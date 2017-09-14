|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58
ЛАД написав:
Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".
Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки.
Прикладом діючих інститутів є США, коли Трамп при всій своїй харизмі, поляризації суспільства і спробах все поламати - до кінця не може.
ЛАД написав:
Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
Чому почалася громадянська війна в Сирії?
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:04
sashaqbl написав: Banderlog написав:
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?
Попри більшу кількість депутатів і контроль над ними в Зеленського влади менше. І проштовхнути потрібні закони через парламент йому буває доволі важко.
Але я погоджуюсь, зеля теж завалюєтсья в сторону диктатури. Я був противником зеленського від моменту перших виборів. Ба навіть раніше - з моменту виходу дибільного серіальчика.
якби Зе притримувався своїх лозунгів(чи своєї ролі Голобородька)-закон для всіх однаковий
(а не так, що Закон для лохів, а решті(і це не тільки друзі Зе), а також всі силовики, блатні і інші)він як дишло
під час війни можна було погодитись навіть на деякі обмеження свобод за ради цілі
але ковід яскраво показав сутність президента, як він ставиться до народу
здається, що він вважає себе розумним, а інших не дуже (пригадую стиль розмови з Бутусовим), тобто Зеля по менталітету типовий ватник (совок), він звик, що Коломойський з ним розмовляв зверхньо і не тільки Коломойський, а всі інші перед якими він "танцював", а тому Зеля дуже швидко зазвездився (вийди звідси бандит, я щас Баканову подзвоню)
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:09
ЛАД написав:
++++
Вы правы.
Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:11
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".
Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки.
Прикладом діючих інститутів є США, коли Трамп при всій своїй харизмі, поляризації суспільства і спробах все поламати - до кінця не може.
Корея в этом списке зря: никакая "оппозиция" у них к власти не приходит - все между чеболями давно поделено.
А Япония - хороша разве что в качестве контр-примера: как "институты" протеряли Японию времен рассвета Сони - и скатились в "потерянные десятилетия"...
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:18
wild.tomcat написав:
ви регулярно пишете про цінність і право життя, але якось ще зовсім ні разу не написали, хто саме мав би забезпечити комусь ( і вам в т.ч.) ті цінність і право. от ви вважаєте "цінність і право", а вася з сусідньої підворотні, якось так склалося, що клав він на ваші цінності і права. і хто саме, на вашу думку, мав би пояснити васі, що він не правий і втокмачити в його макітру щось інше? я розумію, що на вашу думку це точно маєте бути не ви, але хто ж?
Для таких Вась суспільства створили спеціальні інститути - правоохоронні органи та суди. Але Ви порівнюєте різні речі. Звичайно, що якійсь Вася може пирнути когось ножом, але він понесе за це покарання. Тут же мова йде про те, що влада на рівні держави, на рівні суспільства поділяє людей за якимись штучними ознаками, коли мова йде про право на життя чи безпеку. Жінки у нас не воюють апріорі. Судді, депутати, їхні родичи і т.д. теж не воюють. Для цих людей право на життя є безспірним, універсальним, але виявляться, що забезпечувати їм це право мають якісь люди нижчого сорту, у яких цього права чомусь немає. Тут мені це нагадує колонію мурав'їв чи бджіл, де ці ролі закодовані на генетичному рівні, але ми ж - хомо сапієнси, і цих ролей у нас не існує.
Ось ця сегрегація на рівні держави, на рівні суспільства абсолютно незрозуміла. Принаймні вона незрозуміла у 21-му сторіччі. Якщо в минулому обсяг прав дійсно залежав від обсягу обов'язків, то зараз при абсолютно рівних правах відмінність в обов'язках пояснити неможливо. Ми або усі маємо бути вільні або ні. Я вже колись писав, що ми, як суспільство, не можемо одночасно існувати в різних часових періодах. Якщо ми вирішили, що життя людини є найвищою цінністю, то це правило має бути універсальним. Як при цьому вирішувати завдання захисту держави я не знаю. Здавалося б, що це має бути добровільним, за гроші, як і усі інші професії, але очевидно, що охочих може бути небагато. Тоді постає питання як примус і злидні війни рівномірно розподілити на усіх громадян. Як зробити так, що у суспільстві наші обов'язки були взаємними. Наразі в Україні цієї взаємності бракує. Точніше, її взагалі не існує. Це дуже гарно ілюструє ставлення до ВПО.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:22
sashaqbl написав: Banderlog написав:
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?
