Banderlog написав:Шо таке підготовлений резерв? Як ви його збираєтесь готувати?
люди що пройшли строкову чи хоча б бзвп я вже нічого не збираюсь ще один перформанс на потєху бидлу як 28.02.2025 і я просто не повернусь з відрядження а навесні 2022 я навіть був готовий пройти бзвп після перемир'я
Сірьозно? а я думав хочете в резерв. Строкова мало шо дає, крім дресіровки виконувати команди. резервом будуть в першу чергу ветерани, і знову получиться, що у випадку нового перфомансу ухилянти проскочуть. Резерв це так як в швейцарії регулярні збори резервістів + стрілкова зброя, боєзапас та амуніція вдома. Но це 1. Дорого 2. Недозволяє ставитись до громадян як до бидла. Так шо забудьте, ніякого резерву не буде.
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3
3/1089=0,275% Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр
Цитата по ссылке:
Українці швидко перетворювалися на «русских» ще й тому, що «русским» бути було «престижніше» ніж українцем. ........ Станом на 2008 рік єдиною регулярною українськомовною газетою Криму була «Кримська світлиця». 26 червня 2009 року мені довелося взяти участь у міжнародній конференції «Чорноморський регіон в загальноєвропейському безпековому просторі: сучасність та перспективи». Вдалося трошки походити по Севастополі. В одному із кіосків я попросив продати мені будь-яку газету українською мовою, але таких не виявилося. На моє запитання – чи є в Криму якісь україномовні газети, кіоскерка відповіла: «Нет и они нам не нужны. Нам достаточно русскоязычных газет»
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли? Путин виноват?
Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. Не просто багаторічне - століттями формували через всі доступні засоби інформації, підлеглі навчальні установи, держслужбу, бюрократію - що все українське=хуторське. росіяни зараз просто продовжують цю, ще імперську, політику
pesikot написав:Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні
Группа сенаторов США услышали от Рубио, что "план мира Трампа" написали россияне Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем. Отже і квітневий план з семи пунктів також був погоджений всупереч всьому тому, що нам розповідали портнікови. Тепер порівняйте пункти цих двох мирних планів, подивіться ситуацію на фронті і усвідомте, як ми лоханулись у квітні завдяки відмові Зе від тих, набагато кращих пропозицій.
thenewepic написав:звичайно, ні. Методи зросійщення були тонші. Але те, що вони були, важко заперечувати. І непропорційно більша кількість російськомовних шкіл (до 2014 року) за частку громадян, що називають себе українцями, цьому служить доказом.
А я и не заперечую. И не возражаю против украинизации. Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами. Так же, как проводилась зросійщення. А то как-то странно - у "клятої комуністичної диктатури" хватало ума на "тонші методи", а у демократичної України, яка йде до Європи, почему-то методы грубые, диктаторские.
ви таки свідомий перекручувач - царська росія та срср - тонші методи, розсмішив. був дуже тонкий метод - навчання лише російською - заборонили - й все. ніяких кілька шкіл з навчанням української. про розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії. а потім можна трохи відпустити й дозволити українські школи. а вищі залишити російськими. в Харкові ще до війни російською викладали у вищах подекуди. тому так, якщо людину десятиріччя примушувати розмовляти російською, то потім вона вже на автоматі. а загалом зросійщення триває сотні років. Окрім Західної України. тому так ЛАД, тут є вже декілька поколінь, які російською взагалі не розмовляли. а інша Україна - років 40-50 років навчання українською - й взагалі ні в кого не буде мовного питання. будемо спілкуватися різними мовами, а якщо не розуміємо - то українською
Banderlog написав:резервом будуть в першу чергу ветерани, і знову получиться, що у випадку нового перфомансу ухилянти проскочуть.
ну ви ж проскочили у 2014-15 , а у 2022 не проскочили про швейцарську модель я теж дійшов тих самих висновків іншого варіанту як ревізії суспільного договору і відносин не існує, інакше 3 розділ невідвортній, якщо зараз не доб'ють
Shaman написав:Banderlog кілька тижнів тому була розмова про Покровськ - ви казали почекаємо два тижні. вони пройшли. як на мене, ситуація в Покровську така, як каже наша влада. заяви руських були перебільшені. чи не так?
а що з приводу Куп'янська?
ситуація в покровську яка?) Бо я щось не чув внятного опису ситуації від нашої влади. Ситуацію там вирівняли за рахунок введення штурмових підрозділів. Постараюсь донести без лишньої інформації та лишніх емоцій. Тут є людина яка ближче за мене, якщо помиляюсь то поправить... Класичного оточення там нема в смислі сплошної лінії окопів навколо і блокади. Зараз це називається територія знаходиться під вогневим контролем. І вогневий контроль там накладається з обох сторін Логістика затруднена, а щодо евакууації не ходячих ранених то шанси мізерні, в кращому випадку ампутації. Так що особо там радуватись нема чому, ще одна мясорубка розкрутилась і втрати сторін там співрозмірні а не так як на моїй ділянці. Росіяни готові іти в розмін один до одного. Окрім того щоб там зупинити росіян кидають не резерви з тилу а виривають підрозділи з лінії бойового зіткнення.