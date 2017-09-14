а що значить здадуть? дуже широке розуміння.
й ти схоже бачиш лише два варіанти дій - а їх набагато більше... а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
Застав дурня Богу молитись-він і голову розібє...
ТМ Народна Мудрість(с)
1 В кожного керівника є політична відповідальність за ЗАГАЛЬНИЙ стан того чим він керує, і якщо його посада вибірна- то виборці дають свій вердикт
2 В ЖОДНОГО КЕРІВНИКА відповідальність за 100% ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ (втрат) того чим він керує - немає.
Простий приклад
Президент Південної Кореї - постійно перед судом за якісь вказівки які привели до ЗБИТКІВ ДЕРЖАВИ..
і всі ці збитки визначає СУД
І СУД жодного разу не написав у вердикті що за все що відбулось відповів Президент...
До речі був НЮРНБЕРГ і засудили як керівників так і НАЦІЮ якій примусово приписали денацифікацію
В Японії після війни , в Китаї після Мао-цзе дуна..
Тому
Так керівник НЕСЕ якусь ЧАСТОЧКУ відповідальності за те що відбувається
Питання тільки в розмірі цієї часточки
Я кажу що це менше 5%
Як тільки Ви назвете якесь число - так відразу й змушені будете привести всі свої висновки до якогось логічного ланцюжка.
І привести число 100% - то навіть такий дурник як девятикласник це не зробить...
А такий як Ви ( який полковник) також не хоче щоб такий як я заявляв що ВАШ вплив на процес =0, а якщо він вищий - то чим потрібніші були Ви ( чим сильніше впливали на кінцевий результат) - тим менше залишиться відсотків впливу для можновладців вищого від вашого гатунку.
Тому я пропоную наступну табличку
Все що вище
ТИП __відсоток до загальної кількості населення__відсоток впливу на кінцевий результат
генерала(губернатора)___________________0,01% ___1%___100 разів сильніший
вищі офіцери,голови райрад, підприємці ____5%___50%__10 разів сильніше середнього
вчителі,лікарі,працівники з доходом 1-3 сер__20%___40%___2рази сильніше середнього
всі інші________________________________75%_____9%__тобто ледве на себе
Тому
Вплив Президента, Міністрів і Генералів - в сто разів сильніший ніж вплив окремої людини( тих 75%), яка тільки те й робить що впливає виключно на своє життя і не робить ніяких заощаджень , голою в цей світ приходить , голою йде і нічого не залишає
Вплив полковника, підприємця, чиновника середньої руки в 10 разів сильніший ніж вплив простої людини...
Тепер ти хоч розумієш
Що сперичаючись з тобою про ТОТАЛЬНИЙ вплив на все можновладців я відстоюю для ТЕБЕ( і для себе) тезу про те що і ми на щось впливали і за це щось несемо відповідальність
Дійшло?
чи знову почнеш-єралашики/шнобелівки?
З виділеним згоден. Про застав дурня...
З усім іншим ні.
Пояснювати тисячний раз не буду.
Відстоюй-місіонерствуй, що хоч.
А в мене при обгоренні питань місце сидіння не визначає точку зору.
Я запросто визнаю, що вплив на систему полковників, як і капітанів, рядових, мізерний.
А цифри? Да недоречні тут цифри.
Це можна порівняти в якомусь!! сенсі з "золотою акцією"...
Не має значення її розмір. Вона може бути в абсолютних цифрах малою.
Але впливає-визначає саме вона..
Звісно в якихось межах сприйняття іншими.
Так от у можновладців саме ота "золота акція" --- кінцеве рішення. Саме за ними. Бо в них повноваження та інструменти.
А всі інші по суті лише визначають оті межі для можновладців. Лише межі.
Позитивні реформи цілком вписується в ці межі. Нехай і викличуть якесь обурення в різних формах.
Зрозумів ти чи ні, мені побоку...
В тебе своя точка зору, в мене своя.
Як бачиш, я в твою вже не лізу.
Тільки аргументував свою.
То й ти не лізь. В мою.
Зосередся на обгрунтуванні своєї((
