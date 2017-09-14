Бетон написав:Я не надеюсь. Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
... не , не ... спочатку треба віддати борги .... ... у боях за Батьківщину .
что бы шла речь про отдать долг нужно понять кто и как его дал. хотите напомню крылатую фразу зе про долг? ну и дают в долг всем или только М25-60 третьего сорта?
"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання.
"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.
Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися
Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.
"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання.
"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.
Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися
Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.