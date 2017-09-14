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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12078120791208012081

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 09:51

  холява написав:
  Бетон написав:Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом


... не , не ...
спочатку треба віддати борги ....
... у боях за Батьківщину .


что бы шла речь про отдать долг нужно понять кто и как его дал.
хотите напомню крылатую фразу зе про долг?
ну и дают в долг всем или только М25-60 третьего сорта?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:07

"Ви осліпли": в Одесі працівники ТЦК прийняли дитину за "ухилянта"


Військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

В Одесі працівники ТЦК зупинили таксистку без причини і переплутали її дитину з "ухилянтом". :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... ikom-video
Жінка також пише, що військкоми приготувалися кидати під колеса її автомобіля шипи.

"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання. :lol:



"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК
Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.

Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися :lol:

Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.

"Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -front-tck
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:20

  jump написав:"Ви осліпли": в Одесі працівники ТЦК прийняли дитину за "ухилянта"


Військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

В Одесі працівники ТЦК зупинили таксистку без причини і переплутали її дитину з "ухилянтом". :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... ikom-video
Жінка також пише, що військкоми приготувалися кидати під колеса її автомобіля шипи.

"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання. :lol:



"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК
Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.

Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися :lol:

Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.

"Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -front-tck

в сусідів є приказка:
"каков поп - такой приход"
flyman
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