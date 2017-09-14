Додано: Пон 15 вер, 2025 14:26

ЛАД написав: А вообще мой пост был именно о возможности обострения социальных конфликтов.

У нас вместе с водой выбросили и ребёнка - с развалом Союза и запретом компартии решили/сделали вид, что классовой борьбы не существует.

Причём, конфликты принимать совершенно неожиданную форму и проявляться по-разному.

ну кому что, кому «полно возможностей» в смысле работы хватает всем и платят нормально. а не устраивает — есть Европа. и весь остальной мир. понятно что лучше создать в Украине хорошую жизнь и все такое, но это очень трудно и непопулярно. придется снова видеть неравенство, завидовать внезапно разбогатевшим, и много работать, работать, и еще раз работать. пожертвовать нынешним поколением ради детей. и все такое. это конечно никому не нужно.потому проще открыть границы и сказать «а что вам не нравится? вы свободны в своем выборе по жизни»демографию никуда не денешь, плюс война и миграция. кто будет благополучие то строить? после второй мировой да и других воен была рождаемость высокая, урбанизация низкая. топливо было для развития. а у нас первая по сути война на фоне демографического кризиса. фундаментально выхода из этого дела простого нет. Остальной мир тоже с этим столкнется, но позже. Япония вон уже сталкиваетсяа совковое балабольство про какую-то там классовую ненависть и борьбу взялись на основе крайне затянувшейся монархии и одновременно с этим высокой рождаемости, миллионов неграмотной и безработной молодежи, которую пристроить на то небольшое количество рабочих мест было невозможно. как следствие отсутствие прав и недовольство положением вещейнеудачное стечение обстоятельств.а сейчас с этим все ок. ну да, одни воюют, а другие нет. ну так и воевавшим уважение, деньги, льготы. та самая халява от государства, когда тебе дали работу и всем обеспечили, а ты служи и все будет ок. не сахар, но и с голоду помереть не дадут.ну выйдет вояка с фронта, пойдет на работу, а там семья то да се, и нафиг ему эти понтывсех одновременно на дембель не отправят, самые буйные останутся в армии или наймутся в какие-то чвк. кто-то будет с кислой миной ходить, конечно, ну так и без того все грустныеуже сейчас в тылу сотни тысяч списанных воевавших, и ничего не поменялось