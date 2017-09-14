RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:20

  sergey_stasyuk555 написав:
та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499


гы, напомнило анекдот про то что в военное время значение синуса может равняться четырем :lol:
строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників.


Что ж вы узнаете о человеке за 45 дней? Он же будет неделю только инструктажи проходить, которые так и не отменили в военное время. Инструктаж по охране труда надо? Надо. Инструктаж по пожарной безопасности надо? Надо. А потом еще стажировки, допуски и так далее. Раньше было испытательный срок был 3 месяца и то некоторые валенки ухитрялись это время косить под нормальных и только потом раскрывалось кто они.
katso
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.

ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
вода пропаде разом з електрикою. Чи її по твому на горбах з дніпра носити мають? Пити і митись то ладно, пару місяців можно перетерпіти. Як каналізацію зливати будеш з багатоетажок?
Экономисту этого не понять.
Так же, как и причины нехватки воды в Донбассе. И то, что наличие воды не зависит от того, кто в каких условиях может или хочет жить.
И да, без мытья можно обойтись - "сколько там той зимы". :)
А вот без питья вряд ли. Но с питьевой водой в Киеве проще - 2 ведра, коромысло. Правда, многим идти далековато.
А канализация... Парков в Киеве много, выкопают ямы, поставят будки и вуаля.
Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:50

  ЛАД написав:Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:54

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.

Понимаю. И хорошо помню регулярные отключения и раннее выключение отопления. К счастью, не очень раннее и погода нас пожалела - рано потеплело.
Но не будем о грустном.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 08:57

Як так?©

  ЛАД написав:Интересно сегодня вышло.
Начинали день, кажется, на 1964 стр., а заканчиваем на 1959. :)

Ну от, і тепер я не знаю, чи були коменти на мій допис/відео, чи ні? :D
(а потім деякі ображаються, що я кидаю те саме по 2-3рази) :D >>>
  Успіх написав:

Там☝️ навіть, і військові, і депутати самі дивуються "як так?" - що сзчешникам 10 років тюрми, а ухилянтам - лише штраф?" :shock:

Дивуються і... самі ж такі закони приймають!🤦🏻
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 09:18

Нацполіція купить ще 150 новеньких кросоверів для поліцейських за 177 мільйонів :lol:
https://censor.net/biz/news/3579524/nat ... itseyiskyh

щокварталу по 150 дастерів 8)

Поліція Львівщини оголосила тендер на будівництво нового райвідділу за 342 млн грн :shock:
https://zaxid.net/politsiya_lvivshhini_ ... n_n1621321

усе на часі :lol:
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 09:28

Что там говорящие головы от погранцов недавно заявляли? -- "мы не наблюдаем массового выезда."? -- может им наблюдала протереть стоит? :lol:
В 10 разів збільшилася кількість українців, які шукають захисту в Німеччині після скасування заборони на виїзд чоловікам 18-22, — WELT (https://www.welt.de/politik/ausland/art ... ppelt.html)

Зафіксували збільшення кількості заявок на захист приблизно зі 100 до 1000 на тиждень наразі, — речниця Федерального міністерства внутрішніх справ.

Загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла протягом літа. У травні було зареєстровано 7 961 українця, порівняно з 11 277 у серпні та 18 755 у вересні.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 09:31

  katso написав:
  Прохожий написав:
  katso написав:
Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/


Так про ТЦК пишут почти тоже самое

Это бревно ура-патриоты очень сильно стараются не замечать :oops:
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 09:59

  _hunter написав:
В 10 разів збільшилася кількість українців, які шукають захисту в Німеччині після скасування заборони на виїзд чоловікам 18-22, — WELT (https://www.welt.de/politik/ausland/art ... ppelt.html)

Загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла протягом літа. У травні було зареєстровано 7 961 українця, порівняно з 11 277 у серпні та 18 755 у вересні.

hunter, шо з математикою? У травні - 7961. У вересні - 18755. Де тут в 10 разів?
У переляка очі великі (с)? :D
fler
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 10:19

  fler написав:
  _hunter написав:
В 10 разів збільшилася кількість українців, які шукають захисту в Німеччині після скасування заборони на виїзд чоловікам 18-22, — WELT (https://www.welt.de/politik/ausland/art ... ppelt.html)

Зафіксували збільшення кількості заявок на захист приблизно зі 100 до 1000 на тиждень наразі, — речниця Федерального міністерства внутрішніх справ.


Загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла протягом літа. У травні було зареєстровано 7 961 українця, порівняно з 11 277 у серпні та 18 755 у вересні.

Де тут в 10 разів?

Давайте я вам цветом выделю, если не видите :lol:
Форум:
