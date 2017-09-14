|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:15
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.
Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?
Це втрати 62 смерть, 38 поранення. Воно як БАМ можна пишатися роками, але коли дійсно фінансова грамотність, то чим далі роки, тим більше ввп можна отримати від 3 млн. людей якщо б вони не загинули.
Ви маєте 16 моніторів. Що ви бачите в 2026 більш загрозливе порівняно з січнем 2024?
Вашу втому, яку я навіть не можу уявити, але розумію 100%, ми винесемо за душки, наразі.
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:26
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?
Це втрати 62 смерть, 38 поранення. Воно як БАМ можна пишатися роками, але коли дійсно фінансова грамотність, то чим далі роки, тим більше ввп можна отримати від 3 млн. людей якщо б вони не загинули.
Ви маєте 16 моніторів. Що ви бачите в 2026 більш загрозливе порівняно з січнем 2024?
Вашу втому, яку я навіть не можу уявити, але розумію 100%, ми винесемо за душки, наразі.
Вчіть історію, думаю, що 1СВ якраз найкращий приклад для аналогій.
Напр. фронт стояв, тил впав. І навпаки. Було по різному.
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:35
Banderlog написав: Shaman написав:
як вам не хочеться, я не ухилянт. але чомусь ви підспівуєте тим (в першу чергу ухилянтам) - якщо в тилу, то ухилянт. а ухилянти цьому звісно радіють - бо вони вже наче й не ухилянти. так, я не доброволець на фронті - це визнаю.
це звідки ти взяв? мама сказала що не ухилянт?
Ти ухилянт. Ще й ухилянт цинічний і мерзький. армовіровець. Таких як ти треба в першу чергу бусифікувати.
І це тобі кажу не я один.
а ти сказав - й це істина. ані ти, ані твої однодумці не є істиною - бо надто багато брешете
а твої особисті якості - вони й так відомі...
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:38
Banderlog написав: ЛАД написав:
P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?
увльокся ? Чому?
Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.
Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори?
Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз.
З якої радості церква як організація має підтримувати цей режим
?
церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
