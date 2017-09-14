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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:25
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО...
ИМХО є тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
3. Организованно вывести семьи военных. Организованно отступить до границы и вывести армию за границу. Оставить адекватных посмотреть, как будет длиться без неадекватов.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:28
pesikot написав: fox767676 написав:
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, щоб потім гратися у "бастіони свободи"
Яке ж ти хворе на всю голову ...
Швеція та Фінляндія, мабуть, теж дурні, що пішли в НАТО і туди прийшли
Нам теж потрібно було туди йти, але ж ... було стільки противників НАТО, що дало Пуйлу змогу напасти
це політичні оглядачі в чернігівській районній газеті вважають що вступ Швеції/Фінляндії аналогічний невступу України?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:31
fox767676 написав: Letusrock написав:
Жити в спортзалі/закинутій сільській хаті або платити всю з/п за оренду житла.. і так довгі роки, небачу сенсу.
Слава б-гу для айтівців трати на оренду не суттєві
треба буде прогулятись у словацькому напрямку, подихати вітерцем з вільної Європи )
я тому й згадав "пересічних". А релокованих ІТ-шників у нас тут повно, дехто оформляв оренду ще з осені 2021. Є такі що з свого ЖК не виходять з весни 2023
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:33
Letusrock написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, щоб потім гратися у "бастіони свободи"
Яке ж ти хворе на всю голову ...
Швеція та Фінляндія, мабуть, теж дурні, що пішли в НАТО і туди прийшли
Нам теж потрібно було туди йти, але ж ... було стільки противників НАТО, що дало Пуйлу змогу напасти
це політичні оглядачі в чернігівській районній газеті вважають що вступ Швеції/Фінляндії аналогічний невступу України?
воно ж не далеке не розуміє що війна в Україні дала змогу вступити в нато фінляндії.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:35
ЛАД написав:
А выехали тогда, практически исключительно те, кто боролся в гражданскую против советов и произошло это именно в ходе и сразу после войны.
Бо десь до 1925 СРСР опустив "залізну завісу"
Але виїжджали і з ЗУ та Бесарабії, що контролювалася Польщею, Чехословаччиною, Румуніею. як показав час - правильно зробили
До того потік мігрантів з України та Польщі був безперевний , що зафіксовано у оповіданнях Міцкевича, Короленка. Хоча начебто були сподівання на прогресивні реформи.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 16 лип, 2025 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:35
Letusrock написав:
.........
fox767676 написав:
ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. Хуже будет если по итогу всей борьбы русские запрут всех за железным занавесом по западной границе.Как в 1921. Причем украинцы будут подвергаться преследованием, а москвичи в это же время жевать круасаны по европам.
дивно що нема воплів на цей допис, а-ля "а як же остання верба?"
Нешановні партнери могли б виділити якісь території в канадських преріях чи аргентинських пампасах, якщо вони переживають за українців так само як за знедолених терористів-мухамедів з сирії
Надеюсь, вы понимаете, что такого никогда не будет. Никто нам ничего не выделит. А если кто и переедет, то будут требовать ассимиляцию; попытки создавать Украину "в канадських преріях чи аргентинських пампасах" никто не поддержит, а, наоборот, быстро пресекут.
А цитата, которую вы привели, - полуночный бред.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:37
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО...
ИМХО є тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
3. Организованно вывести семьи военных. Организованно отступить до границы и вывести армию за границу. Оставить адекватных посмотреть, как будет длиться без неадекватов.
а тих "адекватних" перед тим попривязувати до батарей, щоб від бурятів не втекли? щиро по українські
боюсь що ЄС скоріше прийме цивільних, ніж військових
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Letusrock
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:43
Letusrock написав:
Є такі що з свого ЖК не виходять з весни 2023
бачив об'яви у ужгородському ОЛХ 2022р - "квартира з видом на ЄС та НАТО"
Так мабуть можно і не виходити 👍
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в Сер 16 лип, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:45
ЛАД написав:
А если кто и переедет, то будут требовать ассимиляцию; попытки создавать Украину "в канадських преріях чи аргентинських пампасах" никто не поддержит, а, наоборот, быстро пресекут.
А цитата, которую вы привели, - полуночный бред.
Євреям же виділили)). А якщо серйозно то я думаю багато хто залишиться через майно, сімейні обставини, вік чи надію якось пристосуватись. А ті що виїдуть то легко будуть асимільовані. Хоча є підозра що тоді ЄС закриє взагалі кордон, непропустять вони мільйон колишніх військових, хто ж тоді їх безпеку буде боронити
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:50
Letusrock
Не бачу проблем з військовими бадьорого віку і фізично придатними не тілько для часу війни.
Інтегрують до бундесверу, жах для поляків і запобіжник для московитів.
всіх інших пломбованими вагонами до атлантичних портів, а там далі залежно від статків - круїзними лайнерами чи вантажними суднами
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