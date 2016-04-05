Додано: Суб 01 лип, 2023 22:26

ЛАД написав: Можете не сомневаться, на любом танковом заводе "можна будь-якого Васю просто "приставити до станка", в т.ч. и на американском, производящем Абрамсы.

Электроника делается на других заводах. И есть сравнительно немного работ, где требуется действительно высококвалифицированный рабочий.



Речь не о гордости.

Экономика и так практически знищена.

Не знаю, что Вы будете считать гуманитарной катастрофой, но, на мой взгляд, миллионы выехавших на Запад и миллионы, бросившие свои дома и выехавшие в пределах Украины уже гуманитарная катастрофа. + дети, занимающиеся "онлайн". + погибшие. + ... Этого не достаточно для "гуманитарной катастрофы"?



И вопрос не в том, чтобы "сидіти на шиї Западу". Понятно, что без помощи Запада при любом напряжении сил нам не обойтись. F-16, Патриоты", гаубицы, снаряды в нужном количестве мы сами не сделаем.

Но и "сесть на шею и ножки свесить" тоже чересчур.

СССР не "сидел на шее". Да, тогда получили очень большую помощь, но и сами сделали очень много - и танков, и самолётов, и орудий, и ещё много чего. И далось это очень тяжело. Не стоит оскорблять предков. Они в войну, действительно, "пахали". И после войны тоже.



А трудовая повинность во время войны, по-моему, лучше, чем развлечения в кафешках.

Я хоч і не спеціаліст з танкового виробництва, але сподіваюся, що прогрес не оминув галузь стороною, і виробництво йде на більш менш сучасних станках, десь якось роботизоване, є технологічний процес, і щоб на всьому цьому працювати потрібна кваліфікація, а не короткий інструктаж. Не знаю, чого це ви вважаєте, що сучасний танк виробляє 100500 слюсарів на винторізних і фрезерних станках. Тим паче за Абрамси, ви може були їх на виробництві, що так заявляєте?Про "ніжки звісити" мови не йде. І про те, наша економіка знищена - теж брехня, бо це навіть перебільшенням не можна назвати.Дякуючи ЗСУ, реальної гуманітарної катастрофи не настало, економіка скоротилася, але є.Совок намагався робити що міг, але об'єктивно таки сидів на шиї, по багатьох напрямках лендліз забезпечував БІЛЬШІСТЬ потреб, включаючи харчування.Те, що поточна ситуація дозволяє нам пережити війну трохи м'якше - це просто щастя і цю можливість потрібно використовувати, а не влаштовувати карго культ "бо так діди воювали". Совку було чхати на своє населення, нам таки ні.І чого ви так збуджуєтесь за ті кафешки? Чи вам би легше було, якби всі збанкрутували й закрилися, бо ви ж тут марите знищеною економікою.