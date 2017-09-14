Т.е. цифра такая же, как он называет сейчас для иностранцев в ЗСУ.
Є (була) ключова різниця. Всі командні посади від верху до комбата включно були за руськими кадровими. А мʼясо брали вже і серед місцевих, і серед своїх на расії. Ну і ясно що повне забезпечення всім, від автомата то ЗРК відомо звідки. Це зовсім не ті 5% іноземців в ЗСУ
Уж підрозділи (взводи, роти, бтг) регулярних рфянських військ точно були.
Навіщо ж Муженко зробив отаку заяву - хз. Але факт - прямо так і заявив: ""На сьогодні у нас є факти участі російських військовослужбовців, громадян РФ у складі НВФ в бойових діях. Бойових дій з підрозділами регулярних військ російської армії ми не ведемо", - повідомив Муженко." https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-genshtabi-y ... 2725_.html 29 сiчня, 2015
А стосовно того чи воює на нашому боці разом з нами Захід? Ну якщо розвіддані для бойових дій та наведення по цілях при бойових діях не є частиною ведення бойових дій, важливою частиною, яка грає важливу роль у веденні Бд, то я не знаю(( Нехай це буде називатися йогой чи малюванням.
Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.
«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет... _______________ Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.
«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет... _______________ Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.
«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет... _______________ Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
"слабий Дональдак"
Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала. Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються. Безвізом на 30 діб обмінюються.
detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.
«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет... _______________ Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
"слабий Дональдак"
Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала. Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються. Безвізом на 30 діб обмінюються.
якщо так то ми вже в ЄС зблизились більше чим наполовину одночасно ставши 51 штатом США на 49% але без безвіза