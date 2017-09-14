Я щось не зрозумів А що порушено моїм повідомленням? 1 Я написав не правду? 2 Я використав образливі вислови в сторону громадян України ?
То проти чого ТИ виступаєш? Проти того щоб хтось поставив перед тобою зеркало і ти побачив яка ти двулика потвора? Лікарю за те що він відрізає ногу і спасає від гангрени - дякують А ти ніяк не можеш зрозуміти , що без критики дій тобі подібних - ви б вже згнили в мордовських концтаборах.
Про це я теж писав. Хамство теж підтримується.
Що тобі знову не сподобалось? 1 Слово потвора - відноситься до літературного лексикону.
потво́ра (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки,
2 Ти що не погоджуєшся з тим , що ті хто СВОЇМИ ДІЯМИ накликав біду на Україну- є потворами? 3 Ти що не погоджуєшся що за СВОЇ вчинки - треба відповідати...
wild.tomcat написав:.......... ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу.
Я вже ні на що не звертаю увагу модераторів. Це марно. А особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа". Але без всякої аргументації. Проте у вас є "безошибочное классовое чутьё", яке завжди забезпечує вам правоту і безпомилковість.
ЛАД написав:особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа"
Не треба щось лепетати про класову чуйку... класова чуйка - це кгб/фсб-шний інструмент Те що відбувається на цих сторінках Це спроба пояснити любителям руССкОгО мІрА - що це шлях в нікуди. Кілька разів пояснював на ТВОЇХ же прикладах Де б ти був , якби в педерації висловлював крамольні думки про лідерів педерації? нагадати долі чистокровних росіян - Немцов, Старовойтова, та той самий Навальний.... тому на тебе навіть полоній (як на Литвененка ) не витрачали ,чи кулю як на Немцова, тебе б просто переїхала сміттєзбиральна машина яка б прикривала вбивство когось більш важливого...
budivelnik написав:1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО
Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5% 95% то "східняки" ? І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну. зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?
1. Не надо дополнять мои посты при цитировании. 2. Хамство не обязательно мат. Оно может выражаться и вполне литературным языком. Если я кого-то назову дураком и примитивом это тоже, наверное, оскорбление? 3. Не надо заниматься демагогией и подменять понятия. Возражение против "розпалювання ворожнечі" не то же самое, что отрицание ответственности за поступки. Только сначала надо их доказать и доказать их преступность.
Banderlog написав:толку виносити після того як Україну розібють?
Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях. Может, всё же расскажете?
Та вже неоднаразово казав, от що записано першим пунктом у ваших улюблених Минських угодах? Режим припинення вогню (РПВ). Саме за це треба бооотись. Можна навіть трохи змінити пункти дій, з урахуванням змін, з минулої осіні: 1. Ми згодні прибрати пункт з виводом військ РФ з території України, для початку переговорів, якщо РФ прибере свою умову виводу наших військ з чотирьох областей. А далі все те саме.
sashaqbl написав:Ви так і не відповіли на питання: скільки часу ви були в декретній відпустці?
Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.
Я пишу про взаємовідносини між дорослими людьми, громадянами України. Стать цих громадян мене не цікавить. Хто в інший сім'ї готує, прибирає або захищає, мене теж не цікавить. Мені тут пояснили, що в мене є купа обов'язків і боргів перед суспільством і державою. Мої права, як громадянина України, можуть існувати виключно з обов'язками. Моє питання просте - чи є українки громадянами України і чи є у них обов'язки перед суспільством? Не перед своїм партнером, а перед державою. Мені нецікаво як хтось розподіляє обов'язки у власній сім'ї.
stm написав:Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине? ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним.
Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
Вы можете, хоть, в одном сообщении не упоминать свой пол и пол собеседника? Я же Вам писал, что с гендерными играми - к партнеру обращайтесь.
Вы - настолько скудны и ущербны, что воспринимаете людей только лишь через их половые органы? Я не первый раз пишу, что мне неважен пол людей. Для меня человек либо интересен, либо нет. Я не считаю, что другие мужчины или женщины мне что-то должны. Я не считаю, что другие мужчины не имеют права на безопасность и защиту.
Вот, Вы общались "с двумя мужиками". Не знаю какими были Ваши ожидания, но для меня не имеет значения то, что Вы - женщина. Не понимаю что я должен изменить в своем общении с Вами? Сделать скидку на Вашу необразованность? Вроде, девочки в Украине имеют равные права с мальчиками на образование. Тут и мужчины пишут безграмотно. И что?
ЛАД написав:Андрюша, как-то ваши посты на форуме явно не соответствуют образу беззащитного книжного мальчика, "божьего одуванчика", который вы сначала рисовали.
Не думал, что Вы будете позволять себе фамильярность, но как есть. Мне не привыкать.
Я - не "божий одуванчик". Я как-то прожил 45 лет в обществе, где мне готовы набить морду за то, что я - "не такой", как все. Ладно, набить морду... Просто убить готовы. Я - ненужный член общества в понимании многих, но я - сильный человек во многих смыслах. Да, не физически сильный, но сильный, чтобы нормально жить.
Столько внимания к моей персоне. Даже не знаю как реагировать. Я, вот, вспомнил, как меня в Приморске на Азовском море встретила местная гопота после дискотеки в 14 или 15 лет. Что я сделал? Разрядил ситуацию. Даже самые супер мачо, задающие мне подобные вопросы, ничего бы одни не сделали с 4 парнями. Да, даже с 4 женщинами ничего не сделали бы. Поэтому я и не понимаю смысл этих дешевых сравнений.
ЛАД написав:АндрейМ, как вам, такая нравится?
Мне все равно как выглядит другой человек. Главное, чтобы этому другому человеку нравилось. Я уверен, что она найдет себе партнера или партнершу. Мне нравится она не обязана, как и Вам. Это с Вами что-то не так, если Вы хотите, чтобы она Вам нравилась. Я, вот, именно про это и пишу, но меня слышат единицы нормальных людей.
ЛАД написав:Только сначала надо их доказать и доказать их преступность.
Я не збираюсь ЮРИДИЧНО доводити що ТИ не правий, бо це справа суду, і після доведення на ТЕБЕ треба буде накладати якусь міру відповідальності за скоєне. З іншого боку Я роблю все , щоб ти сам зміг побачити ХИБНІСТЬ своїх дій...і тоді а - для тебе не треба буде будувати буцегарню б - ти зможеш пояснити своїм нащадкам що робити не треба щоб по їх головам не пуляли кабами
ПС двулика потворність - ти не пишеш кого цитуєш але проти того щоб я відновлював цілісність того що ти вирвав з контексту...