Попри більшу кількість депутатів і контроль над ними в Зеленського влади менше. І проштовхнути потрібні закони через парламент йому буває доволі важко.
Але я погоджуюсь, зеля теж завалюєтсья в сторону диктатури.
хто вам таке сказав що йому трудніше проштовхувати? Давайте оцінювати тільки інструментарій. Юридична недоторканість депутатів це більше незалежності чи менше? Заборона виїзду за кордон яник таке робив?
Тепер далі при янику були тітушки опозиція теж частину протестуючих оплачувала. Після яника активісти обливали депутатів зєльонкою і кидали в мусорники. Як по вашому це ознака дієвості інституції парламентаризму?
Гарантії фізичної безпеки?
От приміром влада не захистила парубія з опозиційної фракції порошенка... були такі факти при януковичі?
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:30
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
ИМХО є 2 маленькі проблеми:
1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами.
2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше.
І 1 величезна проблема:
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
Все наказания есть. По закону.
Но невозможно законными средствами
поддерживать соблюдение закона при превышении какого-то порога количества нарушений
.
Условно говоря, закон есть законом только тогда когда он выражает мнение большинства в обществе
. Большинству не нравится когда тебя бьют кастетом в подворотне поэтому есть закон про холодное оружие и он работает. Большинству не нравится когда девочки беременнеют в 15 лет поэтому есть закон запрещающий браки до 17-ти, и он работает. Большинству не нравится когда за рулем ездят пьяные и этот закон тоже работает. Большинству не нравится когда в трамваем вдруг из сумочки пропадает телефон и т.д. и т.п. и именно по этому все эти законы и являются законами
. А если вдруг на бумаге оказывается закон который противоречит мнению большинства - или даже хотябы какой-то значительной части общества - то сразу возникает вопрос "а закон ли это?". Как минимум Януковичу не помогло то что на бумаге было написано "полномочия Президента прекращаются только при смерти, самоотречения или выборов следующего Презадента", не так ли?. Так и здесь - количество СЗЧ и ухилянтов прямо кричит о том что существующие в этой сфере законы незаконны
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:34
Banderlog написав:
хто вам таке сказав що йому трудніше проштовхувати? Давайте оцінювати тільки інструментарій. Юридична недоторканість депутатів це більше незалежності чи менше? Заборона виїзду за кордон яник таке робив?
Є інструментарій, та нема ймовірно яєць ним скористатися, на наше щастя. Або інструментарій кривий.
Я оцінюю, зі скількох спроб голосують потрібні Зеленському законопроекти. При януковичі такого не було.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:37
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?
по факту зараз влади більше в Зе - через надзвичайні обставини по-перше, по-друге, олігархи зараз зовсім не мають такої влади, як тоді.
але нагадаю, що за часів Яника була президентсько-парламентська модель, й повноважень в Яника були значно більше.
але головне - Яник свідомо йшов в напрямку укріплення своєї влади, й якби йому не завадили, то керував би значно довше двох строків. а Зе зовсім не очевидно, що після війни ми не повернемося до робочої моделі влади, де Зе зможуть просто не обрати, чи він не піде на вибори. й хоч дехто закидає Зе ознаки диктатури, на поточний момент я не бачу значних ризиків, що після війни Зе буде пробувати утримувати владу будь-якими методами - на відміну від Яника.
хоча згоден, й зараз би Зе мав залучити більше сторін для керування державою, замість 5-6 ефективних менеджерів. але маємо що маємо.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:43
sashaqbl написав: Banderlog написав:
хто вам таке сказав що йому трудніше проштовхувати? Давайте оцінювати тільки інструментарій. Юридична недоторканість депутатів це більше незалежності чи менше? Заборона виїзду за кордон яник таке робив?
......
Я оцінюю, зі скількох спроб голосують потрібні ......
Странный критерий - попахивает попыткой искусственного подбора
- обычно используют "вес взял/не взял" - а количество попыток на медальку не влияет...
