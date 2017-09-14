Зазначається, що в одному з повідомлень Венс розмірковував про відповідальність за диверсію на газопроводах «Північний потік» і грубо описував свою неприязнь до українського уряду та свою відмову розглядати прохання про допомогу.
«Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України», – сказав він Джонсону в жовтні, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення. – Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Голова їхньої розвідки і керівник ВПС. Скиглили про F-16», – писав Венс.