Banderlog написав:тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації
Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик Зараз приписуєте владі власні фантазії
Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна
1941-1946 роки тобі історія
PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.
Специалист широкого профиля )
це шо саме я мав читати? передвиборчу програму зеленського? Чи може конституцію україни? Не блеяло значить керівництво нічого? І такого не було? Представники Міністерства оборони підготували законопроєкт про демобілізацію. Однак Генеральний штаб Збройних сил України не підтримує документ, адже його ухвалення і реалізація призведе до одномоментного звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених військових. І про ротації розмов не було? ) і обіцянок про те що війну скоро завершать? Так от шо я тобі скажу, хлопе, як ви до нас так і ми будем з вами))) ми тут також не лохи.
Banderlog написав:тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації
Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик Зараз приписуєте владі власні фантазії
Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна
1941-1946 роки тобі історія
PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.
Специалист широкого профиля )
Ну диви хто, як ти кажеш, блеяв про демобілізацію: *Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових законопроєкту про «справедливу мобілізацію», яка, зокрема, не передбачатиме вручення повісток на вулицях і передбачатиме демобілізацію.
«Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів – на полі бою… І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати – високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.* 29 січня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 96460.html
Якось президент на Бандерлога та Долярчика ну ніяк не схожий. І є вищим представником саме влади.
Це факти, а в тебе голі пусті слова (брехня). Це факт хто приписує. Саме ти.
не мамонт но теж мутує, любителям історії крім другої світової радив б почитати про першу світову. і про жовтневу революцію, і про то як до влади прийшли гітлер і мусоліні. Тоді також думали що військові лохи.