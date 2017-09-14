RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:42

Европа просит Украину повоевать еще полтора-два года и обещает дать на это деньги, - "Украинская правда".

Кроме того, по словам источников издания, Зеленский якобы дал поручение разработать сценарий, при которым в Украине еще несколько лет не будет выборов.

.....
Великі надії депутати покладали на успішні переговори і швидкі вибори. Але війна в Ірані фактично поставила на паузу переговорний процес у форматі Україна – США – Росія. Тож більшість співрозмовників УП в Раді переконані, що виборів в Україні найближчим часом не буде.

"Немає конкретних дедлайнів для напрацювання законодавства щодо виборів. На засіданнях робочої групи Корнієнка обговорюють різні варіанти і можливі ризики, але це small talk без конкретних результатів", – пояснює УП один із топів "СН".

"Європейці сказали: "Повоюйте ще півтора – два роки. Ми дамо вам гроші". Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада", – додає інший співрозмовник серед впливових представників Зе!Команди.
.....


https://www.pravda.com.ua/articles/2026/03/12/8025068/
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 12 бер, 2026 12:43, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:42

  stm написав:
  Banderlog написав:в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.

Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.

да ладно. подумаешь тцкашники (т.е. ВСУ) убили прикладом девочку. ну что здесь такого
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:50

  Xenon написав:
Европа просит Украину повоевать еще полтора-два года и обещает дать на это деньги, - "Украинская правда".

Кроме того, по словам источников издания, Зеленский якобы дал поручение разработать сценарий, при которым в Украине еще несколько лет не будет выборов.

.....
Великі надії депутати покладали на успішні переговори і швидкі вибори. Але війна в Ірані фактично поставила на паузу переговорний процес у форматі Україна – США – Росія. Тож більшість співрозмовників УП в Раді переконані, що виборів в Україні найближчим часом не буде.

"Немає конкретних дедлайнів для напрацювання законодавства щодо виборів. На засіданнях робочої групи Корнієнка обговорюють різні варіанти і можливі ризики, але це small talk без конкретних результатів", – пояснює УП один із топів "СН".

"Європейці сказали: "Повоюйте ще півтора – два роки. Ми дамо вам гроші". Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада", – додає інший співрозмовник серед впливових представників Зе!Команди.
.....


https://www.pravda.com.ua/articles/2026/03/12/8025068/


Обычо вы не скупитесь на эмоциальные комментарии по поводу любого чиха Трампа и его администрации
А про Европу - молчок, не понятно, вы поддерживаете или осуждаете
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:59

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?

увльокся ? Чому?
Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.
Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори?
Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз.
З якої радості церква як організація має підтримувати цей режим?

Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса. Государство не должно вмешиваться в это. У нас церковь отделена от государства и этот принцип верен. Но не соблюдается. И начал это активно Порошенко. Хотя попытки были и до него, но не очень активные.
"церква" не "повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів", но поражение в войне приведёт к худшим, а не к лучшим последствиям для паствы.
"віруючі люди при владі" часто ничем не лучше атеистов. У нас полно "віруючих", которые ничем не лучше ворожбитів - они, вроде, верят в бога, но фактически только соблюдают ритуалы так же, как и ворожбити.
Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:02

  Бетон написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.

Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.

да ладно. подумаешь тцкашники (т.е. ВСУ) убили прикладом девочку. ну что здесь такого

Що за? Давайте більш предметно. Бо з УДО, який вбив дитину поки що, до верховного чи вищого суду я вдоволена. Наразі апеляція про яку ви вже як гупі забули, а я ні.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:02

"Как механизм удержания власти физически уничтожает страну."

;)
"Цена агонии. Как механизм удержания власти физически уничтожает страну."
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:08

  GALeon написав:
Xenon написав:сам себя не похвалиш, никто не похвплит
(самовлюбленное рыжее ничтожество)

США вже перемогли Іран, повірте мені. За першу годину все було закінчено, – Трамп.




Іран показав підземні тунелі з безпілотними катерами та протикорабельними ракетами

Зазначається, що демонстрація озброєння відбулася на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що в Ірані "практично не залишилося цілей для атак".


https://censor.net/ua/v3604807

"Цензор" обрезал конец оригинального сообщения (https://t.me/s/Pravda_Gerashchenko/133295):
Ролик, предположительно демонстрирующий секретную иранскую подземную военно-морскую базу, вновь появилась на платформе X после того, как в январе прошлого года был впервые показан на государственном телевидении Тегерана.
Это несколько искажает ситуацию.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:18

ВВП
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:51

  ЛАД написав:P.s
Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
для вас не краще, а для мене краще) :lol: вважайте це вкусовщиною.
Влада ставиться вороже до церкви, думаю церква вправі по крайній мірі не надавати владі жодної підтримки як не на початок політичної боротьби за свої права.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:59

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:P.s
Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
для вас не краще, а для мене краще) :lol: вважайте це вкусовщиною.
Влада ставиться вороже до церкви, думаю церква вправі по крайній мірі не надавати владі жодної підтримки як не на початок політичної боротьби за свої права.

Ну, не знаю.
Мне как-то всё равно.
Жулик остаётся жуликом независимо от того, крестится он при этом (и в какую сторону), возносит хвалу аллаху или считает, что бога нет.
