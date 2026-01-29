Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:25

ЛАДтут Ви не праві. Словаки і мадяри точно так порізали на металобрухт чимало заводів, залишилися тільки ті, які продали іноземцям. Чого в Україні боялись до Ющенка,
Якщо б Шкоду не продали німцям, то вона була б там же де наш ЗАЗ
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:32

Під час останнього обміну повернули тіла двох хлопців, які були зі мною на БЗВП. В травні 23 року зникли безвісти під Іванівським(околиці Бахмута). Опізнали по ДНК аналізу. Мене це трохи здивувало.
Бо зараз, принаймні в нас, здача зразків ДНК є обовязковою. А тоді не пригадую, щоб ми це робили. Принаймні, свої я здав набагато пізніше.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:33

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Але для мене похвала діяльності мого сина від генерал-майора, важить на порядок більше ніж думка піджака лейтенанта який в армії пару місяців....
ПС
при чому я вмію відрізняти подяки від подяки
В мене особисто є подяка від комбрига... але подяка від командуючого ССО з ЙОГО підписом - як на мене просто так не роздається. для цього є особи понижче(начштабу чи щось типу замполіта), в крайньому випадку можна змусити такого піджака як ти підписатись за право один раз не виїхати на нуль.

Ну, по-перше, я не піджак.
По-друге, в армії вже на пару місяців більше ніж 3 роки.
Ну і по-третє, навіть пара місяців - на набагато більше, ніж твій син ухилянт.
Давай відкладемо цю суперечку на після війни, і тоді я влаштую тобі зустріч з людьми які ВИЖИЛИ внаслідок того що зробив мій старший, і ти спробуєш переконати ВИЖИВШИХ що старший-ухилянт...
За твоє здоровья я правда відповідальності не понесу.
Домовились?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:35

  Дюрі-бачі написав:ЛАДтут Ви не праві. Словаки і мадяри точно так порізали на металобрухт чимало заводів, залишилися тільки ті, які продали іноземцям. Чого в Україні боялись до Ющенка.
Якщо б Шкоду не продали німцям, то вона була б там же де наш ЗАЗ

Не буду спорить. Возможно.
Не знаю, за счёт чего - продажи или чего другого - но промышленность у них осталась. Или построена заново.
Такой деиндустриализации, как у нас, у них не произошло.
Кто нам запрещал продать ЗАЗ? Кому угодно, хоть Китаю.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:38

  ЛАД написав:Кио нам запрещал продать ЗАЗ? Кому угодно, хоть Китаю.

Політики, та і народ, якому "чужі пани не милі, треба своїх". Як прямо зараз не хочуть продавати землю так до Ющенка не хотіли продавати заводи.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:39

  sashaqbl написав:Під час останнього обміну повернули тіла двох хлопців, які були зі мною на БЗВП. В травні 23 року зникли безвісти під Іванівським(околиці Бахмута). Опізнали по ДНК аналізу. Мене це трохи здивувало.
Бо зараз, принаймні в нас, здача зразків ДНК є обовязковою. А тоді не пригадую, щоб ми це робили. Принаймні, свої я здав набагато пізніше.

ДНК-анализ может быть сравнительный. С близкими родственниками.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:41

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Кио нам запрещал продать ЗАЗ? Кому угодно, хоть Китаю.

Політики, та і народ, якому "чужі пани не милі, треба своїх". Як прямо зараз не хочуть продавати землю так до Ющенка не хотіли продавати заводи.

При и после Ющенко тоже не особо.
Хотя был весьма положительный опыт продажи криворожского металлургического.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:43

  ЛАД написав:Кто нам запрещал продать ЗАЗ? Кому угодно, хоть Китаю.
А хто нам забороняв ПІДТРИМАТИ вступ в НАТО на референдумі в грудні 2006 ?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:44

  ЛАД написав:А после 1987 это уже кризис СССР.

ага, кризис ... начиная с 1917 года )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 15:50

  ЛАД написав:При и после Ющенко тоже не особо.
Хотя был весьма положительный опыт продажи криворожского металлургического.

До Ющенка (91-2004 р) - загальні іноземні інвестиції 9 млрд $.
За Ющенка (2005-2010) - 38 млрд.
За Януковича - 24
за Порошенка - 18
За Зеленського - 17
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 31 тра, 2026 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
