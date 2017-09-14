RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:16

  flyman написав:[
А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою?

І дєла потєряні всі знайшли, чи і не шукали?
Діагнози непридатності по зору офіційно ставили на влк , чи самі собі?
Зображення


Тех тоже еще рано :lol: - нужно решение принять о принятии решения...


Як і про депортацію взад івакуіровавшихся..
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:18

  prodigy написав:
  Banderlog написав:я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.

Трампа спитали вчора, чому він передумав атакувати , може ви ким то порадились
Відповідь Трампа: я порадився з Дональдом Трампом, і тому передумав

Иии?..
- "нет лучшего способа получить тупой ответ, нежели задав тупой вопрос" (с)
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:29

  prodigy написав:
  Shaman написав:але чомусь обрав собі церковну владу, яка далеко розійшлася з Богом, - й так захищає. хоча щезаючий Брегет - це ж чудо, теж такий хочеш?


Banderlogi-це сектанти рпц, на них факти і доводи не впливають,
кирило ссцить їм в очі наче божа роса :mrgreen:
які доводи? Є робота на яку нема охочих. То що треба робити? Правильно збільшувати оплату поки охочі не знайдуться або роби сам. А доводи засунь собі глибоко в шухляду.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й кому потрібен мир?
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
Величезний слон у кімнаті, якого свідомо або за інерцією не помічають – це соціальні витрати, спричинені перебігом і наслідками війни. Гігантські гроші. Україна теж несе і буде десятиліттями нести величезні соціальні витрати, спровоковані російським нападом. Це колосальні суми і окрема непроста розмова, як їх закривати.

Принципова різниця – Україна змушена це робити, а Росія сама обрала такий шлях. Навколовійськова соціалка вже прямо з'їдає російське майбутнє. Якщо підсумувати прямі витрати на оборону/безпеку, прямі та непрямі витрати подвійного призначення/на загальну мілітаризацію і додати соціальку, стає зрозумілим справжній масштаб ями, в яку Путін загнав Росію.

Підсумок. Як мінімум половина витрат федерального бюджету РФ – непродуктивні витрати, значної частки яких в принципі не повинно бути. Це не загальні міркування, як Путін розгубив досягнення імперії на Балтиці, Чорному морі, Кавказі та у Центральній Азії. Це конкретика: скільки ресурсів Кремль вкрав у майбутнього Росії, спалив на війні і буде поколіннями витягувати, прирікаючи РФ на драматичне відставання від світових центрів.

Будь-який розсудливий росіянин з хоч якимось життєвим горизонтом, дивлячись на ці цифри, повинен жахнутися. Бо тут справа не в Україні. Путін заганяє РФ у стратегічний штопор, з якого жодна гіпотетична суперперемога над Україною (якої не буде) не виведе, якщо нинішній курс збережеться.

Негайне закінчення війни, зняття санкцій, повернення доступу до міжнародних інвестицій і передових технологій (що вимагатиме часу і заходів для відновлення довіри) – ось справжній предмет інтересу РФ. А не руїни сіл і картинка українських міст без світла.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«У Путіна немає хорошого шляху вперед». Улюблена газета Трампа вказала на брехню Кремля і провали російської армії в Україні
Російський диктатор Володимир Путін відкинув мир. Він намагається всіх переконати, що українська лінія оборони ось-ось впаде, щоб змусити президента США Дональда Трампа примусити Україну до капітуляції. Але Путін бреше.

ось що відбуваєтсья насправді.
Через чотири роки після початку повномасштабної війни РФ проти України Сили оборони тримаються, а наступ росіян залишається дуже повільним і дорогим. Саме на Путіна необхідно чинити тиск, щоб він зрозумів «марність подальших кровопролить заради своїх марних мрій про завоювання», підкреслюється в статті.

Зазнавши невдачі на передовій, Путін звертається до пропаганди, констатує NYP. Кремль перебільшує досягнення на фронті і «використовує підняття прапорів у спірних районах, транскордонні рейди і показові наради вищого військового командування, що вводять в оману, для візуальної підтримки цієї брехні».

Путін хоче виграти війну проти України, переконавши Захід, що подальша допомога Україні марна. Однак поки підтримка Заходу триває, «у Путіна, схоже, немає хорошого шляху вперед».

Безумовно, резюмує газета, Україна стикається з серйозними проблемами. Серед яких мобілізація і людський ресурс, удари РФ по енергосистемі, нестача зброї та боєприпасів.

«Але перемога Росії не є неминучою і абсолютно не гарантована, незважаючи на брехню Путіна», — підкреслюється в публікації.

Переломити хід війни може допомога Україні в досягненні успіху на полі бою і в небі, одночасно з посиленням економічного тиску на РФ. Уповільнивши наступ російських військ і зміцнивши позиції України, можна змусити Путіна переглянути свої цілі щодо завоювання країни, переконані автори статті.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кому потрібні умови від України, хто їх ніяк не побачить? :lol:
Притула, Залужний, Стерненко. Навіщо Зеленський веде переговори з потенційними суперниками на тлі вимог США про вибори — Bloomberg
стаття трохи про інше, але інфографіка з умовами теж є. чомусь картинки не грузяться. схоже не всі провайдери дають доступ до хостінгу картинок.

