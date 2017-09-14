andrijk777 написав:
Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.
*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.
На мою думку, самі більші проблеми як раз почнуться "когда закончится война"
- зруйнована економіка
- 10 млн пенсіонерів
- дембєля ЗСУ, яким платили там 50-100, а тут запропонують 15. Народ вміє і не боїться застосовувати зброю, якої буде (вже є) вагони. Тож "лихі 90-ті" будемо згадувати з посмішкою
- прикриють краник міжнародної допомоги
- інвестиції не прийдуть, бо буде перемир'я зі спорними територіями і неадекватним сусідом, що буде жадати реваншу, а не сталий мир
-для покриття соцзобов'язань - пенсії, виплати загиблим, інвалідам і т.і. - буде девальвовано гривню в рази
- нарід знов обере боневтіка, а той, розуміючи що третього сроку швидше за все не буде, доїсть з ефективними менеджерами і так скудну кормову базу в турбо-режимі
- ЗСУ скоротять через значне безгрошів'я
- своїх балістики, снарядів і т.і. так і не виготовлять знов-таки через нестачу коштів
- повернуться з європ біженці, які за 4 роки не змогли вивчити мову, інтегруватися в економіку і суспільство. Тобто - баласт.
- активні чоловіки і ти, в кого родини асимілюються в європах, виїдуть
- переселенці залишаться переселенцями в жебрацтві