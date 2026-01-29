ЛАД написав:Он считает, что у нас и наука и промышленность бурно развиваются и процветают.
Все пізнається в порівнянні.... 1 Ми маємо розвиток в прикладних науках і практично усунулись з фундаментальних 2 Та сама Польща(Угорщина, Чехія. Словаччина і так далі..) ніколи не займалась розробками ядерної зброї, не запускала людей в космос... що не завадило їй ДОГНАТИ педерацію по ВВП на душу населення...
То чому нам не можна рухатись використовуючи досвід Польщі( Східної Європи)?
Министр обороны Японии опроверг утверждение Пекина о том, что его страна занимается «новым милитаризмом», раскритиковав Китай за военную экспансию и отсутствие прозрачности.
Выступая в последний день саммита по вопросам обороны в Сингапуре, Синдзиро Коидзуми заявил, что именно Китай и его «огромный арсенал» оружия вызывают «серьезную озабоченность» у международного сообщества. ...........Япония неуклонно увеличивает свой оборонный бюджет, устанавливая рекорды расходов на протяжении 12 лет подряд. Последний бюджет, утвержденный кабинетом министров в декабре, составляет более 9 триллионов иен (57 миллиардов долларов, 42 миллиарда фунтов стерлингов), что приближает страну к целевому показателю расходов на военные нужды в размере 2% ВВП.
Ранее правительство Японии настаивало на том, что не стремится к войне и хочет лишь укрепить свою оборону. ...........«Есть страна, обладающая огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков», — сказал он, завуалированно намекая на Китай. «У Японии нет ни того, ни другого. И тем не менее Японию называют страной «нового милитаризма». Разве это не странно?» ..........Япония также недавно смягчила правила, которые позволят ей продавать летальное оружие другим странам , что поможет укрепить ее оборонно-промышленную базу. Кроме того, к концу этого года будут пересмотрены ключевые документы по вопросам безопасности.
Такаичи также настаивала на пересмотре статьи 9 Конституции Японии — пацифистского положения, осуждающего войну. .............Также разгорелись ожесточенные дебаты по поводу того, отходит ли Япония от своего послевоенного пацифизма, являющегося неотъемлемой частью национальной идентичности.
В последние месяцы по всей стране прошли антивоенные протесты, некоторые из которых разрослись и могут стать крупнейшими в Японии за последние десятилетия.
sashaqbl написав:Але ухилянти від того, що платять податки, десь там донатять і навіть купили собі бронювання - не перестають бути ухилянтами.
Добре Але для мене похвала діяльності мого сина від генерал-майора, важить на порядок більше ніж думка піджака лейтенанта який в армії пару місяців.... ПС при чому я вмію відрізняти подяки від подяки В мене особисто є подяка від комбрига... але подяка від командуючого ССО з ЙОГО підписом - як на мене просто так не роздається. для цього є особи понижче(начштабу чи щось типу замполіта), в крайньому випадку можна змусити такого піджака як ти підписатись за право один раз не виїхати на нуль.
Ну, по-перше, я не піджак. По-друге, в армії вже на пару місяців більше ніж 3 роки. Ну і по-третє, навіть пара місяців - на набагато більше, ніж твій син ухилянт.