи 73₴/л, чи 320₴/кг}
*За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.

Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).


Якісь ідіотські ціни...
І чому тепличні огірки по 84₴/кг -- то корисно, а вп'ятеро дешевший буряк навіть не згадали?
І що то за "бобові", вчетверо дорожчі за горох?
Яблуко-апельсини, олія, молоко -- теж у реалі вдвічі дешевші...
Чи це була антиреклама "онлайн" крамниць? :)

Якщо їсти тільки корисні буряк, яблука, горох і трішки олії для калорій, то можна легко вкластись в 500 грн. :D
Не зрозуміло чого плачуть пенсіонери? За 500 отримаємо повноцінне і здорове харчування. :D :D :D
*Ціни звичайно неадекватні, але і список дуже неповний і куций. І точно не є повноцінним харчуванням.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:08

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

что за подросток все это писал? Как будто это дипломная троечника.

Диета там не зож. Почему нет комбучи ежедневной? почему нет шоколадки с курагой на неделю? (конечно не те что продают в супермаркетах). Куда подевались хлебцы? а супы куда, в геенне огненной сгорели что-ли.

Я посчитала взяла те продукты которые могу спокойно есть и получилось 922 калорий т. е. мне надо множить коичество на 2 продуктов... сьесть почти два кила травы в день...
. Яблоки в топку кислятина еще та вместе с апельсинами в таком количестве и арахисом в таком количестве от которых будет расстройство в штанах так что взяла дыню и фасоль. Олию не считала в чистом виде ее не пью и масло не ем. Почему все обезжиренное почему так мало мяса, куда убежала свинина и жирная молочка где можно спокойно добрать жиров не заливая ложками олию в себя?! от чего тоже будет расстройство. Смотрите - арахис, много цитрусовых и олия ложкой это способы для расстройства желудка при запоре. Что здесь делают эти продукты ежедневно только ежу понятно.

Трава одна я не травоядное чтоб столько травы есть я это вообще почти не ем. В основном мясное, хлебное, немного круп и молочкой балуюсь кроме йогуртов сырков сладких и прочей лабуды (йогурты не ЗОЖ!!! откуда этот псевдо зожник вылез? они такое не едят), и жареную картошку люблю. Витамины могу вообще не добавлять необходимость только из-за тренировок в них слишком много сгорает всего. Так для витамин есть траву не нужно.

Куда подевались БАДы необходимая вещь зожника?

Зачем добавили спорт с тренарами, это не зож. Спорт у них фитнес по ютубе и пробежка, все. Некоторые правда в походы ходят.

Детокс афера зожники этим давно не пользуются. Только желающие похудать наивные девочки.

Психология не ЗОЖ - туда вообще никто не пойдет из них. У них релакс это природа все. Там и так мозги впроядке. Ну йога... да, вместо психолога :lol:
Juna
 
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