й перелік потенційних кандидатів мені подобається, можна ще Пороха додати. Юля схоже спеклася, але подивимось - вона як фенікс :D
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:55

  Shaman написав:[url=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-perenesla-termini-zahoplennya-donbasu-ale-voni-takozh-nerealistichni-nyp-vkazala-na-prichini-50576584.html]
Переломити хід війни може допомога Україні в досягненні успіху на полі бою і в небі, одночасно з посиленням економічного тиску на РФ. Уповільнивши наступ російських військ і зміцнивши позиції України, можна змусити Путіна переглянути свої цілі щодо завоювання країни, переконані автори статті.

И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:59

  _hunter написав:
  Shaman написав:[url=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-perenesla-termini-zahoplennya-donbasu-ale-voni-takozh-nerealistichni-nyp-vkazala-na-prichini-50576584.html]
Переломити хід війни може допомога Україні в досягненні успіху на полі бою і в небі, одночасно з посиленням економічного тиску на РФ. Уповільнивши наступ російських військ і зміцнивши позиції України, можна змусити Путіна переглянути свої цілі щодо завоювання країни, переконані автори статті.

И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔

чекаємо, коли Трамп в черговий раз зрозуміє, що йому водять по губах, що таке не пасує для найвеличного лідера й додасть додаткових санкцій/дій - вже попередні нафтові санкції різко погіршили економічне становище Раші. але є ще інші дії. Венесуела не дасть збрехати ;)
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:09

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати

Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.
А я вже трохи підзаїбався.
Моя особиста позиція была бы такой же.
Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.

Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей.
В 1942 у Союза была достаточно развитая по ьем временам промышленность. Эвакуипованные заводы начинали и быстро наращивали производство оружия, вся промышленность перестраивалась на военное время.
Были союзники и надежды на 2 фронт.
Даже без 2 фронта союзники воевали. Пусть даже в Африке, но оттягивали на себя немалые силы врага. + Германии приходилось держать на западе немалые силы, опасаясь высадки и открытия 2 фронта.
Союзники давали любое оружие без всяких ограничений.
Проблем с мобилизацией не было и были большие человеческие ресурсы. БОльшие, чем у Германии. Всё-таки перед войной население было 200 млн.
Сегодня вы говорите: "трохи підзаїбався". А вам в ответ: "Денег нет, но вы держитесь". Никто даже не заикается о том, чтобы вас заменить. Хотя бы временно.

На что можно рассчитывать сегодня?
Оружия у нас больше не станет - США поставки прекратили (хорошо хоть разрешили Европе покупки для нас), а Европа больше не потянет.
Людей в армии больше не станет. У вас в части почти нет СЗЧ, но это, скорее, исключение. Когда называются цифры 200 тыс. СЗЧ это уже... Само понятие СЗЧ меня удивляет. Раньше это называлось просто дезертирство и наказывалось сурово. Появление аббревиатуры СЗЧ - просто попытка "смягчить" ситуацию.
Преимущество в людских ресурсах (и очень большое) на стороне врага. Наш реальный мобресурс, думаю, не больше 9 млн. Это максимум, без учёта, что среди этих 9 млн. есть много непригодных к службе по здоровью (реально непригодных, а не по липовым справкам). Не берусь называть %, но, думаю, он достаточно высокий, со здоровьем населения у нас неважно. И плюс необходимость бронирования достаточно значительной части. И я не имею ввиду охранников АТБ, а тех же энергетиков, коммунальщиков, ...
С учётом этого наши потери (убитые и раненые с потерей боеспособности), думаю, приближаются уже к 10% мобресурса (реального).
Ни расчёта, ни даже надежд на прямое участие в войне войск "партнёров", по-моему, нет. ни у кого.
Мы уже давно ведём чисто оборонительные бои, нет даже никаких попыток на контрнаступление, в лучшем случае, чисто тактические контратаки.

В результате даже наши потужники рассчитывают не на какие-то наши успехи, а исключительно на крах РФ. Или просто на развал федерации, или хотя бы на финансовый крах. Это, конечно, возможно. В принципе. Но тут такое: " Пока сонце зійде, роса очі виїсть". Пока что признаков именно краха не заметно. Ну, продают они средства из Фонду національного добробуту, ну, запустят они печатный станок, как цитирует prodigy. Если даже всё это правда, это не приведёт к финансовому краху. Да, инфляция вырастет, так у нас она тоже растёт, и что? Инфляция это не крах государства. Конечно, никто этому не радуется, но живут государства и с высокой инфляцией. Нехорошо, но не погибают.

Даже на "границы 2022" уже, похоже, никто не рассчитывает. Т.е. даже на "пиррову победу" надеяться не приходится. А разрушения продолжаются. В результате мы можем получить "пирров мир". И чем дальше, тем больше шансов на это. А будет ли серьёзная помощь Запада в восстановлении после войны совсем не уверен. У них хватает своих проблем.

Я уважаю ваше решение - воювати. Но народ в целом этого не хочет. Люди не хотят поражения, но воевать за это не хотят. В том числе и "потужники". Хотят, чтобы кто-то сделал это за них, без их участия.
Ещё один аргумент - "Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись".
Я уже писал, не буду повторяться - мир создаёт возможности и для нас. Мы можем сохдать серьёзные укрепрайоны, минные поля, ...
А вообще flyman вчера вечером выложил ролик Дроздова - viewtopic.php?p=5924458#p5924458. Дроздов мне не очень нравится, да ив этом ролике я не во всём с ним согласен, но кое в чём он прав. И я совсем не уверен, что в случае заключения мира Путин снова нападёт в скором времени. А с учётом того, что ему уже 73 года... Его смерть в обозримое время более вероятна, чем крах и, тем более, развал РФ.

P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:11

Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади
