budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!
alex_dvornichenko написав:budivelnik а как же Інтерпайп Сталь ? построена в чистом поле в 2012 году.
А это никому не нужная совковая промышленность. Так же, как АрселорМиттал.
Лад Тобто тебе вже переконали що ми будуємо не сільськогосподарську державу? А навіть є ЗДОРОВЕННИХ два металургійних комбінати збудованих в Україні про які ти знав ,але з зайвої скромності не показував?
ПС ДЛЯ совків Я не проти того щоб будувались металургійні, автомобільні і так далі заводи... Я наприклад бачив десь коло Рівного здоровенну фабрику з написом на цехах ЦЕРАЗІТ Ще десь бачив фабрику керамічних виробів.. Тобто для лада Труси-Хрестик Або ти знаєш що ми крім сільського господарства будуємо ще й заводи , або не 3,14зди що ми будуємо сільськогосподарську Державу.
budivelnik написав:Завод «Ядзаки Україна» (с. Минай на Закарпатті): Один із перших масштабних іноземних заводів (відкритий у 2002 році). Виробляє кабельно-провідникову продукцію та електричні компоненти для європейського автопрому (зокрема, для брендів Ford та Opel). Завод «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів / с. Підрясне): Японський виробник електропроводки, що інвестував у потужності з 2016 року. Забезпечив тисячі робочих місць на заході України. Завод Leoni (с. Нежухів, Львівська область): Провідний німецький виробник кабельних мереж для автомобілів, що відкрив велике підприємство, орієнтоване на експорт.
Я би не хвалився цими заводами, там одна ручна робота. Люди посмінно крутять провода, автоматизації - нуль. Ці підприємства працюють по давальческій схемі - ввозять кабеля заготовки - люди вручні крутять - вивозять готову продукцію. Ось приклад - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 1%80%D1%82 - працює 8000 людей!
Що таке ХВАЛИВСЯ..... Я показую що вони Є. А от те що капіталів вистарчає тільки на викруткові технології і внаслідок ДЕШЕВОЇ робочої сили вигідніше використовувати її а не роботизовані системи - так я про це ПОСТІЙНО й ПИШУ,
Заробимо гроші на роботизацію - побудуємо РОБОТИЗОВАНІ а за кредитні гроші купувати в тих хто надає кредити на обладнання щоб продавати тим хто надав кредити- товари виготовлені на цьому обладнанні... так з відсталості ніколи не вийдеш Все життя на кредитора будеш працювати. Тому СПОЧАТКУ заробляємо капітал на примітивному Потів вкладаємо в менш примітивне і більш вигідне...
Але приказку Пів роботи - дурневі не показують яку треба перефразувати З половиною грошей в бізнес не лізуть.... ніхто не відміняв.
_hunter написав:Ну - супер, наверное. А "здоровэзность" - в чем выражается? - в том, что АЖ 1/60 объема какой-нить Ansteel Group "на гора" выдает?
Я ж казав що ти мал і глуп і не видал больших..... Так на хлопський росум 700 працівників = 1 320 000 тонн сталі 1 працівник = 1 320 000/ 700 = 1 886 тон Дивимось вартість Середні ціни на сталь (червень 2026 року): Світовий експортний індекс (FOB): ~$515 за метричну тонну. Ринок США: від $1 000 до $1 150 за метричну тонну (через високі мита). Ринок Європи (HRC, Північна Європа): ~$750 – 800 (близько EUR 700) за метричну тонну .Азіатський ринок (Китай): ~$430 – 500 за метричну тонну. Середня світова ціна (за прогнозами аналітиків): близько $625 за тонну.
Припускаємо що вклад працівника заводу - 200 доларів(30% ціни) 1 працівник * 1 886 тон * 200 доларів=377 200 доларів..Доданої Вартості ВВП на душу Дивимось ВВП на душу сьогоднішнє 200 000 000 000 доларів / 10 000 000 осіб= 20 000 доларів
Тобто 1 працівник новозбудованого заводу робить стільки ж скільки в середньому в Україні робить 18 осіб....
Так і буде проходити збільшення ВВП на душу.. Там де ВВП на душу - найменше - там бізнес буде закриватись , а вивільнені кошти будуть вкладатись туди на на працівника найбільше...
ПС Штат Ansteel Group (Аньшаньської металургійної групи) налічує близько 200 000 працівників, видає 70 млн тонн сталі.... Тобто в нас на працівника вихід 1886 тонн В Китайців на працівника вихід 350 тонн... в 5,5 разів менше.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 09 чер, 2026 17:00, всього редагувалось 1 раз.
до 2021 Украина собирала порядка 3-4 млн тонн лома в год. а когда-то и 5-6 млн. те 15 тыс тонн в месяц это капля в море пока еще. запредельные экспортные пошлины и так ограничивают экспорт, но и внутри страны переработать это всё негде. Интерпайп только и работал. так что имеем что имеем. и при цене на опте в районе 5 грн за кг собирать его часто просто нерентабельно и бессмысленно. макулатура дороже даже.
до 2021 тоже экспорт наверное был куда поболее, чем сейчас. особенно серый в ПМР.
ЛАД написав: И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
Я свою думку висловлював давно і не один раз. Сучасна економіка, - економіка послуг.
Що стосується подальшої дискусії. Інтерпайп Сталь, це сучасне ефективне підприємство. Якщо взяти всю металургійну галузь, то вона модернізувалась пристойно. Одних лише МБЛЗ впроваджено 10 - 15 штук. Але головне не це. Зараз вихідний неруйнівний контроль, це типове, якщо не стандартне, явище. Це вивело металургію не більш якісний рівень, якого в СРСР не було. Можливо якісь винятки.
Що стосується взагалі. Україні дістався великий спектр промисловості. Працювати в усіх галузях нереально. Виділити якісь із них, - не розумно.
Наразі В Україні досить пристойна промисловість (була на 2021 р). Хоча при бажанні можна написати, що вона вмерла і привести приклади. Можна написати, що вона високо розвинута, і також привести приклади.
до 2021 Украина собирала порядка 3-4 млн тонн лома в год. а когда-то и 5-6 млн. те 15 тыс тонн в месяц это капля в море пока еще. запредельные экспортные пошлины и так ограничивают экспорт, но и внутри страны переработать это всё негде. Интерпайп только и работал. так что имеем что имеем. и при цене на опте в районе 5 грн за кг собирать его часто просто нерентабельно и бессмысленно. макулатура дороже даже.
до 2021 тоже экспорт наверное был куда поболее, чем сейчас. особенно серый в ПМР.
Я примерно про это же: куда ни посмотри - "имеем что имеем"...