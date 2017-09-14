RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14760147611476214763
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:33

  sergey_stasyuk555 написав:
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна
"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.

https://censor.net/ua/news/3569022/druj ... urnalistiv
навіть не знаю як це коментувати...

вона відрізняється чимось від твоєї позиції? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:35

  UA написав:
  fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.

Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?

Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.

ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу :lol:

є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:37

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.

тобто не треба погоджуватися?

Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.

а що було б без цього закону? все було б добре, була б Раша?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 01:39

  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:


Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 02:24

  katso написав:
  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:


Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.

Картина неповна без гендерно-ейджизних обмежень яких не бачать "країни демократії"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40442
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 07:29

  Shaman написав:своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом 8)

навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце :D
на яке місце? шо ти гундиш? Хіба це місця в поїзді? Один має вийти щоб інший зайти? :lol:
Я вже громадянин єс :lol: Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:50

  fox767676 написав:
По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

Це означає, шо все вже "порішали" або ..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:51

  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol:

З якої країни пишете?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14760147611476214763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973657
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2629)
17.08.2025 08:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.